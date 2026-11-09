Роскосмос допустил повышение возрастного ценза для космонавтов до 40 лет

Космонавт Бабкин предложил поднять возрастной порог для отбора в отряд до 40 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

«У нас как раз в этом году завершился очередной набор в отряд космонавтов… Жаль, что ограничение только до 35 лет, я надеюсь, что они все-таки сдвинутся и за границу нашей современной молодежи к 40 годам хотя бы», – заявил Бабкин РИА «Новости».

По его словам, в некоторых зарубежных странах в отряды космонавтов отбирают специалистов старше 35 лет, которые впоследствии показывают хорошие результаты.

Бабкин добавил, что требования и нормативы для кандидатов размещены на сайтах Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов. Он отметил, что следующий набор может пройти в ближайшие два года. По словам Бабкина, среди молодежи есть перспективные кандидаты с хорошей подготовкой, готовые попробовать свои силы в отряде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о получении рекордных 12 тыс. заявок в ходе открытого набора в российский отряд космонавтов.

Также госкорпорация сообщила об оформлении 11 тыс. черновиков заявлений в космонавты через сервис на «Госуслугах».

Кроме того, Центр подготовки космонавтов начал прием заявок для нового отбора в отряд.