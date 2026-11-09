Пожарные локализовали возгорание на складе на юго-востоке Москвы

Московские пожарные ведут тушение огня в складском помещении во 2-м Южнопортовом проезде, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.
«По адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 26А, строение 4 происходит загорание оборудования и складируемых материалов в складском помещении производственного здания. Принимаются меры к тушению пожара», – сообщили в ведомстве.
В главке добавили, что благодаря принятым мерам пожар на данный момент локализован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар в здании складского помещения в Новокузнецке.
Также двухэтажное складское помещение загорелось в Солнечном переулке в Южно-Сахалинске.
Кроме того, в Пушкинском районе Петербурга локализовали крупный пожар на складе бумаги и полимеров.