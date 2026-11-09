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    9 ноября 2026, 07:54 • Новости дня

    Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Анахаймом»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Анахайм Дакс» нанес поражение «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

    Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Каттер Готье, также отличились Микаэль Гранлунд и Тристан Луно. У «Питтсбурга» шайбы забросили Крис Летанг и Рикард Ракелль, передает РИА «Новости».

    Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал две результативные передачи. На счету 40-летнего форварда 16 очков в 16 матчах сезона.

    «Питтсбург» потерпел пятое поражение в последних шести матчах и с 14 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке таблицы Восточной конференции. «Анахайм» одержал пятую победу подряд и, набрав 21 очко, поднялся на седьмое место на Западе.

    В следующем матче «Питтсбург» примет «Сан-Хосе Шаркс» 11 ноября, «Анахайм» в тот же день на выезде сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее клуб «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Юты Джаз» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ.

    Форвард Евгений Малкин поднялся на 21-е место в списке лучших бомбардиров истории НХЛ благодаря двум набранным очкам в матче с «Флоридой Пантерз».

    Нападающий Евгений Малкин отличился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата против «Колорадо».

    6 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России

    Кабмин ФРГ: Бойкот сборной РФ сделал невозможным проведение ЧМ-2027 по хоккею

    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России
    @ iihf.com

    Tекст: Мария Иванова

    Отказ ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России делает фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии, заявил представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

    «Восемь из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России на чемпионате мира 2027 года», – заявил Корнелиус.

    По его словам, переговоры ведомства канцлера с Федерацией хоккея Германии, Олимпийской спортивной конфедерацией и президентом Международной федерации хоккея (IIHF) показали, что участие России в свете широкого отказа делает невозможным проведение турнира в спортивном и экономическом плане, передает ТАСС.

    Корнелиус добавил, что правительство ФРГ поддерживает Федерацию хоккея Германии как организатора в поисках приемлемого решения. Целью остается проведение турнира по расписанию, поэтому власти хотят изучить возможности его организации в Германии путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев назвал отказ хоккейных ассоциаций от матчей с Россией недобросовестной конкуренцией.

    В среду Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых ассоциаций бойкотировать игры с российской командой.

    В тот же день Австрийский хоккейный союз сообщил об отсутствии планов играть с Россией на ЧМ-2027.

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    7 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    IIHF отстранила взрослую и молодежную сборные Белоруссии от ЧМ по хоккею

    IIHF заявила о недопуске молодежной и взрослой сборных Белоруссии на ЧМ-2027

    IIHF отстранила взрослую и молодежную сборные Белоруссии от ЧМ по хоккею
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Совет Международной федерации хоккея (IIHF) постановил не допускать молодежную и взрослую сборные Белоруссии к участию в чемпионатах мира в 2027 году, сообщила организация.

    «Принимая решение, совет IIHF учел существующие спортивные и организационные аспекты обоих чемпионатов, включая структуру соревнований, расписание, билетную программу и операционное планирование. С учетом этих обстоятельств совет постановил, что национальные сборные Белоруссии не будут участвовать в этих двух чемпионатах мира в сезоне 2027 года», – заявила пресс-служба IIHF.

    Отмечается, что организация по-прежнему не согласна с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных. IIHF предпринимает необходимые шаги, требуемые постановлением суда, и рассматривает условия для обеспечения безопасности чемпионатов и финансовой стабильности.

    Организация планирует обсуждения с национальными ассоциациями, включая Федерацию хоккея России, для поиска «конструктивного пути, отвечающего интересам мирового хоккея», отмечает РИА «Новости».

    В конце июля совет IIHF не допустил белорусские команды к турнирам, и Федерация хоккея Белоруссии подала апелляцию. Дисциплинарный комитет частично удовлетворил ее, но не нашел правовых оснований для немедленного возвращения команд. 30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27. В суде отметили, что федерация не представила достаточных доказательств для недопуска российских команд.

    Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Канаде, а взрослый – в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел недостаточными доказательства наличия правовых оснований для отстранения российских команд.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о недооценке трудностей в связи с постановлением Спортивного арбитражного суда о возвращении российских команд.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
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    8 ноября 2026, 14:55 • Новости дня
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал непредвиденной и тупиковой ситуацию, сложившуюся после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Песков прокомментировал журналисту программы Павлу Зарубину решение CAS о допуске российских хоккеистов к международным турнирам, передают «Вести».

    «Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая», – заявил представитель Кремля.

    По его словам, об этом говорит и сама Международная федерация хоккея. Он отметил, что пока никто не знает, что делать, но очевидно, что нужно продолжать терпеливо работать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу адвокат Дмитрий Аграновский назвал саботажем затягивание Международной федерацией хоккея исполнения решения CAS в пользу России.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров.

    В среду Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских спортсменов.

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    7 ноября 2026, 10:53 • Новости дня
    Гретцки похвалил премьера Канады за недопуск России на молодежный ЧМ

    The Globe and Mail: Гретцки поддержал запрет на участие России в МЧМ по хоккею

    Гретцки похвалил премьера Канады за недопуск России на молодежный ЧМ
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение премьер-министра Канады Марка Карни запретить российским игрокам участвовать в молодежном чемпионате мира в Альберте.

    Бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение премьер-министра Канады Марка Карни запретить российским игрокам участвовать в молодежном чемпионате мира в Альберте вопреки решению спортивного суда, пишет The Globe and Mail.

    «Я понимаю позицию, которую занял премьер-министр, и молодец, что он занял эту позицию и четко ее обозначил. И я думаю, что многие игроки и жители Канады чувствуют то же самое», – заявил Гретцки на мероприятии в Зале хоккейной славы в Торонто.

    Ранее на этой неделе Карни заявил, что Канада проигнорирует решение Спортивного арбитражного суда, предписывающее Международной федерации хоккея включить мужские и женские сборные России в пять предстоящих турниров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

    В среду премьер-министр Канады Марк Карни отказался пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею в Альберте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение канадских властей не выдавать визы российским хоккеистам грубым нарушением Олимпийской хартии.

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    8 ноября 2026, 08:31 • Новости дня
    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею

    SIHF: Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею
    @ Livio Baeriswyl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация хоккея (IIHF) разослала участникам молодежного чемпионата мира 2027 года обновленное расписание турнира, в котором российская команда заняла место сборной Норвегии.

    Команда Норвегии в результате этих изменений перейдет в группу А первого дивизиона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

    «Согласно процедуре реализации, Россия, не участвовавшая в предыдущих розыгрышах, займет 10-е место в рейтинге молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, заменив Норвегию в расписании игр», – заявили в пресс-службе федерации.

    В организации уточнили, что по новому расписанию молодежная сборная Швейцарии встретится с российскими хоккеистами 27 декабря 2026 года.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, однако федерации хоккея Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование этим вердиктом. Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в турнире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея сообщила об отсутствии окончательного решения по вопросу возвращения российских сборных к участию в международных соревнованиях.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел недоказанными правовые основания для отстранения команд от международных турниров.

    В среду в IIHF заявили о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских хоккеистов.

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    7 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России

    Адвокат Аграновский: Заставить IIHF выполнить требования через суд едва ли удастся

    Юрист назвал саботажем затягивание IIHF исполнения решения CAS в пользу России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявления Международной федерации хоккея о «несогласии» с вердиктом CAS от 30 октября и затягивание процесса – это не правовая позиция, а откровенный саботаж и попытка сохранить лицо в условиях проигранного суда, законных оснований не пускать Россию больше нет, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский.

    «Ситуация, разворачивающаяся вокруг решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября, имеет мало общего с нормами права. То, что Международная федерация хоккея (IIHF) открыто заявляет о своем «несогласии» и затягивает процесс под предлогом «изучения условий», наиболее точно характеризуется словом саботаж. Это откровенное нежелание выполнять законный вердикт и попытка сохранить лицо в условиях наметившегося международного урегулирования», – считает адвокат Дмитрий Аграновский.

    С юридической точки зрения, подчеркивает юрист, нет ни малейших правовых норм для того, чтобы не допускать российскую и белорусскую сборные к соревнованиям. «Сами по себе односторонние санкции и отстранения изначально противоречили уставу международных хоккейных федераций и международному праву. Если к России у кого-то возникают политические претензии, то совершенно непонятно, каким боком здесь Белоруссия. Более того, налицо политика двойных стандартов: аналогичные претензии почему-то не предъявляются к тому же Израилю, который ведет жесткие и интенсивные боевые действия в секторе Газа», – подчеркнул эксперт.

    Аграновский отметил также, что западные сборные имеют право отказываться играть с Россией – это их выбор, но в таком случае им должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:5. «Законных же оснований для изоляции наших команд у самой IIHF не осталось, и сейчас она может лишь пытаться цепляться за формальности или создавать искусственные препятствия – например, чинить проблемы с выдачей виз», – предположил спикер.

    По мнению адвоката, нынешний прецедент уникален: в истории мирового спорта сложно вспомнить случаи, когда международная федерация столь открыто саботировала бы решение высшей спортивной судебной инстанции.

    «Здесь обнажается главная проблема всех международных организаций – так называемое право консенсуса. Стороны добровольно берут на себя обязательства выполнять правила, но если одна из сторон (в данном случае IIHF) сознательно идет на попятную, эффективно заставить ее сугубо правовыми методами крайне сложно. В практике спортивного арбитража жесткие штрафные санкции или механизмы принуждения к международным федерациям за подобные действия практически не применялись», – отметил Аграновский.

    Поэтому заставить IIHF выполнять законные требования только через суды едва ли удастся. «Для преодоления этого тупика необходимо политическое урегулирование и комплексное политическое решение. Сам CAS, вынося решение в пользу России, руководствовался буквой закона, хотя при желании тоже мог бы найти крючкотворные нормы для отказа. Теперь этот юридический успех нужно подкреплять на политическом уровне», – рассуждает юрист.

    Вопрос о том, в какой дивизион должна быть возвращена российская команда, является ключевым. Из-за вынужденного пропуска турниров формальный рейтинг сборной мог снизиться, однако сама ситуация отстранения является беспрецедентной и вызвана действиями непреодолимой силы.

    «Позиция с точки зрения права здесь должна быть однозначной: если сборная России была отстранена незаконно, то при возвращении она должна быть полностью восстановлена в правах и возвращена ровно на то же место – в элитный дивизион. Любой другой вариант будет юридически неправомерным и несправедливым», – считает Аграновский.

    Адвокат напомнил, что Россия не отказывалась играть сама по идеологическим соображениям, уровень хоккеистов не упал, а сборная остается одной из сильнейших в мире. «Попытка заставить российскую команду пробиваться с самых низов (из Первого дивизиона), тратя на это годы, станет откровенным издевательством и нарушением принципа справедливости. Восстановление в правах должно быть полным и безоговорочным», – резюмировал Аграновский.

    В субботу совет IIHF заявил, что федерация по-прежнему не согласна с вердиктом CAS о допуске российских сборных. IIHF предпринимает необходимые шаги, требуемые постановлением суда, и рассматривает условия для обеспечения безопасности чемпионатов и финансовой стабильности.

    Организация намерена обсуждать ситуацию с национальными ассоциациями, включая Федерацию хоккея России (ФХР), для поиска «конструктивного пути, отвечающего интересам мирового хоккея».

    При этом совет IIHF постановил не допускать молодежную и взрослую сборные Белоруссии к участию в чемпионатах мира в 2027 году. Для недопуска были найдены технические причины – билетная программа, календарь и операционное планирование.

    30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27. В суде отметили, что федерация не представила достаточных доказательств для недопуска российских команд. Важно понимать, что этот вердикт CAS касался исключительно ФХР. Хотя обе страны были отстранены одновременно, их дела идут по абсолютно разным юридическим траекториям. Российская сторона оспорила в CAS непредоставление доказательств «угроз безопасности» на сезон-2026/27 и выиграла процесс.

    Белорусская федерация (ФХБ) до этого момента вела споры внутри Дисциплинарного совета самой IIHF. В конце июля совет IIHF не допустил белорусские команды к турнирам, и ФХБ подала апелляцию. Дисциплинарный комитет частично удовлетворил ее, но не нашел правовых оснований для немедленного возвращения команд на лед.

    Таким образом, международные чиновники технически отсекли Минск через внутренние регламенты, тем самым вынуждая Белоруссию подавать отдельный иск в CAS и начинать судебную тяжбу с нуля.

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    7 ноября 2026, 14:45 • Новости дня
    IIHF до сих пор не приняла решение о допуске российских сборных до турниров

    Tекст: Мария Иванова

    Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила об отсутствии окончательного решения по вопросу возвращения российских сборных к участию в международных соревнованиях.

    Международная федерация хоккея (IIHF) по-прежнему не приняла решение по допуску российских сборных до участия в соревнованиях, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

    В федерации пояснили, что в настоящее время изучаются все доступные варианты, включая начало обсуждений с затронутыми национальными объединениями, в том числе с Федерацией хоккея России, чтобы определить конструктивный путь вперед в интересах мирового хоккея.

    В субботу IIHF также не допустила сборные Белоруссии до участия в молодежном и взрослом чемпионатах мира 2027 года.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF вернуть российские команды на международные турниры. После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование вердиктом суда, а премьер-министр Канады Марк Карни сообщил об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира. Ранее в федерации заявляли, что возвращение россиян сопряжено со значительными трудностями, включая проблемы с визами и безопасностью.

    В четверг Спортивный арбитражный суд указал на недостаток доказательств наличия правовых оснований для отстранения российских команд от международных турниров.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о недооценке трудностей возвращения российских команд на международные турниры.

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    7 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Федерация хоккея Белоруссии осудила недопуск сборной на чемпионат мира

    ФХБ не согласилась с недопуском сборной Белоруссии на чемпионат мира по хоккею

    Tекст: Мария Иванова

    Федерация хоккея Белоруссии выразила несогласие с решением Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске сборной республики до чемпионатов мира в 2027 году и заявила о намерении защищать права спортсменов.

    «ФХБ не согласна с новым решением Совета. До чемпионата мира в Германии, который начнется в мае 2027 года, остается достаточно времени, чтобы проработать все организационные вопросы», – говорится в сообщении организации, которое передает РИА «Новости».

    В федерации подчеркнули намерение отстаивать интересы белорусского хоккея. В ближайшее время организация определит конкретные правовые шаги, включая возможное обращение в Спортивный арбитражный суд.

    Заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич назвал решение IIHF абсолютно незаконным и политизированным. По его словам, оно нарушает все международные нормы и разрушает спортивную составляющую. Парламентарий добавил, что Запад ведет гибридную войну против Белоруссии и России, пытаясь делать мелкие гадости из-за невозможности победить другими путями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея постановила не допускать молодежную и взрослую сборные Белоруссии к участию в чемпионатах мира в 2027 году.

    Между тем организация сообщила об отсутствии окончательного решения по вопросу возвращения российских сборных к участию в международных соревнованиях.

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    8 ноября 2026, 01:51 • Новости дня
    Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

    Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира

    Tекст: Денис Тельманов

    Международная федерация хоккея (IIHF) включила сборную России в обновленное расписание молодежного чемпионата мира вместо команды Норвегии.

    Международная федерация хоккея направила национальным ассоциациям скорректированный план турнира, согласно которому российские хоккеисты выступят в группе B, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию хоккея Швейцарии (SIHF).

    В заявлении швейцарской стороны отмечается, что сборная России, пропустившая предыдущие первенства, займет десятое место в рейтинге. Норвегия в результате изменений будет понижена в классе.

    По новому календарю 27 декабря должен состояться матч между Швейцарией и Россией. Однако швейцарские спортсмены намерены бойкотировать эту встречу, при этом отказываться от дальнейшего участия в турнире команда не станет.

    Турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские команды к соревнованиям в сезоне-2026/27. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил об отказе выдавать визы спортсменам из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    Во вторник шведская мебельная компания AJ Products заявила о прекращении спонсирования чемпионатов мира по хоккею после решения Спортивного арбитражного суда о допуске российских команд.

    В начале месяца председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за допуска российских команд.

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    7 ноября 2026, 08:00 • Новости дня
    Четыре очка Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе»

    «Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» за счет четырех очков Капризова и гола Шабанова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Клуб «Миннесота Уайлд» одержал домашнюю победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

    В составе победителей отличились российские форварды Кирилл Капризов и Максим Шабанов, а также Куинн Хьюз и Зак Богосян. У гостей единственную шайбу забросил Маклин Селебрини с передачи россиянина Дмитрия Орлова, передает РИА «Новости».

    Капризов, признанный второй звездой матча, помимо заброшенной шайбы отдал три голевые передачи. В текущем сезоне 29-летний нападающий набрал 30 очков (16 голов и 14 передач) в 18 играх, заняв третье место в гонке бомбардиров и сохранив лидерство среди снайперов чемпионата.

    Благодаря этой победе, ставшей третьей подряд, «Миннесота» с 27 очками возглавила турнирную таблицу Центрального дивизиона. «Сан-Хосе» потерпел четвертое поражение кряду и с 15 очками находится на шестой строчке в Тихоокеанском дивизионе.

    В других встречах дня «Баффало Сэйбрз» на своем льду переиграл «Коламбус Блю Джекетс» (5:2), а «Калгари Флэймз» уступил дома «Анахайм Дакс» (3:5), несмотря на результативную передачу российского защитника Яна Кузнецова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский нападающий Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал голевую передачу в победном матче «Миннесоты» против «Юты».

     Нападающий отличился в игре с «Сиэтл Кракен».

     Капризов вошел в тройку лучших игроков недели в НХЛ.

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    8 ноября 2026, 14:43 • Новости дня
    Олимпийского чемпиона по хоккею Васильева похоронили в Подмосковье

    Олимпийского чемпиона по хоккею Васильева похоронили в Московской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Многократный чемпион СССР и олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев похоронен в подмосковном Электрогорске.

    Церемония прощания и похороны хоккеиста прошли в Московской области, передает ТАСС.

    Во время игровой карьеры хоккеист выступал за московский ЦСКА, ярославское «Торпедо», а также клубы из Дании и Италии. В составе сборной он завоевал серебро и бронзу на чемпионатах мира в 1987 и 1985 годах.

    В качестве тренера наставник работал с «Салаватом Юлаевым», «Толпаром», нижегородским «Торпедо», «Красной Армией» и «Торосом», а также входил в штаб молодежной и юниорской сборных России и юниорской сборной Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу олимпийский чемпион и победитель чемпионата мира в составе сборной СССР по хоккею Михаил Васильев умер на 65-м году жизни.

    Пресс-служба Федерации велосипедного спорта России сообщила о смерти на 91-м году жизни тренера Евгения Барымова.

    В следственном управлении СК по Башкирии сообщили о гибели игрока клуба Всероссийской хоккейной лиги «Норильск» Егора Ядыкина.

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    8 ноября 2026, 02:09 • Новости дня
    Сборная Швейцарии отказалась от матча с Россией на молодежном ЧМ по хоккею

    Сборная Швейцарии по хоккею отказалась играть с Россией на молодежном ЧМ

    Tекст: Денис Тельманов

    Молодежная сборная Швейцарии по хоккею откажется играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде, объявила Федерация хоккея Швейцарии (SIHF).

    Согласно обновленному расписанию турнира, матч сборных Швейцарии и России в группе В запланирован на 27 декабря. Однако совет директоров SIHF постановил, что швейцарские хоккеисты на эту игру не выйдут, передает РИА «Новости».

    «Это решение никоим образом не следует приравнивать к отказу от участия в молодежном чемпионате мира 2027 года. Молодежная сборная Швейцарии сохраняет свое участие в турнире в Эдмонтоне. Данное решение касается исключительно матча со сборной России», – говорится в заявлении.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным турнирам, включая молодежное первенство, которое пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Канаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых европейских национальных ассоциаций бойкотировать игры с российской командой на чемпионате мира по хоккею 2027 года.

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

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    8 ноября 2026, 13:46 • Новости дня
    Ларионов заявил об отсутствии предложений возглавить сборную России на МЧМ

    Ларионов не получил предложений стать главным тренером сборной России на МЧМ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов заявил об отсутствии предложений возглавить сборную России на молодежном чемпионате мира по хоккею 2027 года.

    «Ко мне из Федерации хоккея России по этому поводу не обращались. Приму ли я это предложение? Сложно пока говорить, тут много нюансов, учитывая нынешний мир», – сказал Ларионов ТАСС.

    Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) направила федерациям обновленное расписание, в котором сборная России заменила Норвегию на молодежном чемпионате мира.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям. После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование решением, а премьер-министр Канады Марк Карни отказался выдавать визы российским спортсменам для участия в турнире.

    Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Международная федерация хоккея (IIHF) включила российскую сборную в обновленное расписание молодежного чемпионата мира вместо команды Норвегии.

    Молодежная сборная Швейцарии отказалась играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде.

    В среду премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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    8 ноября 2026, 08:01 • Новости дня
    Гол Кучерова в овертайме принес «Тампе» победу над «Миннесотой»

    Гол Кучерова в овертайме принес «Тампе» победу над «Миннесотой» в матче НХЛ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), победную шайбу забросил российский форвард Никита Кучеров.

    Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе «Миннесоты» отличился Блейк Коулман (1-я минута), а также дубль оформил российский нападающий Максим Шабанов (3, 47). У «Тампы» дважды отличился Джейк Гюнцель (37, 54), шайбу забросил Шарль-Эдуар Д'Астус (57), а победу в овертайме команде принес российский форвард Никита Кучеров (64), передает РИА «Новости».

    Кучеров также записал на свой счет голевую передачу и был признан первой звездой встречи. Оформивший дубль Шабанов стал третьей звездой матча.

    «Миннесота» прервала победную серию в чемпионате, которая составляла три матча, и располагается на первом месте в Центральном дивизионе, имея в своем активе 28 очков. «Тампа» (24) выиграла третий матч кряду и идет на третьей строчке в Атлантическом дивизионе.

    В других матчах дня «Каролина Харрикейнз» на своем льду обыграла «Чикаго Блэкхокс» со счетом 9:2. В составе победителей дубль оформил Андрей Свечников, а также гол с передачей на свой счет записал россиянин Александр Никишин, который провел свой первый матч в сезоне. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде при помощи гола Павла Дорофеева обыграл «Сиэтл Кракен» со счетом 4:3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд».

    Также нападающий «Тампы» вышел на вторую строчку по набранным очкам в плей-офф НХЛ среди российских игроков.

    Кроме того, хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграли на своем льду «Виннипег Джетс».

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    8 ноября 2026, 21:36 • Новости дня
    Министр спорта Словакии выступил за допуск российских хоккеистов к турнирам

    Словакия поддержала участие российских хоккеистов в международных турнирах

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр спорта Словакии Рудольф Гуляк заявил о необходимости допуска российских хоккеистов к международным соревнованиям, отметив отсутствие границ у спорта.

    Российские хоккеисты обязаны выступать на международных турнирах, так как у спорта не может быть границ, считает Гуляк, чьи слова приводит РИА «Новости».

    «Решительно и точно должны принимать участие в соревнованиях... У спорта и культуры не должно быть границ, они должны сближать людей и создавать людям одинаковые условия», – заявил министр спорта Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на соревнования.

    Во вторник федерации хоккея шести европейских стран заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

    Министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение Спортивного арбитражного суда концом дискриминации в мировом хоккее.

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