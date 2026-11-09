Стубб и Стёре месяцами втайне обсуждали звонок Путину

Politico: Стубб и Стёре месяцами скрывали подготовку к звонку Путину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Политики посчитали недопустимым оставлять право прямого диалога с Москвой исключительно за США и решили возобновить контакты в преддверии новых переговоров в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Инициатива расколола трансатлантический альянс. Стубб и Стёре подверглись критике со стороны европейских лидеров и высокопоставленных дипломатов за ненадлежащую координацию действий с союзниками.

Телефонный разговор состоялся 27 октября по просьбе Хельсинки и Осло. Стороны обсудили ситуацию на Украине, а также безопасность на Балтике и Севере Европы. Кроме того, собеседники приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в первой половине ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замглавы МИД Александр Грушко назвал разговор лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России противоречащим курсу Евросоюза на затягивание конфликта на Украине.

Также Стубб охарактеризовал беседу с Владимиром Путиным как поворотный момент.

Кроме того, российский лидер сообщил о проведении телефонного разговора по инициативе Хельсинки и Осло.