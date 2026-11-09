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    9 ноября 2026, 07:26 • Новости дня

    Стубб и Стёре месяцами втайне обсуждали звонок Путину

    Politico: Стубб и Стёре месяцами скрывали подготовку к звонку Путину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на протяжении нескольких месяцев тайно обсуждали возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Политики посчитали недопустимым оставлять право прямого диалога с Москвой исключительно за США и решили возобновить контакты в преддверии новых переговоров в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Инициатива расколола трансатлантический альянс. Стубб и Стёре подверглись критике со стороны европейских лидеров и высокопоставленных дипломатов за ненадлежащую координацию действий с союзниками.

    Телефонный разговор состоялся 27 октября по просьбе Хельсинки и Осло. Стороны обсудили ситуацию на Украине, а также безопасность на Балтике и Севере Европы. Кроме того, собеседники приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в первой половине ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замглавы МИД Александр Грушко назвал разговор лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России противоречащим курсу Евросоюза на затягивание конфликта на Украине.

    Также Стубб охарактеризовал беседу с Владимиром Путиным как поворотный момент.

    Кроме того, российский лидер сообщил о проведении телефонного разговора по инициативе Хельсинки и Осло.

    6 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину

    Иранский Совбез: Послание Хаменеи к Путину содержит оценки отношений двух стран

    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи к президенту России Владимиру Путину содержало оценки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни.

    «Это была детальная встреча, которая продлилась порядка трех часов. Основной целью визита была передача послания от верховного лидера Ирана президенту России», – сказал заместитель Резаи иранскому телевидению.

    Багери Кяни добавил, что послание включало положения и видение Ирана относительно двусторонних отношений, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве под руководством Моджтабы Хаменеи, передает РИА «Новости».

    Заместитель секретаря иранского Совбеза подчеркнул, что реализация совместных проектов поможет разрушить надежды США и других стран на оказание давления на Иран. Среди ключевых проектов он выделил поставки российского газа и международный транспортный коридор «Север – Юг». По его словам, эти проекты будут способствовать развитию Ирана и обеспечению региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении строительства газопровода из России в Иран на встрече с российским лидером.

    В четверг Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о распоряжении Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с США путем диалога.

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    7 ноября 2026, 11:29 • Новости дня
    Герой России Сайбель: Слова Путина о «своих ребятах» вдохновили ветеранов СВО

    Герой России Сайбель рассказал о мотивации ветеранов СВО после слов Путина

    Герой России Сайбель: Слова Путина о «своих ребятах» вдохновили ветеранов СВО
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Сайбель заявил, что слова президента Владимира Путина об элите и «своих ребятах» вдохновили участников спецоперации на работу на гражданской службе.

    Возвращающиеся к мирной жизни ветераны специальной военной операции стремятся приносить максимальную пользу стране, отметил депутат.

    «Слова президента, действительно, вдохновили ребят, фронтовиков. Конечно, важное слово «элита», но еще важно, когда [президент сказал] «свои ребята». Для нас это прямой вызов стать членами его команды. Поэтому многие ребята сегодня стараются, даже вернувшись на гражданку, максимально быть полезными», – сказал Сайбель.

    По словам депутата, бывшие участники спецоперации активно вовлекаются в работу общественных организаций, направленную на поддержку военнослужащих и членов их семей. Бывшие фронтовики также идут в политику, не требуя высоких должностей и беря на себя обязанности муниципальных депутатов и глав маленьких районов ради изменения страны к лучшему, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин неоднократно называл ветеранов спецоперации элитой и будущим России. В феврале 2025 года на встрече с занимавшим должность губернатора Брянской области Александром Богомазом глава государства попросил не забывать про его ребят. Позднее с аналогичной формулировкой он обратился к руководителю Иркутской области Игорю Кобзеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин поручил разработать программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Политолог Владимир Шаповалов назвал отношение главы государства к семьям защитников Родины примером для чиновников.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине в ОАЭ
    Путин обсудил с Совбезом предстоящие переговоры по Украине в ОАЭ
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались предстоящие в ОАЭ переговоры по украинскому урегулированию.

    Глава государства также обсудил с участниками совещания обеспечение и укрепление продовольственной безопасности страны, передает РИА «Новости».

    Путин сообщил, что в заседании постоянных членов Совбеза примут участие члены российской делегации, которые поедут в Абу-Даби на переговоры. На совещании присутствовали помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, замглавы МИД Сергей Рябков и начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

    Президент выразил благодарность руководству ОАЭ за проведение переговоров по украинскому урегулированию. «На следующей неделе, во вторник, должны начаться трехсторонние переговоры по украинской тематике в Арабских Эмиратах, за что мы благодарны руководству Арабских Эмиратов, они последовательно помогают нам», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности меры по противодействию попыткам воздействия на российскую молодежь из-за рубежа.

    В сентябре Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности по вопросам нейтрализации угроз общественной безопасности.

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    7 ноября 2026, 00:24 • Новости дня
    Путин дополнительно передал ряд активов JTI в управление «Промышленным активам»
    Путин дополнительно передал ряд активов JTI в управление «Промышленным активам»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче еще трех российских активов международной табачной группы Japan Tobacco Inc. во временное управление компании «Промышленные активы».

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно указу, речь идет о 100% акций компаний «Переславль-Табак», «Дж.Т.И. Промышленные Инновационные продукты» и «Дж.Т.И. Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин подписал указ о передаче 100% долей российского подразделения табачной группы во временное управление акционерному обществу «Промышленные активы».

    Российское подразделение международного табачного конгломерата сообщило, что начало анализировать последствия указа о передаче активов компании.

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    9 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Си в Китае

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    Американский лидер планирует обсудить денуклеаризацию на трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Ну, я собираюсь поехать в Китай... и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и председателем Си», – сказал Трамп журналистам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о совместной работе Москвы, Пекина и Вашингтона по организации встречи лидеров государств на саммите АТЭС. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. На прошлой неделе он допустил возможность общения Путина и Трампа в Шэньчжэне.

    Политолог Панарин назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    8 ноября 2026, 06:48 • Новости дня
    Фадеев сообщил о подготовке декабрьской встречи Путина с членами СПЧ

    Председатель СПЧ Фадеев заявил о подготовке к встрече с Путиным в декабре

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил о подготовке к традиционной встрече с президентом России Владимиром Путиным в первой половине декабря.

    Глава СПЧ отметил, что мероприятие традиционно проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается 10 декабря. По его словам, подготовка к встрече ведется на протяжении всего года, передает РИА «Новости».

    «Совет работает на протяжении всего этого времени над ключевыми проблемами, которые мы поднимаем на встрече, по которым президент дает поручения министерствам, ведомствам, разным организациям. Это регулярная, ритмичная работа», – заявил Фадеев.

    Председатель Совета добавил, что пока рано говорить о конкретных темах предстоящего разговора с главой государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин назвал проблему распространения искусственного интеллекта сложной задачей.

    Глава государства пообещал рассмотреть возможность новогодней амнистии для инвалидов и женщин с детьми.

    Российский лидер подписал указ о ротации состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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    6 ноября 2026, 17:56 • Новости дня
    Путин утвердил состав комиссии по ограничениям для осужденных релокантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении состава Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер, которую возглавил министр юстиции Константин Чуйченко.

    Глава государства утвердил состав Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания, сообщает РИА «Новости».

    Председателем комиссии по должности является министр юстиции Константин Чуйченко. В ее состав также вошли заместитель главы ФНС Светлана Бондарчук, заместитель генерального прокурора Николай Винниченко, заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев, статс-секретарь – заместитель директора ФСБ Александр Купряжкин и заместитель министра внутренних дел Андрей Храпов.

    Сама межведомственная комиссия была создана президентским указом от 7 сентября. Документ об утверждении ее состава вступает в силу со дня подписания, 6 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель министра юстиции Олег Свириденко сообщил о планах сделать публичным список уклоняющихся от наказания за рубежом россиян.

    В августе Владимир Путин утвердил пакет законов о введении временных ограничительных мер против скрывающихся за границей нарушителей закона.

    В июле Совет Федерации одобрил введение ограничений для уклоняющихся от уголовного или административного наказания релокантов.

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    6 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин ввел должности заместителей министра обороны по тылу и вооружению

    Путин учредил должности начальников тыла и вооружения в Минобороны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении в Министерстве обороны новых должностей заместителей министра, отвечающих за тыл и вооружение Вооруженных сил.

    В структуре Минобороны официально утверждаются должности начальника тыла и начальника вооружения. Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно документу, главе Минобороны разрешается иметь 12 заместителей. В их число входят два первых заместителя, один статс-секретарь, начальники вооружения и тыла, а также руководитель Главного военно-политического управления и глава аппарата министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин утвердил состав Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер.

    В четверг Путин определил критерии отнесения физических лиц к недружественным при совершении сделок с недвижимостью и ценными бумагами.

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    6 ноября 2026, 14:12 • Новости дня
    Иранский Совбез раскрыл содержание переданного Путину послания Хаменеи

    Совбез Ирана: Послание Хаменеи к Путину касалось двусторонних отношений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи к президенту России Владимиру Путину содержало оценки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни.

    «Это послание содержало положения и видение Ирана касательно двусторонних отношений, а также перспективы этого сотрудничества и взаимодействия, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве с Ираном под руководством Моджтабы Хаменеи», – цитирует чиновника РИА «Новости» со ссылкой на иранское телевидение.

    Встреча Путина с секретарем Совбеза Ирана Мохсеном Резаи, на которой было передано послание, длилась около трех часов, добавил Багери Кяни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обсудили развитие двустороннего сотрудничества и обстановку на Ближнем Востоке.

    В четверг Мохсен Резаи передал Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В прошлом месяце президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе переговоров в Москве обсудили возвращение российского персонала на атомную электростанцию «Бушер».

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    6 ноября 2026, 14:58 • Новости дня
    Глава Мали передал лидерам Нигера и Буркина-Фасо послание Путина

    CINEWS: Путин передал лидерам Нигера и Буркина-Фасо послание через главу Мали

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Временный президент Мали Ассими Гоита передал личное послание президента России Владимира Путина руководителям Нигера и Буркина-Фасо по итогам саммита Россия – Африка.

    Временный президент Мали Ассими Гоита посетил Ниамей и Уагадугу, где провел переговоры с главой Нигера Абдурахманом Тчиани и лидером Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. В ходе встреч он выступил посредником и передал им конфиденциальное послание российского руководства, пишет ТАСС со ссылкой на ивуарийский портал CINEWS.

    Информацию о передаче личного послания президента Владимира Путина подтвердила радиостанция RFI. Содержание документа не раскрывается.

    Стороны также обсудили сотрудничество с Россией в сфере обороны, борьбы с терроризмом, дипломатии и экономического развития.

    Гоита стал единственным руководителем из стран Конфедерации государств Сахеля, который лично посетил саммит Россия – Африка в Москве 28–29 октября. В рамках форума Мали заключило контракты с российской компанией «Зарубежгеология» на поиск месторождений золота и лития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель директора Службы внешней разведки России Михаил Максимович заявил об организации украинской разведкой курсов подготовки операторов беспилотников в Африке.

    В среду президент Владимир Путин рассказал о приятном удивлении представителей африканских стран религиозным миром в России во время саммита.

    Во вторник Россия и Буркина-Фасо заключили соглашение о безвозмездной передаче африканской стране вакцин против болезней птиц.

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    6 ноября 2026, 13:29 • Новости дня
    Путин получил послание от верховного лидера Ирана

    Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от верховного лидера

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи получил послание от верховного лидера республики Моджтабы Хаменеи.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи во время визита в Москву встретился с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «Мохсен Резаи передал президенту России послание верховного руководителя Ирана Моджтабы Хаменеи», – говорится в сообщении Кремля.

    Накануне информацию о передаче послания по итогам контактов распространили официальные иранские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным строительства газопровода.

    В четверг секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи назвал выполнение семи условий Тегерана со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече Владимира Путина с Мохсеном Резаи.

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    6 ноября 2026, 13:21 • Новости дня
    Путин обсудил с секретарем Совбеза Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие двустороннего сотрудничества и обстановка на Ближнем Востоке стали главными темами встречи президента России Владимира Путина и секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи.

    «Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также вопросы международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом», – сообщила пресс-служба Кремля.

    Кроме того, в Кремле подтвердили передачу Путину послания от верховного руководителя Ирана Моджтабы Хаменеи, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным строительства газопровода из России в Иран.

    В четверг Резаи назвал выполнение семи условий Тегерана со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

    В понедельник Путин и Резаи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке по телефону.

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    7 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Путин поздравил российских прыгунов на батуте с золотом чемпионата мира

    Путин поздравил прыгунов на батуте с победой на чемпионате мира в Китае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поздравил российских спортсменов с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине.

    Золотые медали в командных соревнованиях в дисциплине двойной минитрамп выиграли Александр Бутько, Илья Пенкин, Дамиан Козьмин и Тимофей Голубенко, передает официальный сайт Кремля.

    «Поздравляю вас, ваших наставников и болельщиков с блестящим выступлением в Нанкине. Отмечу командную сплоченность, индивидуальное мастерство и победный настрой, которые помогли вам обойти сильных и опытных соперников на пути к золотым медалям», – говорится в обращении главы государства.

    Путин добавил, что успех сборной стал достойным вкладом в развитие отечественного спорта высших достижений. Он также пожелал спортсменам здоровья, благополучия и удачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российская спортсменка Галина Бегим завоевала золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте.

    Россиянин Илья Пенкин выиграл серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте.

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    6 ноября 2026, 12:38 • Новости дня
    Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня президент проведет оперативную встречу с постоянными членами Совбеза. Он обозначит тему», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он отметил, что в графике главы государства также запланировано несколько рабочих встреч, которые будут носить непубличный характер.

    «Каких-то крупных публичных мероприятий сегодня не запланировано», – добавил пресс-секретарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент также проводил совещание с постоянными членами Совета безопасности.

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    8 ноября 2026, 13:20 • Новости дня
    Песков призвал не забегать далеко в вопросе визита Путина на саммит G20

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами относительно возможной поездки главы государства Владимира Путина на саммит G20 в американском Майами.

    Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, может ли российский лидер воспользоваться приглашением на саммит после предполагаемой встречи с главами США и Китая в Шэньчжэне, призвал не забегать далеко, передают «Вести».

    «Я бы не забегал так далеко. Мы знаем, что всегда такие поездки сопряжены с большими логистическими трудностями и проблемами», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае.

    В прошлом месяце представитель Кремля заявил об отсутствии решения о личном присутствии российского лидера на саммите G20 в США.

    В сентябре российская сторона высоко оценила приглашение Владимиру Путину принять участие в американском саммите G20.

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