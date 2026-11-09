Китай на два месяца продлил приостановку пошлины на товары из США

Китай продлил приостановку пошлины в 24% на товары из США

Tекст: Дмитрий Зубарев

С 10 ноября Китай еще на два месяца приостановит действие дополнительной пошлины в 24% на товары из Соединенных Штатов, при этом пошлина в размере 10% сохранится, передает РИА «Новости».

Соответствующие меры вводятся для реализации договоренностей, достигнутых лидерами Китая и США в ходе встречи в Вашингтоне. Решение принято в соответствии с китайским законодательством и с одобрения Госсовета КНР.

В ведомстве пояснили, что Пекин продолжит внимательно следить за дальнейшими действиями Вашингтона и при необходимости своевременно корректировать свои ответные тарифные меры.

Пауза в действии некоторых дополнительных пошлин на американские товары призвана способствовать формированию стабильной и предсказуемой политической обстановки для сотрудничества предприятий двух стран. Китай приостановил действие дополнительной 24-процентной пошлины на товары из США на год с 10 ноября 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее средства массовой информации сообщили о намерении Вашингтона ввести пошлины в размере 7,5% на китайские товары.

Также министерство коммерции КНР заявило о готовности принять необходимые меры для защиты своих интересов в связи с американским торговым расследованием.

Кроме того, президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных стопроцентных пошлин на импорт из Китая.