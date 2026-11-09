Москвичам пообещали облачный понедельник

Гидрометцентр спрогнозировал в Москве облачную погоду на понедельник

Tекст: Алексей Дегтярёв

Днем воздух в столице прогреется до 5–7 градусов, а в ночь на вторник температура может опуститься до 1 градуса тепла, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Гидрометцентра.

В Подмосковье в понедельник ожидается от 3 до 8 градусов тепла, ночью возможно похолодание до 2 градусов мороза.

Ветер будет западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 754 миллиметров ртутного столба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках и гололедице. В пятницу ведомство объявило об угрозе образования гололедицы в Московском регионе. В четверг в Москве и Московской области вновь ввели желтый уровень погодной опасности.