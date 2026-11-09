Названы популярные легенды мошенников на сайтах знакомств

Мошенники на сайтах знакомств выдают себя за моряков и военных

Tекст: Катерина Туманова

«Одна из распространенных уловок мошенников – постоянная невозможность встретиться. Новый знакомый может представляться военным, врачом, моряком, вахтовиком или сотрудником нефтяной компании, который якобы находится в длительной командировке. Причины, по которым встреча все время откладывается, могут меняться, но результат один: человек остается на расстоянии, и проверить его слова становится сложнее», – рассказал Максименко ТАСС.

По его словам, эта легенда может стать объяснением финансовых проблем, например, заблокированного счета или трудностей с покупкой билета.

Эксперт посоветовал задавать конкретные вопросы о местонахождении человека и времени возможной встречи. Если вместо ясного ответа появляются новые обстоятельства и обещания, которые постоянно переносятся, это должно насторожить.

Максименко отметил, что стоит учесть и нежелание общаться по видеосвязи. Человек может присылать много фотографий, но каждый раз находить причину не включать камеру: плохой интернет, сломанное устройство, отсутствие связи на работе или стеснение.

Фотографии сами по себе ничего не доказывают, так как их можно взять из чужого профиля или из открытых источников. Эксперт посоветовал договориться о видеозвонке или проверить снимки через обратный поиск.

Кроме того, Максименко призвал обратить внимание на профиль пользователя: если в нем только безупречные фотографии и нет бытовых кадров, это также может быть поводом задуматься.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров заявил о повышении безопасности платформ при верификации пользователей сайтов знакомств через портал «Госуслуги».

Тогда же стало известно о новой схеме заражения вирусами гаджетов жертв с сайтов знакомств под видом тестирования приложения. В октябре доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко рассказал о способах распознать мошенника в онлайн-переписке.