Власти Вероны запретили водителям оставлять двигатель включенным дольше минуты

В Вероне водителям запретили оставлять двигатель включенным дольше минуты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ограничение будет действовать на всей территории муниципалитета с 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Правило распространяется на остановки, длящиеся более минуты, передает РИА «Новости».

Отдельные требования предусмотрены для общественного транспорта. Водители автобусов обязаны выключать двигатель при любой остановке независимо от ее продолжительности и наличия пассажиров в салоне, а запускать мотор разрешается только перед отправлением.

Власти также обязали глушить транспортные средства при посадке и высадке людей, а также во время погрузки и разгрузки грузовиков. Общенациональный Кодекс дорожного движения Италии уже запрещает стоянку с работающим мотором ради кондиционера или обогрева, за что предусмотрен штраф от 223 до 444 евро.

Италия входит в число самых загрязненных стран Евросоюза по качеству воздуха, уступая Франции, Германии и Испании. Верона стабильно остается в десятке городов страны с наихудшими экологическими показателями из-за географических особенностей Паданской низменности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее преподаватель физической географии университета Камерино Массимилиано Фаццини объяснил рекордную жару в европейских странах вытеснением океанических антициклонов массами из пустынь.

Также исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян назвал длительную работу автомобиля на холостом ходу причиной сокращения ресурса мотора.

Кроме того, итальянские СМИ сообщили об истощении в стране финансовых ресурсов для сдерживания роста цен на автомобильное топливо.