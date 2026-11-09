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    9 ноября 2026, 06:33 • Новости дня

    Финляндия задумала создать укрепрайоны на границе с Россией

    Эксперт Степанов сообщил о подготовке Финляндией укрепрайонов на границе с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что Финляндия планирует создать локальные укрепрайоны вдоль границы с Россией для прикрытия военной инфраструктуры.

    Финляндия намерена развернуть фортификационные сооружения у российских рубежей, передает ТАСС. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на командующего сухопутными силами страны Паси Вялимяки сообщило об изучении Хельсинки опыта украинского конфликта для возможного создания противотанковых заграждений.

    «Финляндия таким образом готовится к созданию локальных укрепрайонов для прикрытия военной инфраструктуры, которую планируется развертывать в стране. Помимо тех 10 военных объектов и баз, которые сейчас уже модернизируются, речь также идет о прикрытии будущих арсеналов с высокоточным оружием и, вполне возможно, арсеналов с ядерным оружием, которое потенциально могут разместить на территории Финляндии», – заявил Степанов.

    По словам эксперта, финская сторона обладает большим опытом возведения модульных бетонных бункеров. Он отметил, что основной акцент сделают на развитие высокозащищенной подземной инфраструктуры.

    Возведением фортификационных сооружений займутся местные подрядчики, с которыми у Сил обороны Финляндии уже заключены соответствующие контракты, заключил аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу командующий сухопутными силами Финляндии Паси Вялимяки допустил возможность создания противотанковых заграждений у российской границы.

    Ранее власти Эстонии запланировали построить до 150 бункеров вблизи границы с Россией.

    Также сухопутные силы Финляндии анонсировали проведение как минимум восьми совместных с НАТО военных учений.

    6 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум

    Politico: Президент Литвы Науседа нарушил запрет США на русофобский шум

    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа нарушил запрет США на русофобский шум, выразив уверенность в «продолжении российских гибридных атак» на страны НАТО и исключив возможность скорых мирных переговоров Москвы и Киева.

    Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что Москва продолжит осуществлять гибридные атаки на страны НАТО для проверки решимости альянса, пишет Politico.

    «Я не думаю, что Россия в настоящее время готова к крупномасштабным операциям», – заявил Науседа.

    Литовский лидер отметил, что ресурсы Москвы сейчас связаны на украинском поле боя. При этом он считает, что Россия все ближе «подбирается к нарушению пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне, организуя инциденты с беспилотниками, кибератаки и поджоги».

    По его словам, гибридная война затронет не только восточный фланг альянса, но также Германию, Данию и другие европейские государства.

    Кроме того, политик указал на якобы «отсутствие у Москвы серьезного намерения вести переговоры о завершении конфликта до следующей весны».

    Науседа считает, что Россия использует зиму для воздушных ударов по украинским городам и будет «имитировать дипломатический процесс, изначально выдвигая неприемлемые условия». По его прогнозам, шансы на реальный диалог появятся не раньше 2027 года.

    Ранее Пентагон запретил прибалтам русофобский шум.

    В среду руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила о необходимости отвода сил НАТО от рубежей России для избежания военных столкновений.

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    6 ноября 2026, 11:59 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте ответил русским словом на вопрос в телеэфире

    Рютте сказал «спасибо» по-русски на телевидении

    Генсек НАТО Рютте ответил русским словом на вопрос в телеэфире
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте произнес русское слово во время передачи на нидерландском телеканале NPO 1.

    Генсек НАТО ответил на вопрос ведущего программы Pauw & De Wit о знании русского языка: «Нет. Спасибо!», совместив нидерландское отрицание с русским словом, передает РИА «Новости».

    После этого телеведущий переспросил его по-русски: «Нет?», что вызвало смех у Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости хороших отношений между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Он назвал Европу «не святой» из-за закупок российского СПГ.

    Рютте призвал Трампа «не падать духом» после поражения республиканцев на промежуточных выборах.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 21:49 • Новости дня
    Рютте пообещал напиться вдрызг после завершения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении отпраздновать окончание конфликта на Украине совместным распитием алкоголя с Владимиром Зеленским.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о планах отпраздновать завершение украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы напьемся вдрызг где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить до потери сознания. Таков наш план», – заявил политик в эфире телепередачи Pauw & De Wit.

    Рютте также пошутил, что пообещал принести на такую встречу красное вино.

    В октябре Владимир Зеленский сообщил о согласии на сделку с Москвой в случае заморозки конфликта по текущей линии фронта при условии сохранения контроля над 75% территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сочла слова генерального секретаря НАТО о российских территориях разрушением иллюзий относительно конфликта.

    В пятницу Марк Рютте назвал маловероятным возврат Украиной утраченных территорий по итогам конфликта с Россией.

    Во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию ситуации.

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    7 ноября 2026, 17:12 • Новости дня
    МИД назвал законными целями любые войсковые подразделения на Украине

    МИД: Любые войсковые подразделения на Украине станут законной целью ВС России

    МИД назвал законными целями любые войсковые подразделения на Украине
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные будут рассматривать любые войсковые подразделения на Украине как законные цели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», – заявила Захарова в связи с первыми учениями «многонациональных сил для Украины», проводимыми в рамках «коалиции желающих».

    На Западе по-прежнему отказываются учитывать российские озабоченности в сфере безопасности и «продолжают раскручивать спираль эскалации», говорится в комментарии. При этом Париж и Лондон рассчитывают через размещение «многонациональных сил» сохранить плацдарм для противостояния с Россией и нанесения ей стратегического поражения, следует из сообщения на сайте МИД.

    Развертывание на Украине любых иностранных контингентов неприемлемо, так как оно де-факто будет означать военную интервенцию и проецирование дополнительных угроз. Ответственность за последствия эскалации ляжет на тех, кто пытается добиться поражения России.

    Все поставленные в рамках СВО задачи будут выполнены. При этом символично, что учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия – США – Украина, что подтверждает отсутствие места для европейцев за столом переговоров, добавила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости полного достижения целей и задач специальной военной операции на Украине.

    Во вторник европейские страны из так называемой коалиции желающих запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.

    В МИД назвали иностранные подразделения на украинской территории законными военными целями.

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    7 ноября 2026, 16:56 • Новости дня
    Мендель сочла слова Рютте о территориях разрушением иллюзий об Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о российских территориях свидетельствуют о разрушении иллюзий относительно конфликта на Украине, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

    Мендель назвала слова Рютте проявлением реальности. Она отметила, что европейские чиновники годами убеждали украинцев «продержаться еще несколько месяцев», финансируя систему, которая «почти ничего не сделала для защиты своего народа и отказывается прекратить войну», передает РИА «Новости».

    Она также задалась вопросом о количестве коррупционных дел в отношении окружения Зеленского, которые необходимо раскрыть для понимания того, что «государство захвачено лично им и управляется как гигантская машина для отмывания денег». По словам Мендель, европейские чиновники долгое время делали вид, что не замечают этой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о маловероятности возврата Украиной утраченных территорий по итогам конфликта с Россией.

    В четверг бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предрекла безоговорочную капитуляцию Украины при отказе Киева от мирного урегулирования.

    В тот же день Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

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    6 ноября 2026, 21:53 • Новости дня
    Генсек НАТО признал маловероятным возврат утраченных Украиной территорий

    Генсек НАТО Рютте счел маловероятным возвращение утраченных Украиной территорий

    Генсек НАТО признал маловероятным возврат утраченных Украиной территорий
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина вряд ли сможет вернуть утраченные территории по итогам конфликта с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Нам остается надеяться, что эта война закончится. Хотя маловероятно, что Украина сможет вернуть все свои территории», – приводит РИА «Новости» заявление Рютте, которое он сделал в эфире телепередачи Pauw & De Wit.

    Генсек НАТО добавил, что подобные конфликты всегда заканчиваются мирным соглашением, что зачастую предполагает компромисс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии непосредственной угрозы от России странам альянса.

    В феврале он выразил надежду на достижение скорого перемирия между сторонами конфликта на Украине.

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    6 ноября 2026, 10:47 • Новости дня
    Рютте назвал Европу «не святой» из-за масштабных закупок российского СПГ

    Bloomberg: Рютте напомнил о закупках Европой огромных объемов СПГ у России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сделка Вашингтона и Москвы по дизельному топливу вызвала панику в Евросоюзе, который при этом сам продолжает активно закупать сжиженный природный газ у России.

    Соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива вызвало панику среди европейских союзников Вашингтона, однако сама Европа закупает российский сжиженный природный газ в гораздо больших объемах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Объявление о сделке вызвало «панику»… Я это понимаю, я тоже удивленно поднял бровь… но Европа также закупила в этом году очень много сжиженного природного газа из России, гораздо больше, чем когда-либо принесет эта сделка по дизельному топливу! Европа тоже не святая», – заявил Рютте в интервью нидерландской программе Pauw & De Wit.

    В октябре президенты России и США достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок на фоне энергетических трудностей и роста цен. Эта сделка подверглась резкой критике со стороны европейских государств.

    Евросоюз ввел масштабные ограничения против энергоносителей из России, но продолжает импортировать сжиженный природный газ. Москва неоднократно указывала на нанесение ущерба самим европейским странам подобными санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

    Глава Минфина США Скотт Бессент назвал поставки дизельного топлива из России отвечающими интересам американских граждан.

    Европейская сеть операторов газотранспортных систем спрогнозировала истощение запасов в подземных хранилищах Евросоюза до 11% к весне при отказе от импорта из России.

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    6 ноября 2026, 17:32 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО заметили у границ Калининградской области

    Самолет-разведчик Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить около Калининграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    Борт вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии в понедельник в 15:29 мск, передает РИА «Новости». По состоянию на 17:00 мск самолет находился в воздушном пространстве Польши примерно в 120 км от границ Калининградской области, он совершил один круг и зашел на второй.

    Согласно данным военно-воздушных сил США, дальность действия радиолокационной станции самолета Boeing E-3A Sentry составляет более 400 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик начал патрулирование у границ Калининградской области.

    Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U Combat Sent совершил полет над Латвией и Эстонией.

    В среду самолет радиолокационной разведки США Bombardier Artemis II пролетел вдоль границ российского региона.

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    7 ноября 2026, 10:47 • Новости дня
    Самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю заметили над Черным морем

    Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II вновь пролетел над Черным морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II второй раз за неделю заметили над нейтральными водами Черного моря.

    Воздушное судно курсирует в южной части акватории с запада на восток и обратно на высоте около 9 тыс. метров, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

    Борт не использует определенные для гражданской авиации коридоры и не входит в воздушное пространство других стран, за исключением Румынии. Самолет вылетел с аэродрома базирования в румынской Констанце. В минувший вторник самолет провел над акваторией девять часов, повторив собственный летний рекорд нахождения в воздухе.

    Накануне Bombardier Artemis II также был замечен в районе Калининградской области. Самолет облетал территорию региона по кругу, находясь в воздушном пространстве Литвы и Польши, а также над нейтральными водами Балтийского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II провел над нейтральными водами Черного моря девять часов.

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило о временном размещении французского морского патрульного самолета на авиабазе «Михаил Когэлничану».

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    6 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции Меланшон предложил выйти из НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кандидат на пост главы французского государства от левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон выступил за постепенный выход страны из Североатлантического альянса и отказ от высоких оборонных расходов.

    В предвыборной программе кандидата в президенты Франции Жан-Люка Меланшона содержится пункт о немедленном выходе из объединенного командования военного блока НАТО, а затем и из самой организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

    «Немедленно выйти из объединенного командования НАТО, а затем, поэтапно, из самой организации. Отказаться от требуемой Соединенными Штатами дани в размере 5% ВВП, предназначенных для оборонных расходов», – говорится в документе.

    При этом предполагается, что Париж продолжит оказывать помощь странам Евросоюза в рамках действующих договоров. В программе также нет упоминаний о прекращении поддержки Украины, однако Меланшон настаивает на необходимости дипломатического решения конфликта.

    Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля 2027 года. Если никто из претендентов не преодолеет барьер в 50% голосов, победитель определится во втором туре 2 мая.

    Ранее в пятницу другой кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян заявил об усилении топливного кризиса внутри ЕС из-за финансирования Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, октябрьский опрос института Cluster 17 зафиксировал рост уровня неприятия Жан-Люка Меланшона до 69%.

    Основатель партии «Непокорившаяся Франция» назвал выход из Североатлантического альянса условием для успешного завершения украинского конфликта.

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    7 ноября 2026, 11:25 • Новости дня
    Финляндия задумалась о создании противотанковых рвов на границе с Россией

    Bloomberg: Финляндия изучила возможность создания рвов на границе с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий сухопутными силами Финляндии Паси Вялимяки заявил, что страна изучает опыт украинского конфликта и рассматривает возможность создания противотанковых заграждений у российской границы.

    Финские вооруженные силы рассматривают вариант возведения противотанковых преград на восточных рубежах страны, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    «Если мы построим укрепления и выроем рвы, как на Украине, то сколько времени пройдет, прежде чем окружающая среда превратит их в пруды?» – задался вопросом Вялимяки.

    Он подчеркнул важность обеспечения бесперебойного снабжения войск в случае затяжного конфликта. По словам командующего, Финляндии необходимы мощности для десятикратного масштабирования производства военных материалов в период кризиса, чтобы избежать войны на истощение. Вялимяки добавил, что финская армия на восточном фланге НАТО должна обладать возможностью уничтожать системы пуска ракет и дронов до их применения по территории страны.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявлял, что Москва никому не угрожает и не планирует нападений на другие государства ни в текущем десятилетии, ни к середине века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сухопутные силы Финляндии сообщили о планах провести совместные с НАТО учения вблизи российской границы.

    В мае пресс-служба аппарата Совета безопасности России рассказала о подготовке финских военно-морских сил к масштабным маневрам.

    В прошлом году энергетические компании из Восточной Финляндии захотели установить ветряные электростанции с радарами вдоль всей границы с Россией.

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    6 ноября 2026, 14:50 • Новости дня
    Разведывательный самолет США заметили у российских границ

    Американский самолет-разведчик пролетел у границ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U Combat Sent совершает полет неподалеку от границ России над Латвией и Эстонией.

    Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent совершает полет у границ России, передает РИА «Новости».

    Борт поднялся в воздух с авиабазы Милденхолл в Британии около 11:22 мск и взял курс на восток. Пролетая над Польшей, самолет проследовал недалеко от Калининградской области. Около 14:08 мск он находился в районе латвийско-эстонской границы, вблизи рубежей России.

    Россия неоднократно указывала на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ, которую альянс называет «сдерживанием российской агрессии». В Москве подчеркивали открытость к равноправному диалогу с НАТО, призывая Запад отказаться от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 начал патрулирование Балтийского моря.

    Американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II заметили у границ Калининградской области.

    Во вторник британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

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    6 ноября 2026, 15:47 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик заметили у границ Калининградской области

    Самолет-разведчик США начал патрулирование у границ Калининградской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский самолет-разведчик ведет патрулирование у границ Калининградской области.

    Американский самолет Bombardier Artemis II вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» и направился к Калининградской области, передает РИА «Новости».

    Полет проходит над территорией Польши вдоль южной границы российского региона.

    Самолет Artemis II переоборудован из бизнес-джета компанией Leidos для нужд радиолокационной разведки. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области, а также над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II также пролетел вдоль границ Калининградской области.

    В понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более четырех часов летал в районе Калининградской области.

    В прошлом месяце шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen заметили над территорией Финляндии неподалеку от российской границы.

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    6 ноября 2026, 11:06 • Новости дня
    Рютте заявил о важности хороших отношений между лидерами России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости поддержания хороших отношений между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для предотвращения ядерной угрозы.

    Рютте отметил, что Соединенные Штаты и Россия остаются двумя крупнейшими ядерными державами в мире, поэтому их лидерам необходимо поддерживать диалог, передает РИА «Новости».

    «То, что оба лидера этих стран – будь то Трамп и Путин или, например, в 70-х годах – Брежнев и Никсон, стараются поддерживать хорошие отношения, важно для того, чтобы в случае возникновения недопонимания, которое могло бы привести к ядерной угрозе, они могли быстро обсудить ситуацию по телефону», – заявил Рютте.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа перед очередным раундом трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Во вторник представитель Кремля подтвердил даты проведения встречи российской, американской и украинской делегаций в Абу-Даби.

    Владимир Путин заявил о добрых многолетних отношениях с американским лидером.

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    7 ноября 2026, 16:12 • Новости дня
    В центре Вены начался митинг против сближения Австрии с НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Организаторы и участники акции протеста у ведомства австрийского канцлера подвергли правительство критике за рост госдолга и финансирование Украины, потребовав не допустить сближения с НАТО.

    В центре Вены стартовала акция протеста против сближения страны с НАТО, участники которой планируют пройти маршем по первому району столицы. Митингующие принесли плакаты с требованием отказаться от участия в коалициях и призывами к проведению новых выборов, передает РИА «Новости».

    Организаторы мероприятия подвергли жесткой критике политику австрийских властей. «Оно увеличивает огромный государственный долг, финансирует войну на Украине через Европейский союз и прочее», – заявил спикер на митинге.

    Выступающие также выразили недовольство транспортной и налоговой политикой правительства. По их словам, несмотря на высокие цены на автомобильное топливо и парковку, граждане опасаются пересаживаться на поезда из-за проблем с безопасностью в общественном транспорте в вечерние часы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в австрийской столице у здания Венского технического университета началась масштабная акция протеста против планов правительства урезать финансирование государственных вузов.

    Ранее у здания ведомства канцлера Австрии состоялась протестная акция против сокращения социальных выплат ради помощи Киеву.

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