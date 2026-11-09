Празднование Дивали вызвало критическое загрязнение воздуха в Дели

Несколько станций мониторинга по всему Дели выявили индекс качества воздуха на уровне свыше 400, что означает опасные и критические показатели загрязнения, передает ТАСС.
Местные жители начали массово использовать праздничную пиротехнику накануне после заката. В честь индийского Нового года принято зажигать светильники и петарды, чтобы отогнать злых духов. Системы мониторинга сразу зафиксировали резкий рост концентрации вредных веществ.
Дым от фейерверков стал дополнительным фактором ухудшения ситуации. Осенью в индийской столице традиционно отмечается падение качества воздуха из-за безветренной погоды и расположения города в низине. Для борьбы со смогом власти ограничивают движение транспорта и останавливают строительные работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МИД Индии осудил нападения на коммерческие суда в Черноморском регионе.
Также плохие погодные условия сорвали поездку премьера Индии Нарендры Моди на митинг в Западной Бенгалии.