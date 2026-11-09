  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 430 украинских беспилотников
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Цифровой рубль способен стать новым рубежом защиты финансов
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами
    Песков указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    ВС России поразили электроподстанцию под Днепропетровском
    Украина назвала состав делегации на переговоры в Абу-Даби
    CNN: Сотрудничество Путина и Трампа разрушает планы Запада против России
    Париж заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля
    9 ноября 2026, 06:21 • Новости дня

    Авианосец ВМС США USS Theodore Roosevelt направился на Ближний Восток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt, возглавляющий авианосную ударную группу ВМС США, вошел в Малаккский пролив и следует в Индийский океан на пути на Ближний Восток.

    Американский атомный авианосец USS Theodore Roosevelt вошел в Малаккский пролив и двигается в сторону Индийского океана. Корабль возглавляет ударную группу ВМС США, направляющуюся на Ближний Восток, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ресурса MarineTraffic.

    На прошлой неделе авианосец заходил в Сингапур, что стало его последней остановкой перед прибытием в зону ответственности Центрального командования американских вооруженных сил. Ожидается, что корабль достигнет места назначения в середине ноября, пишет Axios.

    Авианосную группу дополняют ракетный крейсер USS Chosin, эсминцы USS Paul Hamilton и USS Decatur, а также беспилотное судно Seahawk. Последнее используется для радиоэлектронной разведки и наблюдения за обстановкой.

    В Аравийском море к юго-востоку от Ирана сейчас дежурят ударные группы во главе с авианосцами USS George Washington и USS George Bush, на каждом из которых размещены по 48 истребителей. Их сопровождают крейсер, 11 эсминцев и экспедиционная база USS Miguel Keith. Еще по два американских эсминца находятся в Красном и Средиземном морях.

    Планируется, что USS Theodore Roosevelt заменит авианосец USS George Washington, который несет службу в регионе с 19 августа. При этом пока неизвестно, оставят ли США временно все три авианосные группы на Ближнем Востоке одновременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее атомный авианосец Theodore Roosevelt в сопровождении ударной группы направился на базу в Японии.

    Также авианосец покинул базу в Сан-Диего и взял курс на Ближний Восток.

    Кроме того, ВМС Ирана захватили американский подводный боевой робот в Ормузском проливе.

    8 ноября 2026, 21:25 • Новости дня
    Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана

    Глава МИД Ирана Аркачи пригрозил США «адом огня» при отказе выполнить условия

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аркачи заявил, что двухдневный план открытия Ормузского пролива остается в силе, и пригрозил Соединенным Штатам «адом огня» в случае невыполнения требований Тегерана.

    Тегеран сохраняет в силе предложение американской стороне об открытии Ормузского пролива за два дня, передает РИА «Новости».

    «Наше двухдневное предложение остается в силе. Примите требования, в частности окончание войны на всех фронтах, и взгляните на результат», – написал Аббас Аркачи в социальной сети X.

    Глава ведомства подчеркнул, что в случае отказа Вашингтона выполнить условия исламской республики Иран обрушит на Соединенные Штаты «ад огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В пятницу Международная морская организация ООН заявила о гибели 25 моряков в результате вооруженного конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

    Комментарии (4)
    8 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    В Ормузском проливе подорвались три нефтяных танкера

    КСИР: Три перевозивших нефть танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ормузском проливе подорвались и загорелись три нефтяных танкера, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Инцидент произошел на несанкционированном маршруте, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    «Сегодня с раннего утра до настоящего времени на несанкционированном маршруте в Ормузском проливе подорвались и были охвачены сильным пожаром три перевозящих нефть танкера-нарушителя», – заявили в КСИР.

    Судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ, практически остановилось из-за неурегулированного конфликта Ирана и США, начавшегося с ударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе после столкновения с минами.

    В среду четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 16:46 • Новости дня
    В Иране казнили трех участников январских беспорядков

    IRIB: В Иране казнили трех участников беспорядков за связь с США и Израилем

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении трех мужчин, признанных виновными в участии в январских беспорядках и сотрудничестве с США и Израилем, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

    Мужчин обвинили в оперативных действиях против безопасности страны, сотрудничестве с американскими и израильскими спецслужбами, а также разрушении электроподстанции в Кередже, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Казненным вменяли создание и использование «коктейлей Молотова», ношение оружия, поджог государственного имущества и подстрекательство к беспорядкам.

    Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации валюты и переросли в беспорядки. Тегеран обвинил США и Израиль в их организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране казнили иностранца за убийство силовиков во время протестов.

    В Исламской республике привели в исполнение смертный приговор мужчине за связи с израильскими спецслужбами.

    Власти казнили двух организаторов январских беспорядков.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Алиев заявил о нерушимости союза Азербайджана и Турции

    Алиев: Азербайджано-турецкое единство невозможно пошатнуть

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше заявил о нерушимости братских отношений между странами.

    «Те, кто хочет пошатнуть их, никогда не добьются желаемого. Мы никому не позволим встать между нами или бросить тень на наше единство ради своих личных интересов», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    В последние месяцы между Анкарой и Баку возникли разногласия. В сентябре Азербайджан изменил правила внешнего вида для школьников, запретив одежду, не соответствующую единому стандарту и светскому характеру образования. Хотя хиджаб прямо не упоминался, новые требования затронули и его ношение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе.

    Советник турецкого лидера Октай Сарал покинул свой пост после критики новых правил внешнего вида для азербайджанских школьников.

    В том же месяце Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск семерых граждан Турции по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти в стране.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 17:04 • Новости дня
    Машинист сошедшего с рельсов в Египте поезда скончался в больнице

    Машинист потерпевшего аварию в египетской Гизе поезда умер от полученных ран

    Tекст: Ольга Иванова

    Управлявший сошедшим с рельсов в египетской провинции Гиза поездом машинист скончался от полученных травм в медицинском учреждении.

    Машинист потерпевшего аварию на севере Египта поезда умер от ран в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на медицинский источник.

    Железнодорожное управление страны уточнило, что состав сошел с рельсов в районе сельскохозяйственной дороги Каир – Асуан недалеко от транспортной развязки Герза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в египетском Эль-Айяте четыре вагона поезда сошли с рельсов.

    Три человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком на трассе Рас-Гариб – Хургада.

    В конце октября мужчина выжил при столкновении микроавтобуса с пассажирским поездом в Еврейской автономной области.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 14:57 • Новости дня
    Эрдоган решил обсудить с кабмином переговорный процесс по Украине

    В Турции анонсировали обсуждение кабмином ситуации вокруг Украины и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обсудит с кабинетом министров переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине и ситуацию вокруг Ирана.

    Турецкий лидер планирует рассмотреть на заседании правительства шаги по разрешению кризиса на Украине и снижению напряженности между Вашингтоном и Тегераном, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

    «Анкара внимательно следит за продолжающимися контактами между Ираном и США, безусловно, в повестку заседания также войдет переговорный процесс вокруг Украины», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине.

    Источник в турецком правительстве сообщил о возможном обсуждении возобновления переговоров на встрече турецкого лидера с президентом США Дональдом Трампом.

    В правительстве Турции заявили о согласовании с Вашингтоном посреднических шагов по разрешению украинского кризиса.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    КСИР не поверил в способность США обрушить экономику Ирана

    КСИР: План «Железные ворота» не позволит США обрушить экономику Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Созданная Центральным командованием вооруженных сил США (CENTCOM) оперативная группа «Железные ворота» не позволит Вашингтону обрушить иранскую экономику, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби.

    «План «Железные ворота» – всего лишь игра слов, и американцы не смогут таким образом добиться своей цели: жесткого экономического давления ради обрушения и развала экономики Ирана», – заявил Мохеби, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    Он отметил, что США и раньше обещали экономический крах Ирана за две недели, но их прогнозы не сбылись.

    О формировании оперативной группы «Железные ворота» (Iron Gate) CENTCOM объявило 7 ноября. Базирующаяся во Флориде структура должна помешать перемещению передовых вооружений, подсанкционных материалов и технологий двойного назначения через Каспийское море и сухопутные границы Ирана, а также перекрыть нелегальные источники доходов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральное командование ВС США создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о запуске Вашингтоном масштабной кампании экономического давления для разрушения финансовой системы Ирана.

    Власти Ирана подготовили различные сценарии для противодействия объявленной Соединенными Штатами экономической войне.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 10:51 • Новости дня
    Снаряд повредил высотное здание в финансовом районе Эр-Рияда

    Reuters: Снаряд повредил высотку в финансовом районе столицы Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высотное здание в финансовом районе столицы Саудовской Аравии получило повреждения в результате попадания неизвестного снаряда.

    Высотка в финансовом районе Эр-Рияда была повреждена в результате попадания снаряда, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Другие подробности инцидента в настоящий момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция перехватила две выпущенные в направлении столицы Саудовской Аравии ракеты.

    Очевидцы сообщили о нескольких громких взрывах в городе.

    В среду мятежное движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» атаковало баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Опрос показал недовольство израильтян итогами выборов в Кнессет

    В Израиле 62% граждан выразили недовольство результатами выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврейский институт политического планирования JPPI сообщил, что почти две трети израильтян остались недовольны итогами парламентских выборов, а из десяти возможных коалиций лишь вариант с участием «Ликуда», «Яшар», «Беяхад» и «Наш дом – Израиль» не отвергается большинством.

    Исследование «Индекс израильского общества», проведенное Еврейским институтом политического планирования после выборов, показало, что из десяти рассмотренных вариантов коалиции только правительство из «Ликуда», «Яшар», «Беяхад» и партии «Наш дом – Израиль» с общими 67 мандатами не отвергается большинством граждан, сообщает Israel National News. При этом такое правоцентристское правительство должно было бы обойтись без харедимских партий, «Оцмы Йехудит», «Религиозного сионизма» и арабских партий, а его создание осложняется предвыборными обещаниями части сил не входить в коалицию с «Ликудом».

    По данным индекса, 51% израильтян в целом и 57% еврейских респондентов не исключили коалицию четырех перечисленных партий, тогда как все остальные девять конфигураций были отвергнуты большинством. В целом 62% опрошенных заявили о недовольстве результатами выборов против 33%, которые выразили удовлетворение. Среди еврейских респондентов уровень неудовлетворенности достиг 73%, тогда как лишь 2% назвали себя «очень довольными», тогда как 75% арабских респондентов, наоборот, сообщили об удовлетворении итогами голосования на фоне рекордного успеха арабских партий и утраты прежней коалицией парламентского большинства.

    Вопрос о предпочтительном правительстве показал, что 36% респондентов выбрали кабинет оппозиционного блока с участием арабских партий, 23% поддержали правительство национального единства «Ликуда» и «Яшар» с добавлением других сил, 17% выступили за коалицию блока Биньямина Нетаньяху с одной партией из оппозиции, а 14% предпочли новые выборы, тогда как оппозиционный блок с харедимскими партиями собрал только 3% поддержки. Наибольшую готовность видеть в коалиции получили центристские оппозиционные партии: «Яшар» поддержали 65% опрошенных, «Беяхад» – 63%, «Наш дом – Израиль» – 59%; «Ликуд» поддержали 50%, «Религиозный сионизм» – 44%, «Демократов» – 42%. В то же время Объединенный список отвергли 62% респондентов, «Оцму Йехудит» – 50%, Раам – 45%, а также значительные доли опрошенных отвергли «Демократов», «Религиозный сионизм», «Ликуд» и харедимские партии, причем уровни отторжения заметно различались между еврейскими и арабскими избирателями и между сторонниками правительственного и оппозиционного блоков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Израиля Ицхак Герцог выдал лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового кабинета министров по итогам парламентских выборов, завершившихся без явного победителя, и тем самым запустил процедуру создания коалиции.

    Тогда выборы в Израиле, а также в Бразилии, Сербии и США британская газета The Guardian назвала ударом по авторитарным лидерам и сигналом устойчивости демократических институтов.

    В среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила окончательные итоги голосования в Кнессет, по которым ни одна из политических сил не получила решающего преимущества для одиночного формирования правительства.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 19:21 • Новости дня
    Египет возобновил работу посольства в Триполи

    Al Jazeera: Египет вновь открыл посольство в Триполи после 12-летнего перерыва

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава египетского МИД Бадр Абдель Аты открыл здание посольства в Триполи, которое не работало 12 лет по соображениям безопасности.

    Возобновление работы посольства Египта в Ливии свидетельствует о кардинальных политических изменениях в стране и регионе, передает Al Jazeera.

    Египет пересмотрел политику в отношении Ливии, поскольку ранее страна поддерживала восточные власти под руководством Халифы Хафтара. Каир посчитал, что ставка на одну сторону конфликта не отвечает стратегическим интересам государства.

    Отмечается, что Египет обеспокоен развитием событий к югу от своих границ из-за расширения Сил быстрого реагирования в Судане. Во время визита Абдель Аты обсудил с ливийскими властями меморандум о взаимопонимании по морским границам, подписанный Триполи и Анкарой в 2019 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Алжира поддержал предложение о развертывании войск в Нигере в связи с борьбой за Ливию.

    В Триполи произошла попытка покушения на командира Сил поддержки служб безопасности в регионах Али аль-Джабари.

    В столице Ливии зафиксировали вооруженные столкновения.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 20:15 • Новости дня
    Турция приступила к передаче Ираку военной базы Башика

    Анкара и Багдад договорились о передаче иракским властям военной базы Башика

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Турции приступят к постепенной передаче иракскому правительству военного комплекса Башика-Зиликан на севере Ирака в рамках договоренностей по борьбе с Рабочей партией Курдистана.

    Анкара и Багдад активизируют совместный контроль за прекращением присутствия в иракском Синджаре запрещенной в обеих странах Рабочей партии Курдистана (РПК), передает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление двух государств.

    «Турецкая сторона заявляет, что приступит к выполнению необходимых шагов по постепенной передаче комплекса Башика-Зиликан федеральному правительству Ирака в соответствии с договоренностью, достигнутой на уровне лидеров», – отмечается в документе, опубликованном администрацией президента Турции.

    Нынешний документ развивает договоренности, достигнутые в сентябре на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ирака Али аз-Зейди. Лидеры договорились обеспечить восстановление полного государственного контроля над Синджаром и прекратить присутствие незаконных иностранных вооруженных формирований. Передача комплекса была увязана с прогрессом иракских властей в реализации этих мер.

    Военная база Башика расположена к северо-востоку от Мосула. Турция разместила там свои силы в декабре 2015 года для подготовки местных подразделений, участвовавших в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), что вызвало резкие возражения Багдада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Турции приняли решение передать Ираку военную базу Башика.

    Международная коалиция во главе с США передала иракским вооруженным силам все военные базы на территории страны.

    Анкара решила передать Багдаду контроль над северной военной базой по итогам встречи лидеров двух государств.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 20:27 • Новости дня
    Белый дом заявил о контроле над ситуацией в конфликте с Ираном

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп держит ситуацию под контролем в противостоянии с Тегераном на фоне краха иранской экономики, заявили в Белом доме.

    Соединенные Штаты находятся в сильной позиции, контролируя Ормузский пролив на фоне разрушения экономики исламской республики, пишет Fox News.

    «Иран уничтожен, и события будут развиваться по одному из двух путей: легкому или сложному. Президент Трамп держит все карты в своих руках и сделает то, что будет лучше для США», – заявил представитель Белого дома. Он добавил, что только глава государства знает, что и когда он предпримет.

    Заявления прозвучали после того, как пропавший без вести верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи, который не появлялся на публике после гибели своего отца в результате удара США и Израиля, высмеял итоги промежуточных выборов в американский Конгресс, назвав их свидетельством распада Соединенных Штатов.

    В Тегеране попытались представить результаты голосования как отказ американского общества от войны с исламской республикой. При этом иранские государственные СМИ опубликовали сгенерированное нейросетью видео с угрозами нанести удары по военным объектам во Франции, в Германии и Великобритании, если Европа поможет Вашингтону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация Трампа обратилась к Китаю с просьбой о содействии в завершении военного противостояния. В субботу президент США Дональд Трамп сообщил об ударе американских военных по иранской зенитной установке в районе острова Кешм. В среду Дональд Трамп назвал конфликт с Ираном главной причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 21:20 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В восточной части Ормузского пролива нефтяной танкер подорвался на мине, сообщили военно-морские силы армии Ирана.

    Инцидент произошел с судном, которое попыталось пересечь запретную зону с выключенными навигационными системами, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars.

    «Нефтяной танкер-нарушитель, выключивший свои навигационные системы и решивший пройти через запретную зону, подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива», – говорится в заявлении военно-морских сил армии Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о возгорании двух судов после подрыва на минах в Ормузском проливе при попытке пройти по запрещенному маршруту.

    В субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 02:10 • Новости дня
    Рубио допустил невозможность дипломатического соглашения с Ираном

    Госсекретарь США Рубио назвал невозможным соглашение с Ираном

    Рубио допустил невозможность дипломатического соглашения с Ираном
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио усомнился в возможности достижения дипломатического соглашения с Ираном из-за выдвижения Тегераном нереалистичных и возмутительных требований.

    Вашингтон по-прежнему готов изучать дипломатические пути урегулирования девятимесячного конфликта, однако переговоры оказались непродуктивными из-за позиции Тегерана, передает Anadolu слова Рубио.

    «Ряд стран продолжают взаимодействовать с ними, предлагая различные идеи, но я бы не сказал, что мы стоим на пороге прорыва», – заявил госсекретарь США перед отъездом в Париж на встречу министров иностранных дел стран «Большой семерки».

    Он выступил в защиту действий американской администрации, отметив, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия остается приоритетом для национальной безопасности. Он также прокомментировал недавние удары американских сил по иранским системам ПВО на острове Кешм в Ормузском проливе.

    По словам Рубио, эти военные действия носили исключительно оборонительный характер. Американские войска имеют право на защиту в случае возникновения явной угрозы.

    «Поэтому, если существует явная и непосредственная угроза судоходству или нашим силам в регионе, мы имеем право защищаться», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация президента США  обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В субботу американские власти объявили награду в размере до 20 млн долларов за данные об иранской ядерной программе.

    Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

    Комментарии (2)
    9 ноября 2026, 00:14 • Новости дня
    При обрушении дюны на палатки беженцев в Газе погибли пять человек

    При обрушении дюны в Газе пять человек погибли и шесть пострадали

    Tекст: Катерина Туманова

    В Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа при обрушении песчаной дюны на палатки перемещенных лиц погибли пять человек, включая троих детей, еще шесть получили ранения.

    Тела пяти погибших и шесть раненых были извлечены после обрушения песчаной дюны на две семьи в убежище к югу от города, пишет агентство Safa. Некоторые из пострадавших – в критическом состоянии.

    Гражданская оборона Газы сообщила о продолжении поисков пропавших без вести. Инцидент произошел на фоне проливных дождей, сильного ветра и области низкого давления, которые привели к затоплению десятков тысяч палаток.

    Ранее сообщалось, что во время шторма было затоплено около 70 тыс. палаток, сотни семей остались без крова из-за смытого имущества.

    «При этом ощущается острая нехватка ресурсов из-за разрушения инфраструктуры, продолжающейся израильской осады и невозможности доставки временного жилья и материалов для ремонта», – передает корреспондент информагентства с места трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в секторе Газа начали эвакуацию жителей из лагерей беженцев из-за затопления. ОАЭ 2 ноября отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи для сектора Газа.

    В сентябре в результате трех прямых ударов израильских военных по Хан-Юнису и Дейр-эль-Балахе погибли четыре жителя палестинского полуэксклава.

    Комментарии (0)
    Главное
    Иран пригрозил США «адом огня»
    Санду объявила о полном отказе Молдавии от поставок газа из России
    Минюст Германии допустил начало процедуры запрета партии АдГ
    Nvidia прокомментировала скандал с китайской шпионкой
    Архивы ЦАХАЛ раскрыли сопротивление Бен-Гуриона аннексии Газы
    Россиянка Белых завоевала золото в фехтовании на юношеской Олимпиаде
    На Солнце произошли три сильные вспышки класса М