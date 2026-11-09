  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 430 украинских беспилотников
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Цифровой рубль способен стать новым рубежом защиты финансов
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами
    Песков указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    ВС России поразили электроподстанцию под Днепропетровском
    Украина назвала состав делегации на переговоры в Абу-Даби
    CNN: Сотрудничество Путина и Трампа разрушает планы Запада против России
    Париж заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля
    9 ноября 2026, 06:18 • Новости дня

    Китайская ракета «Чанчжэн-12» вывела на орбиту девять спутников SatNet

    Китай запустил на орбиту девять интернет-спутников SatNet с острова Хайнань

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ракета-носитель «Чанчжэн-12» успешно вывела на околоземную орбиту партию из девяти спутников китайской глобальной системы интернет-покрытия SatNet.

    Запуск ракеты состоялся с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в понедельник в 04:24 по пекинскому времени (23:24 мск), передает «Интерфакс» со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC). Аппараты штатно вышли на заданную низкую околоземную орбиту.

    Старт прошел в рамках создания национальной спутниковой интернет-системы SatNet. Программа направлена на обеспечение глобального широкополосного доступа в Сеть, развитие цифровой экономики Китая, а также поддержание национальной безопасности и международной связи. Выведенная группа аппаратов стала 29-й по счету.

    Государственная орбитальная группировка SatNet развертывается на низкой околоземной орбите и управляется компанией China Satellite Network Group. Ожидается, что в будущем сеть расширится до 13 тыс. спутников.

    Жидкотопливная ракета среднего класса «Чанчжэн-12» разработана Шанхайской академией технологий космических полетов (SAST). Носитель длиной 62 метра и диаметром 3,8 метра способен доставлять до 12 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 6 тонн на солнечно-синхронную орбиту. Первый полет этой ракеты прошел в конце ноября 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ракета-носитель «Чанчжэн-4В» доставила на орбиту шесть спутников дистанционного зондирования Земли.

    Также ракета CZ-8A вывела в космос новую партию аппаратов связи.

    Кроме того, китайская корпорация аэрокосмической науки и техники запустила 16-ю группу низкоорбитальных спутников SatNet.

    9 ноября 2026, 00:05 • Новости дня
    Nvidia прокомментировала скандал с китайской шпионкой

    CNN: Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование информации, что гендиректор компании Дженсен Хуанг стал объектом операции китайской разведки, заявил представитель компании Джон Риццо.

    В Nvidia подчеркнули, что у совета директоров нет оснований полагать, что национальная безопасность США или секреты компании оказались под угрозой, передает CNN.

    «Сегодняшние новости не замедлят работу NVIDIA. Дженсен полон решимости продолжать руководить NVIDIA в качестве генерального директора без перерыва», – заявил представитель компании телеканалу.

    Отмечается, что Хуанг полностью поддерживает расследование и обязался сотрудничать.

    В воскресенье Nvidia объявила о начале независимого расследования в отношении Хуанга в связи с опасениями, что он стал «мишенью для иностранной разведывательной деятельности».

    Заявление на сайте компании появилось после того, как американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу романтических отношений Хуанга с руководителем сингапурской компании. Женщину, которую зовут Алиса Хуанг и которая не является родственницей основателя Nvidia, подозревают в контрабанде передовых чипов искусственного интеллекта в Китай.

    Nvidia – ведущий мировой производитель чипов на фоне бума ИИ.

    Компания Nvidia заявила, что расследование будет курировать комитет, состоящий из независимых директоров и внешних консультантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецслужбы США назвали подругу гендиректора Nvidia Хуанга шпионкой Министерства госбезопасности Китая.

    В октябре ЦРУ выявило тесные контакты Хуанга с предполагаемой шпионкой. В сентябре глава американской корпорации выступил против дополнительного контроля индустрии искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Си в Китае

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    Американский лидер планирует обсудить денуклеаризацию на трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Ну, я собираюсь поехать в Китай... и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и председателем Си», – сказал Трамп журналистам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о совместной работе Москвы, Пекина и Вашингтона по организации встречи лидеров государств на саммите АТЭС. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. На прошлой неделе он допустил возможность общения Путина и Трампа в Шэньчжэне.

    Политолог Панарин назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 20:12 • Новости дня
    НАСА объявило набор астронавтов для полетов на Луну и подготовки миссий на Марс

    Tекст: Игорь Иножарский

    НАСА открыло прием заявок от граждан США в новый отряд астронавтов, которые будут готовиться к полетам на Луну и Марс. Заявки принимаются до 4 декабря.

    НАСА начало набор нового класса астронавтов, которые примут участие в возвращении американцев на Луну, строительстве лунной базы и подготовке первых пилотируемых миссий на Марс, сообщается на сайте НАСА. Заявки принимаются от граждан США до 23:59 по восточному времени четверга, 3 декабря.

    «Это необыкновенное время для того, чтобы присоединиться к отряду астронавтов НАСА. Люди, которых мы отберем, смогут пройтись по Луне, жить и работать на лунной базе и помочь создать системы и операции, которые в конечном счете доставят экипажи на Марс», – заявил администратор НАСА Джаред Айзекман.

    Окончательный отбор агентство планирует завершить в конце 2027 года, после чего новые кандидаты приступят к подготовке. В 2024 году НАСА уже проводило набор: из более чем 8 тыс. заявок были отобраны 10 кандидатов, которые с 2025 года проходят почти двухлетнее обучение.

    Для участия требуется гражданство США и степень магистра в области точных, инженерных, биологических или компьютерных наук, а также не менее трех лет профессионального опыта после получения диплома. С 1960-х годов НАСА отобрало 370 кандидатов в астронавты, сейчас в действующем отряде агентства состоят 32 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу НАСА анонсировало запуск нового лунного ровера Promise, который планируется отправить на поверхность Луны к концу 2028 года. В пятницу стало известно о возможном переносе высадки американских астронавтов на Луну в 2028 году из-за задержек в разработке скафандров компанией Axiom Space. Заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин назвал создание атомной электростанции необходимым условием для освоения Луны.

    Комментарии (2)
    9 ноября 2026, 01:21 • Новости дня
    На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

    Ученые зафиксировали три сильные вспышки класса М на Солнце

    Tекст: Катерина Туманова

    В Институте прикладной геофизики сообщили о трех сильных солнечных вспышках класса М, которые произошли в воскресенье.

    Три сильные вспышки на Солнце были зафиксированы в 10:46, 18:37 и 21:27 мск воскресенья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Событиям присвоены баллы М1.7, М1.2 и М1.1.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где каждая следующая буква означает рост мощности излучения в десять раз.

    Вспышки класса M превосходят по мощности классы A, B и C, однако уступают экстремальному классу X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце. В субботу Солнце повторило рекорд XXI века по числу вспышек за сутки.

    В четверг на светиле зафиксировали самую сильную за четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Британский король Карл III сменил позицию по отношению к Китаю

    The Times: Карл III согласился совершить официальный визит в КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Король Британии Карл III выразил готовность посетить Китай с официальным визитом по запросу правительства, отказавшись от многолетней критики Пекина.

    «Букингемский дворец открыл двери для возможной поездки британского монарха в Китай в случае поступления соответствующей просьбы от правительства страны. Король Карл III признал невозможность сохранения прежнего враждебного отношения к Пекину», – пишет The Times.

    Газета напомнила, что неприязнь Карла III к китайскому правительству – факт хорошо известный. Во время визита в Гонконг в 1997 году будущий король сделал критические записи из-за передачи Гонконга под управление Китая.

    Фрагменты записей в ноябре 2005 года опубликовала газета Mail on Sunday. Тогда двор инициировал громкий судебный процесс против издателя газеты, обвинив его в нарушении конфиденциальности и авторских прав.

    Теперь старший помощник дворца пояснил изменение позиции монарха. В статусе принца Уэльского будущий король регулярно выступал с открытой критикой китайских властей, осуждая ситуацию с правами человека и политику в отношении Тибета.

    После вступления на престол британский король Карл III пересмотрел дипломатический подход. Он пришел к выводу о несостоятельности дальнейшей изоляции Пекина и необходимости выстраивания отношений в новой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре монарх Карл III выразил намерение встретиться с главами крупнейших технологических корпораций. В мае король Британии сделал политизированные заявления о поддержке Украины и сохранении курса на НАТО. В апреле Карл III начал подготовку к визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений между странами.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 10:44 • Новости дня
    Запуск российского спутникового интернета назвали залогом безопасности страны

    В ЦКбр назвали запуск системы спутниковой связи условием независимости России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил, что создание собственной орбитальной системы широкополосного интернета является для России вопросом технологической независимости.

    Эксперт считает развитие отечественных систем связи критически важным шагом, передает РИА «Новости». Ранее в научно-экспертном совете Совета безопасности отметили, что иностранные сервисы Starlink и OneWeb создают риски дестабилизации социально-политической обстановки в суверенных государствах.

    «Дело не в том, чтобы просто сделать свое. Нужно не зависеть от чужих мощностей, чужого влияния и политической обстановки. Сегодня мы дружим, завтра – нет, и ты уже без спутниковой навигации. Это вопрос безопасности и независимости страны», – подчеркнул Кузякин.

    Он привел аналогию со спутниковой навигацией, напомнив, что Россия разработала ГЛОНАСС в качестве альтернативы американской GPS. Эксперт выразил уверенность в успешном развертывании отечественной группировки широкополосного интернета на орбите.

    В настоящее время аэрокосмическая компания «Бюро 1440» создает низкоорбитальную спутниковую систему «Рассвет». В марте 2026 года в космос вывели первые 16 аппаратов целевой группировки, а в июле прошел второй запуск. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее называл этот проект ответом на Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Павел Ткач сообщил о получении республикой терминалов российской спутниковой системы связи «Рассвет» для тестирования.

    Также новая партия отечественных аппаратов благополучно отделилась от ракеты-носителя.

    Кроме того, в России объявили о запуске первых 16 спутников связи.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 09:55 • Новости дня
    Дикиджи и Семененко заняли второе и третье места на Гран-при в Китае

    Фигурист Дикиджи завоевал серебро на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский фигурист Владислав Дикиджи занял второе место в мужском одиночном катании на этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне.

    По итогам произвольной программы Владислав Дикиджи получил 183,58 балла и финишировал на втором месте с общим результатом 282,44 балла, передает РИА «Новости».

    Российский фигурист Евгений Семененко набрал 181,90 балла, заработав суммарные 281,62 балла, и расположился на третьей позиции. Победителем соревнований стал японец Као Миура, набравший в сумме 293,25 балла.

    Четвертый этап серии Гран-при пройдет с 13 по 15 ноября в американском Эверетте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Гран-при в Шэньчжэне.

    В пятницу во время разминки Евгения Семененко и Владислава Дикиджи зрители развернули на трибунах плакат «Русские, вперед!».

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    Песков: Россия, США и КНР набрасывают предложения по возможной встрече

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия, США и Китай начали обсуждать повестку возможной встречи лидеров трех стран перед саммитом АТЭС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как уточнил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, Москва, Вашингтон и Пекин обмениваются предложениями по темам для обсуждения на потенциальных трехсторонних переговорах, передают «Вести».

    «Безусловно, стороны набрасывают предложения по возможным пунктам повестки дня. Какие-то пункты предпочтительны для какой-то стороны и совсем считаются нецелесообразными для другой», – отметил Песков.

    По его словам, сторонам предстоит найти консенсус. Если это удастся сделать и встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа все же состоится, обсуждение без преувеличения привлечет внимание всего мира, добавил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков сообщил о согласовании повестки возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на полях саммита АТЭС в Китае.

    Во вторник представитель Кремля рассказал об обмене сигналами для подготовки трехсторонних переговоров.

    В понедельник в Москве допустили возможность общения российского и американского лидеров в случае их прибытия на саммит.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    SpaceX назначила испытательный пуск Starship на середину ноября

    SpaceX решила провести 15-й испытательный пуск Starship 13 ноября

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания SpaceX планирует провести 15-й испытательный пуск ракетной системы Starship 13 ноября, впервые попытавшись захватить обе ступени во время полета.

    «Пятнадцатый пуск Starship может состояться уже в пятницу, 13 ноября, при условии получения разрешения от регулирующих органов», – сообщила компания.

    В SpaceX отметили, что окно для пуска будет доступно в 16:45 центрального стандартного времени (01:45 мск 14 ноября) и продлится 75 минут. Система Starship должна совершить около 14 кругов вокруг Земли за 22 часа. В ходе полета планируется первая попытка захвата тяжелого ракетного ускорителя Super Heavy V3 и самого корабля на стартовую площадку, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в рамках испытательного полета будут запущены 26 спутников Starlink V3. Успешное возвращение обеих ступеней станет важным шагом к созданию полностью многоразовой ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу SpaceX анонсировала первый захват второй ступени системы Starship в предстоящем 15-м испытательном пуске.

    Ранее глава компании Илон Маск сообщил о срыве очередного испытательного полета из-за отказа двигателей.

    Также испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом корабля завершился приводнением в Индийском океане и огненной вспышкой.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 09:32 • Новости дня
    Роскосмос анонсировал выпускные экзамены для четырех кандидатов в космонавты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Сергей Прокопьев сообщил, что в декабре четыре кандидата сдадут выпускные экзамены для получения квалификации и возможности включения в экипаж.

    В декабре текущего года четыре кандидата пройдут выпускные испытания, после которых им присвоят квалификацию космонавтов-испытателей, передает ТАСС.

    «Сейчас идет заключительный этап нашей общей подготовки. Четыре человека [из числа] кандидатов готовятся сейчас к выпускному экзамену, который будет в декабре. И после этого экзамена они уже должны получить квалификацию космонавта-испытателя для того, чтобы можно было поступить в экипаж», – заявил Прокопьев.

    Он отметил, что общая космическая подготовка длится около двух лет и является самым интенсивным этапом. Кандидаты осваивают выживание в различных климатических условиях, полеты на самолетах, прыжки с парашютом и погружения под воду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду космонавт Сергей Прокопьев сообщил о сильном стрессе из-за разгерметизации корабля на орбите.

    Ранее специалисты Центра подготовки космонавтов разработали программу для обучения кандидата из Мьянмы.

    Космонавт-испытатель Николай Тихонов заявил о формировании космических экипажей без учета психологической совместимости.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 02:30 • Новости дня
    Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой

    Axios: Глава Nvidia изменил жене с подозреваемой в шпионаже китаянкой

    Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая.

    «Я должен извиниться перед своей семьей и всеми вами. Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания», – написал Хуанг в черновике электронного письма сотрудникам Nvidia, которое попало в распоряжение Axios.

    Совет директоров Nvidia в воскресенье объявил о проведении независимого расследования при участии внешних юристов. В компании подчеркнули, что у них нет оснований полагать, что национальная безопасность или корпоративные секреты были скомпрометированы.

    Хуанг дописал в записке о том, что «быть руководителем Nvidia – это привилегия всей жизни».

    «Я полностью предан NVIDIA и буду работать, чтобы вернуть ваше доверие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование. Также компания заявила, что Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР.

    В субботу американские спецслужбы назвали китайскую предпринимательницу Элис Хуанг шпионкой Министерства государственной безопасности Китая.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 20:28 • Новости дня
    НАСА: Студенты из США спроектируют лунную базу за 1 млн долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава НАСА Джаред Айзекман объявил о запуске конкурса с призовым фондом 1 млн долларов, в рамках которого американские студенты разработают проекты для будущей базы на Луне.

    Американское космическое ведомство предложило учащимся старших классов и вузов США внести свой вклад в создание лунной базы на Южном полюсе спутника Земли, сообщается на сайте НАСА.

    «Мы ищем студентов, готовых мыслить творчески, работать в команде и решать реальные проблемы, связанные с будущим НАСА на Луне», – заявил Айзекман.

    Постоянное присутствие человека на Луне проложит путь для будущих пилотируемых миссий на Марс, отметили в агентстве. Участникам конкурса предстоит разработать инновационные решения в шести категориях: производство и хранение энергии, строительство, системы жизнеобеспечения, передвижение по поверхности, сети связи и безопасность астронавтов.

    Регистрация на конкурс открыта до 25 января 2027 года. Проект позволит участникам развить навыки, необходимые для карьеры в космической отрасли, и поможет продвинуть новые концепции лунных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье НАСА открыло прием заявок в новый отряд астронавтов для подготовки к полетам на Луну и Марс.

    Ведомство заявило о намерении отправить аппарат Promise на поверхность спутника Земли к концу 2028 года.

    В субботу СМИ сообщили о возможном переносе высадки американских астронавтов на Луну из-за задержек в разработке скафандров.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 06:21 • Новости дня
    Число жертв пожара в жилом комплексе в Китае выросло до 14 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате возгорания в одном из жилых комплексов в китайской провинции Шаньси погибли 14 человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Количество жертв пожара в жилом комплексе в северной китайской провинции Шаньси возросло до 14 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.

    До этого поступала информация о пяти погибших и 33 пострадавших. Само возгорание произошло в воскресенье в районе Инцзэ города Тайюань.

    В настоящее время причина пожара не установлена, правоохранительные органы проводят расследование. На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Центральное телевидение Китая сообщило о гибели 25 человек после возгорания на борту грузового судна в городе Циндао.

    Летом 28 человек погибли при крупном пожаре на промышленном предприятии в провинции Фуцзянь.

    В мае агентство Синьхуа заявило об увеличении числа погибших после взрыва газа в угольной шахте в провинции Шаньси до 82 человек.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 07:17 • Новости дня
    Китай на два месяца продлил приостановку пошлины на товары из США

    Китай продлил приостановку пошлины в 24% на товары из США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комиссия по таможенным тарифам при Госсовете КНР решила еще на два месяца продлить приостановку действия дополнительной пошлины в 24% на импортируемые из США товары.

    С 10 ноября Китай еще на два месяца приостановит действие дополнительной пошлины в 24% на товары из Соединенных Штатов, при этом пошлина в размере 10% сохранится, передает РИА «Новости».

    Соответствующие меры вводятся для реализации договоренностей, достигнутых лидерами Китая и США в ходе встречи в Вашингтоне. Решение принято в соответствии с китайским законодательством и с одобрения Госсовета КНР.

    В ведомстве пояснили, что Пекин продолжит внимательно следить за дальнейшими действиями Вашингтона и при необходимости своевременно корректировать свои ответные тарифные меры.

    Пауза в действии некоторых дополнительных пошлин на американские товары призвана способствовать формированию стабильной и предсказуемой политической обстановки для сотрудничества предприятий двух стран. Китай приостановил действие дополнительной 24-процентной пошлины на товары из США на год с 10 ноября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее средства массовой информации сообщили о намерении Вашингтона ввести пошлины в размере 7,5% на китайские товары.

    Также министерство коммерции КНР заявило о готовности принять необходимые меры для защиты своих интересов в связи с американским торговым расследованием.

    Кроме того, президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных стопроцентных пошлин на импорт из Китая.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 07:59 • Новости дня
    Телескоп в Чили обнаружил 52 невидимые ранее галактики

    Астрономы из Чили нашли 52 невидимые ранее галактики с запасами холодного газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная группа астрономов под руководством исследовательницы Виктории Катан обнаружила 52 далекие галактики с огромными запасами холодного газа, которые ранее оставались невидимыми.

    Большинство предыдущих поисков было сосредоточено на ярко светящихся в оптическом или инфракрасном диапазоне звездных системах, передает РИА «Новости». Из-за этого объекты, в которых новые звезды рождаются менее интенсивно, оставались незамеченными.

    Чилийские ученые решили искать не свет, а холодный газ, из которого формируются светила. С помощью телескопа ALMA в пустыне Атакама они отследили сигналы монооксида углерода и атомарного углерода, выдающие присутствие газовых облаков, и проанализировали спектральные данные. Примененный метод позволил увидеть объекты на стадии перехода к неактивному состоянию.

    Результаты анализа показали, что запасы газа в этих галактиках достигают триллиона масс Солнца, что указывает на их большой потенциал для звездообразования. При этом часть найденных систем почти не образует звезд из-за нагрева газа рождающимися светилами, лишающего его возможности сжиматься.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства запланировало отправку аппарата Promise на поверхность Луны.

    Также в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    Кроме того, в тысяче световых лет от Земли открыли два необычных газовых гиганта размером с Юпитер.

    Комментарии (0)
    Главное
    Иран пригрозил США «адом огня»
    Санду объявила о полном отказе Молдавии от поставок газа из России
    Минюст Германии допустил начало процедуры запрета партии АдГ
    Nvidia прокомментировала скандал с китайской шпионкой
    Архивы ЦАХАЛ раскрыли сопротивление Бен-Гуриона аннексии Газы
    Россиянка Белых завоевала золото в фехтовании на юношеской Олимпиаде
    На Солнце произошли три сильные вспышки класса М