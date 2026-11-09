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    9 ноября 2026, 06:07 • Новости дня

    «Калашников» анонсировал показ новейшего стрелкового оружия на форуме в Москве

    «Калашников» анонсировал показ усовершенствованных по опыту СВО автоматов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Концерн «Калашников» впервые продемонстрирует новейшие разработки в области стрелкового оружия на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности в Москве, сообщили в концерне.

    «Калашников» покажет новейшее стрелковое оружие на форуме, который пройдет в столице 10–11 ноября, цитирует сообщение концерна ТАСС.

    Значительная часть экспозиции посвящена оружию, усовершенствованному с учетом опыта применения в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Посетители смогут увидеть модификации автоматов АК-12, АК-15, АК-19, снайперские винтовки СВ-98, СВЧ и СВД, а также пистолет-пулемет ППК-20 и пистолеты Лебедева. Кроме того, на форуме будут представлены беспилотные летательные аппараты и экипировка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава концерна «Калашников» Алан Лушников заявил о планах внедрить искусственный интеллект в стрелковое оружие.

    В понедельник он сообщил о подписании контракта с Индией на локализацию производства российских ружей для борьбы с беспилотниками.

    В сентябре участникам Восточного экономического форума продемонстрировали макет автомата АК-12+.

    8 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра обороны России генерал-полковник Валерий Солодчук заявил о планах вернуть в армию схему одежды «лето – зима», убрав демисезонные комплекты.

    «Сейчас у солдат три комплекта формы одежды: зимняя, летняя и демисезонная. Мы хотим демисезонную убрать и вернуть схему «лето – зима», – заявил Солодчук в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

    Он пояснил, что для реализации этих планов требуются современные материалы, над которыми уже работают армия и промышленность.

    Для тестирования военнослужащие от Дальнего Востока до Калининграда получили 100 тыс. комплектов новой одежды. По словам замминистра, летний вариант формы ранее прошел испытания, после которых производители начали устранять выявленные замечания. Сами комплекты предназначены для умеренного климата, Крайнего Севера, а также особо жаркой и холодной местности, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр обороны Андрей Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку фондов военного ведомства к зиме.

    В феврале офицер Южной группировки войск с позывным Сокол сообщил о постоянной модернизации формы российских военнослужащих для выполнения специфических боевых задач.

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    6 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море

    Минобороны: В Черном море поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, который доставлял военное имущество для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Удар был нанесен днем беспилотными летательными аппаратами. Судно типа «сухогруз» доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    Отмечается, что российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки украинской армии грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю поразили 14 сухогрузов.

    Напомним, накануне ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море.

    В четверг также сообщалось, что ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    США создали «Железные ворота» для перекрытия оружейного трафика Ирана

    СЕНТКОМ учредил группу для контроля оружейного трафика на Каспийском море

    Tекст: Мария Иванова

    Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    Глава СЕНТКОМ распорядился создать рабочую группу для поддержки усилий властей США по предотвращению использования Ираном наземных маршрутов для транспортировки оружия, пишет ТАСС.

    Новая структура получила название «Железные ворота» (Iron Gate) и будет базироваться в штате Флорида.

    Группа намерена координировать действия с другими американскими ведомствами для предотвращения перемещения передовых вооружений, технологий двойного назначения и подсанкционных материалов через границы Ирана, а также перекрытия незаконных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил серьезное влияние конфликта Вашингтона и Тегерана на внутриполитические процессы в США.

    В среду председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о голосовании американских избирателей на промежуточных выборах в Конгресс против войны с Тегераном.

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    6 ноября 2026, 18:29 • Новости дня
    КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Два танкера подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два танкера загорелись в Ормузском проливе после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    КСИР Ирана сообщил о подрыве на минах и последующем возгорании, которое случилось на двух танкерах в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». «Два танкера, выключив навигационные системы и системы идентификации, при поддержке американской армии-агрессора предприняли попытку покинуть (регион) по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе и столкнулись с минами, в результате чего загорелись и прекратили движение», – заявили в пресс-службе формирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве еще двух нефтяных танкеров на минах в восточной части Ормузского пролива.

    В среду Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве четырех нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.

    В понедельник военно-морские силы КСИР заявили о возгорании 11 танкеров-нарушителей в Ормузском проливе с 25 октября.

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    7 ноября 2026, 11:33 • Новости дня
    Робот «Депеша-3» доставил переправу на передовую без участия саперов

    Ростех: Комплекс «Депеша-3» доставил переправу бойцам в зоне спецоперации

    Tекст: Мария Иванова

    Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» обеспечил безопасную доставку решетчатой металлической переправы к линии боевого соприкосновения.

    Наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» холдинга «Высокоточные комплексы» доставил решетчатую металлическую переправу в зоне специальной военной операции, сообщает Ростех.

    На опубликованных видеокадрах платформа буксирует прицеп с инженерной конструкцией по участкам с раскисшим грунтом.

    «На поле боя любая переправа – это магнит для огня противника. Классическая доставка инженерных конструкций требует, чтобы саперный расчет выносил тяжелые секции к самой кромке препятствия – на открытую, простреливаемую местность. Это операция с заведомо высоким риском», – отметили в госкорпорации.

    В Ростехе подчеркнули, что комплекс выводит солдат из-под удара, самостоятельно буксируя переправу в зону огневого контакта. По наведенному коридору сразу начинается эвакуация раненых, подвоз боекомплекта и движение штатной техники. Компактная гусеничная платформа способна буксировать прицепы массой свыше 500 кг в сложных условиях видимости и на пересеченной местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские разработчики представили предназначенный для преодоления минно-взрывных заграждений робототехнический комплекс разминирования «Титан».

    Летом на форуме «Технопром» показали способного вести огонь и эвакуировать раненых боевого робота «Курьер».

    В мае госкорпорация «Ростех» сообщила об успешном выполнении задач на линии фронта многоцелевыми гусеничными дронами «Импульс».

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    7 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Белоусов вручил ключи от квартир в Подмосковье участникам СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Обеспечение служебным жильем военнослужащих и участников спецоперации является одним из главных приоритетов военного ведомства, заявил министр обороны России Андрей Белоусов при осмотре нового жилого комплекса в Подмосковье.

    В Московской области построен новый многоэтажный дом на 334 квартиры для военнослужащих и членов их семей. Первые жильцы уже получили ключи от служебного жилья, сообщает Минобороны.

    Условия проживания осмотрел министр обороны Андрей Белоусов совместно с главой Сбербанка Германом Грефом и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

    «Для нас работа по обеспечению служебным жильем военнослужащих и, прежде всего, участников специальной военной операции является одним из приоритетов. В этом году очередь сократится на 20 тыс. человек за счет того, что мы вводим в эксплуатацию целый ряд домов», – сказал Андрей Белоусов.

    Глава военного ведомства поблагодарил команду Сбербанка за возведение объекта с нуля менее чем за два года. Он назвал проект редким примером комплексного участия ответственного бизнеса в нуждах военных, отметив наличие в жилом комплексе парковой зоны, спортивных площадок и подземного паркинга.

    Белоусов также выразил благодарность губернатору Московской области, подчеркнув, что региональная команда делает многое для поддержки Вооруженных сил, а совместная работа приносит результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин поручил включить поддержку участников СВО в нацпроекты.

    В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о подготовке 10 законопроектов по поддержке бойцов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу новых законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции.

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    6 ноября 2026, 15:59 • Новости дня
    Специалисты «Рубикона» и авиация уничтожили пункты управления дронами ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе совместной операции расчетов центра «Рубикон» и экипажей Воздушно-космических сил (ВКС) России были уничтожены пункты управления украинскими беспилотниками.

    Расчеты центра «Рубикон» и экипажи ВКС разгромили пункты управления БПЛА. Об успешном уничтожении пунктов управления БПЛА противника сообщило Минобороны.

    «Рубикон» наводит, ФАБ разносит», – прокомментировали факт в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе расчет российского беспилотника «Герань-4 сикер» центра «Рубикон» поразил радиолокационную станцию украинских войск П-18 «Малахит» в Запорожской области.

    Ранее операторы ударных беспилотников российской группировки войск «Восток» уничтожили живую силу и опорные пункты украинской армии в Запорожской области.

    До этого Воздушно-космические силы России нанесли серию точных ударов по местам сосредоточения живой силы и военной техники противника в регионе.

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    6 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    В Германии начали разработку космического оружия неограниченной дальности

    The Times: Немецкая компания разрабатывает оружие класса «космос – земля»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса «космос – земля» с неограниченной глобальной дальностью действия.

    Проект представляет собой высокоточную орбитальную систему для нанесения дальних ударов. Оружие состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата для предотвращения сгорания в атмосфере при падении, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Генеральный директор компании Себастьян Клаус отметил необходимость привлечения крупного партнера из оборонной промышленности, например концерна MBDA. Такое сотрудничество позволит нарастить производство с этапа прототипа и решить ряд сложных политических и правовых вопросов.

    На пути развития проекта остаются значительные препятствия, включая отсутствие законодательного регулирования подобных технологий в космосе на уровне Евросоюза. Кроме того, неназванный военный источник издания указал, что траекторию полета такого оружия будет сравнительно легко обнаружить и отследить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин запланировал масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

    В июле Лондон и Берлин договорились завершить конструирование новейшей крылатой ракеты к 2034 году.

    В начале июля власти Германии обсуждали с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет.

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    6 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Министр обороны Польши анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Косиняк-Камыш анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении посетить США на следующей неделе для обсуждения вопросов размещения постоянной американской военной базы.

    «В ближайшие дни я буду в Соединенных Штатах, в Пентагоне. Мы будем обсуждать базы, присутствие американских солдат, польско-американский союз», – цитирует министра РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш отметил, что рассчитывает отправиться в США в начале будущей недели.

    «Если все пойдет хорошо… то в начале следующей недели я буду в Соединенных Штатах», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о возможном отказе Вашингтона от строительства постоянной базы в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах.

    В прошлом месяце Варшава выразила стремление участвовать в американской программе ядерного сдерживания.

    Польские власти запланировали выделить почти 4 млрд долларов на создание постоянной военной базы США.

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    7 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    Глава Минобороны Индии призвал армию выйти за рамки традиционных задач

    Глава Минобороны Индии Сингх призвал военных обеспечить киберустойчивость

    Вооруженные силы Индии должны поддерживать высокий уровень оперативной готовности, уделяя особое внимание киберустойчивости для противодействия современным угрозам, заявил министр обороны республики Раджнатх Сингх.

    «Военнослужащим необходимо выйти за рамки традиционных военных функций, поддерживать осведомленность о ситуации в различных сферах, обеспечивать киберустойчивость и защиту информации», – заявил Сингх, слова которого приводит ТАСС.

    По его словам, обстановка в сфере безопасности усложняется: современные боевые действия выходят за рамки обычных приграничных столкновений и включают асимметричные конфликты, прокси-войны, кибератаки, использование роев беспилотников и манипулирование общественным мнением.

    Противник часто избегает прямого столкновения и использует уязвимости, распространяя дезинформацию через социальные сети, чтобы посеять сомнения среди военных и гражданских, добавил Сингх.

    Сингх также выразил поддержку индийским предприятиям, разрабатывающим беспилотники и системы противодействия им. Он отметил важность освоения новых навыков в управлении дронами и кибербезопасности для армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе постоянный представитель Индии при ООН Хариш Парватанени назвал морскую безопасность и искусственный интеллект ключевыми приоритетами страны при выдвижении в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.

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    7 ноября 2026, 13:20 • Новости дня
    Минобороны Германии назвало сроки выбора замены проекту истребителя FCAS

    Минобороны ФРГ в 2027 году определится с заменой проекту истребителя FCAS

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Германии в начале 2027 года примет решение об участии в альтернативном проекте истребителя шестого поколения после закрытия совместной с Францией программы FCAS, заявил глава ведомства Борис Писториус.

    «Моя цель – принять стратегическое решение в первом квартале следующего года», – сообщил Писториус, передает РИА «Новости» со ссылкой на издания медиагруппы Funke.

    По его словам, Берлин выбирает между присоединением к британско-итальянской программе GCAP и разработкой собственного проекта концерном Airbus с участием европейских партнеров. Во втором случае новый истребитель поступит на вооружение бундесвера к началу 2040-х годов.

    Ранее премьер-министр Британии Энди Бернем на переговорах с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил об открытости Лондона к участию Берлина в проекте GCAP. При этом газета The Telegraph сообщала, что присоединение ФРГ может затормозить сроки принятия самолета на вооружение, намеченного на 2035 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя.

    Европейский авиастроительный концерн Airbus запланировал переговоры с британской компанией BAE Systems о присоединении к программе GCAP.

    Весной Франция и Германия договорились дать министерствам обороны дополнительное время на согласование условий проекта FCAS.

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    7 ноября 2026, 10:37 • Новости дня
    Бухарест потребовал от Rheinmetall 8,7 млн евро за срыв поставок ЗРК

    Antena 3: Rheinmetall сорвала сроки модернизации ЗРК для армии Румынии

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Румынии потребовало от немецкой компании Rheinmetall 8,7 млн евро в качестве штрафа за несвоевременную поставку модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103.

    Бухарест отправил четыре зенитные установки на модернизацию в начале 2024 года, однако первые два комплекса, которые должны были прибыть еще в апреле, до сих пор не доставлены в страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на румынский телеканал Antena 3.

    Оборонное ведомство выставило немецкой компании первый штрафной счет за нарушение сроков контракта на сумму 8,7 млн евро.

    В министерстве рассчитывают получить все четыре зенитных комплекса до конца текущего года. Перед введением в эксплуатацию техника должна будет пройти ряд обязательных проверок на территории Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость акций немецкого оборонного концерна Rheinmetall упала более чем на 16% из-за задержки выгодных заказов.

    В прошлом месяце Министерство обороны Румынии сообщило об отсрочке поставки концерном четырех модернизированных зенитных комплексов.

    Подразделение Rheinmetall приобрело обанкротившуюся румынскую судоверфь в Мангалии для строительства военных кораблей.

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    6 ноября 2026, 14:21 • Новости дня
    Операторы ударных БПЛА уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские операторы ударных беспилотников группировки «Восток» уничтожили резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

    Операторы БПЛА ВС России ликвидировали резервы ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

    «Горячий прием для подкрепления», – прокомментировали работу операторов дронов в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу оперативно-тактическая авиация России нанесла результативный удар авиабомбой ФАБ-3000 по месту временной дислокации подразделений украинской армии в населенном пункте Димитрово.

    В четверг Минобороны сообщило о сокрушительном ударе танковых экипажей Т-80БВМ по передовым позициям украинских войск на территории Запорожской области.

    В понедельник Вооруженные силы России нанесли удар по инженерной технике и грузовикам с военными грузами для украинских войск на расстоянии 60 км от линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

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    8 ноября 2026, 03:00 • Новости дня
    Толстой назвал неприемлемым план ЕС ввести войска на Украину при перемирии

    В Госдуме исключили возможность перемирия для ввода войск Европы на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Россия не допустит временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    Европейские страны вынашивали планы по вводу своих войск на Украину под флагом «коалиции желающих», рассчитывая на заключение временного перемирия с Россией, передает ТАСС.

    «У европейцев была очень глупая и наивная идея: они считали, что, добившись от России хотя бы временного прекращения огня, они смогут ввести на Украину войска под флагом «коалиции желающих». Для нас этот вариант неприемлем, и ничего подобного не будет», – заявил Толстой.

    Депутат допустил возможность учета позиции Евросоюза при решении украинского вопроса. При этом он подчеркнул отсутствие приоритетности мнения европейцев для Москвы, поскольку содержание позиции Брюсселя менялось уже трижды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США по урегулированию украинского кризиса.

    В пятницу зять американского лидера Джаред Кушнер допустил расширение формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

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    6 ноября 2026, 13:25 • Новости дня
    США возобновили ротацию войск в Эстонии

    Американские военнослужащие прибыли в Эстонию для плановой ротации НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    В Эстонию прибыли военнослужащие США для прохождения девятимесячной службы подразделений Североатлантического альянса.

    Военнослужащие США прибыли в Эстонию для плановой девятимесячной ротации подразделений НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    «Подтверждаем присутствие подразделения Apache Troop 5-го эскадрона 4-го кавалерийского полка армии США для прохождения плановой девятимесячной ротации в Эстонии», – заявила представитель американского посольства Келли Лонг.

    Ранее ERR сообщала, что на фоне пересмотра военного присутствия в Европе Вашингтон практически полностью вывел своих военных из Эстонии, где прежде находился контингент численностью от 500 до 700 человек. После приостановки ротации в Эстонии осталась лишь небольшая часть персонала. Решение о возобновлении ротации ожидалось в течение шести месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила о необходимости отвести войска НАТО от рубежей России во избежание военных столкновений.

    В прошлом месяце телерадиокомпания ERR сообщила о начале передислокации элитных подразделений вооруженных сил Эстонии ближе к российской границе.

    Летом морпехи США прибыли в балтийскую республику для участия в маневрах Североатлантического альянса.

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