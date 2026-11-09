В МИД России призвали Армению провести референдум до заявки в ЕС

Tекст: Катерина Туманова

Инициатива команды премьер-министра Никола Пашиняна по поиску места для Армении в Европейском союзе привела к парадоксальной ситуации, когда реальные выгоды от участия в ЕАЭС используются для продвижения эфемерной идеи перехода в иной интеграционный блок, заявил дипломат.

«Закономерным логическим исходом в сложившихся обстоятельствах был бы референдум, на котором народ Армении выразил бы свою волю, как это предусмотрено в Конституции страны, по вопросу ее дальнейшего интеграционного курса», – сказал Панкин ТАСС.

Он считает, что логика требует сначала спросить мнение граждан, а затем обращаться в Брюссель, тогда как армянское руководство настаивает на обратном порядке действий. Панкин подчеркнул, что после подачи заявки мнение народа уже никого не будет интересовать.

Замглавы МИД напомнил о недавнем докладе, подготовленном по поручению лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В документе описаны возможные последствия приостановки участия Еревана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Этот сценарий рассматривается как крайняя мера для защиты экономической безопасности объединения.

Панкин добавил, что реализация таких мер зависит от готовности Еревана развеять опасения других участников ЕАЭС, а также отметил отсутствие конструктивных сигналов со стороны армянского руководства по этому вопросу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала поспешной реакцию премьер-министра Армении Пашиняна на доклад о последствиях приостановки участия Еревана в ЕАЭС.

Совместный доклад стран ЕАЭС поставил под вопрос дальнейшее пребывание Армении в объединении из-за планов по вступлению в Евросоюз.

В сентябре Пашинян сообщил об отказе Еревана проводить референдум о членстве в Евросоюзе.