Власти Гоа депортировали троих россиян из-за просроченных виз

Власти индийского штата Гоа депортировали россиян из-за виз

Tекст: Катерина Туманова

Власти индийского штата Гоа за последнюю неделю выдворили троих россиян, еще троих готовят к отправке, передают «Вести» со ссылкой на Mash.

Иммиграционные службы проверяют частные дома и гостевые объекты в Мандреме, Кериме и Пернеме. Выявлены иностранцы, ожидающие высылки. У троих депортированных россиян истек срок туристических виз. Двое из них ранее были осуждены, третий находился в центре временного содержания.

Арендодателей обязали оперативно передавать сведения о заселении и выезде иностранцев. Проверки связаны с усилением иммиграционного контроля и борьбой с преступностью.

За последние месяцы из Гоа депортировали 160 иностранцев, в том числе десятки россиян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в АТОР заявили об отсутствии угрозы массовой депортации организованных путешественников из Гоа.

В октябре Москва и Нью-Дели прекратили разработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп.

В сентябре пассажирский лайнер доставил 157 российских путешественников на побережье Аравийского моря для старта осенне-зимнего туристического сезона в Гоа.