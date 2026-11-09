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    9 ноября 2026, 02:30 • Новости дня

    Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой

    Axios: Глава Nvidia изменил жене с подозреваемой в шпионаже китаянкой

    Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая.

    «Я должен извиниться перед своей семьей и всеми вами. Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания», – написал Хуанг в черновике электронного письма сотрудникам Nvidia, которое попало в распоряжение Axios.

    Совет директоров Nvidia в воскресенье объявил о проведении независимого расследования при участии внешних юристов. В компании подчеркнули, что у них нет оснований полагать, что национальная безопасность или корпоративные секреты были скомпрометированы.

    Хуанг дописал в записке о том, что «быть руководителем Nvidia – это привилегия всей жизни».

    «Я полностью предан NVIDIA и буду работать, чтобы вернуть ваше доверие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование. Также компания заявила, что Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР.

    В субботу американские спецслужбы назвали китайскую предпринимательницу Элис Хуанг шпионкой Министерства государственной безопасности Китая.

    6 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию

    SCMP: Евросоюз и Китай оказались на грани торговой войны из-за экспорта машин

    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин и Брюссель обменялись угрозами и продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию, несмотря на недавнее соглашение о сокращении поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны.

    Пекин и Брюссель не смогли преодолеть разногласия по поводу двусторонних отношений, что поставило под угрозу хрупкое торговое перемирие. Несмотря на заключенную несколько недель назад сделку, стороны активно готовятся к возможной торговой войне, пишет SCMP.

    Власти Китая предупредили о быстрых ответных ударах в случае эскалации конфликта. В свою очередь, Евросоюз приступил к подготовке ускоренных запретов на экспорт.

    Отмечается, что на недавнем мероприятии в Брюсселе представители обеих сторон обменялись угрозами. Напряженность сохраняется, хотя ранее Евросоюз и Китай достигли взаимопонимания по вопросу сокращения поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны более чем наполовину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил о риске втягивания Европы в торговую войну с США.

    Администрация Белого дома объявила о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о подготовке Евросоюза к возможной торговой войне с Вашингтоном.

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    6 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц

    Газпром установил четвертый за ноябрь рекорд суточных поставок газа в Китай

    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» в очередной раз обновила абсолютный исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям по магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд суточного объема экспорта энергоносителей по газопроводу зафиксировали 5 ноября, сообщает Газпром.

    В корпорации уточнили, что этот абсолютный максимум стал уже четвертым с начала текущего месяца.

    Поставки российского топлива осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, который был заключен между Газпромом и китайской компанией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг энергетическая компания «Газпром» установила третий с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В среду компания обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай.

    В понедельник корпорация отчиталась об обновлении исторического максимума суточных поставок природного газа китайским потребителям по этой магистрали.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

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    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 11:28 • Новости дня
    Китайская компания создала деревянный обтекатель для ракет-носителей

    SCMP: В Китае изготовили ракетный обтекатель из дерева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайское коммерческое предприятие Light Year Explorer изготовило головной обтекатель для ракет-носителей с наружной обшивкой из дерева ради снижения производственных затрат.

    Китайская коммерческая компания Light Year Explorer изготовила ракетный обтекатель с внешней оболочкой из дерева в рамках программы по созданию дешевых серийных ракет-носителей, пишет SCMP.

    Конструкция защитной оболочки выполнена из формованной аэродинамической фанеры низкой плотности. Она опирается на внутренний металлический каркас, который принимает на себя основные нагрузки при запуске.

    Базирующаяся в провинции Цзянсу компания заявила, что подобная конфигурация не уступает традиционным композитным обтекателям по весу, структурной жесткости, радиопрозрачности и уровню шумоподавления. При этом разработка позволяет значительно сократить время производства и снизить финансовые расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования «Яогань-40».

    Также частная аэрокосмическая компания LandSpace протестировала двигатели многоразовой ракеты-носителя Zhuque-3 Y-2.

    Кроме того, компания LandSpace успешно запустила усовершенствованную жидкотопливную ракету-носитель Zhuque-2 Y5.

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    7 ноября 2026, 08:36 • Новости дня
    Китай одобрил полет первого иностранного космонавта на станцию «Тяньгун»

    Управление полетов КНР утвердило первый визит иностранца на станцию «Тяньгун»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление программы космических пилотируемых полетов КНР сообщило, что космонавт из Пакистана войдет в состав миссии «Шэньчжоу-24» и станет первым иностранцем на орбитальной станции «Тяньгун».

    Космонавт из Пакистана присоединится к экипажу миссии «Шэньчжоу-24» в качестве специалиста по полезной нагрузке и после кратковременного полета на орбиту вернется на Землю на корабле «Шэньчжоу-23», передает РИА «Новости» со ссылкой на Управление программы космических пилотируемых полетов КНР.

    В китайском ведомстве подчеркнули, что национальная орбитальная станция впервые в истории примет зарубежного космонавта. Сейчас на станции находится экипаж корабля «Шэньчжоу-23» из трех человек, прибывший туда в конце мая.

    В апреле Пекин завершил отбор двух пакистанских кандидатов для участия в программе пилотируемых полетов. Строительство станции «Тяньгун» стартовало весной 2021 года и завершилось осенью 2022 года. В базовую конфигурацию входят основной отсек «Тяньхэ» и два лабораторных модуля общим весом около 69 т. Станция способна вместить до шести человек, а ее эксплуатационный ресурс рассчитан до 2038 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    В четверг китайские ученые успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума.

    Ранее правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

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    6 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Китайский электромобиль BYD разогнался до рекордных 503 км в час

    Kuai jishu: Электромобиль китайской BYD побил рекорд скорости для серийных машин

    Tекст: Мария Иванова

    Автомобиль Yangwang U9 Xtreme от китайского производителя BYD установил новый рекорд для серийных электромобилей, развив скорость более 503 км в час во время заездов в Абу-Даби.

    Машина смогла преодолеть отметку в 500 км в час, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Kuai jishu.

    «Yangwang U9 Xtreme завершил испытание максимальной скорости… в Абу-Даби в ОАЭ, показав подтвержденный результат в 503,17 км в час. Благодаря этому результату он побил свой предыдущий рекорд по максимальной скорости среди серийно производимых электромобилей», – говорится в сообщении.

    В сентябре 2025 года эта же модель разогналась до 496,22 км в час на полигоне в Германии. Таким образом, транспортное средство стало первым в мире серийным автомобилем, превысившим порог скорости в 500 км в час.

    Компания BYD выступает одним из мировых лидеров в области производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Предприятие также развивает направление городского рельсового транспорта, включая систему подвесного монорельса SkyRail.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом немецкой компании Quantum Systems развил скорость 777 км в час.

    В прошлом году китайская компания BYD запланировала оснастить европейские электромобили системой для увеличения запаса хода почти на 470 км за пять минут.

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    7 ноября 2026, 13:23 • Новости дня
    Фигуристка Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

    Фигуристка Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

    Tекст: Мария Иванова

    Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебряную медаль на третьем этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне.

    В субботу Трусова за произвольный прокат получила 148,90 балла. По сумме двух программ россиянка заработала 221,27 очка, передает РИА «Новости».

    Третий этап Гран-при проходит в китайском Шэньчжэне 6–8 ноября.

    Международный союз конькобежцев (ISU) с текущего сезона разрешил российским и белорусским фигуристам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во время разминки фигуристов Евгения Семененко и Владислава Дикиджи на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне зрители развернули на трибунах плакат «Русские, вперед!».

    Во вторник российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) не выступили на заключительном этапе Гран-при России в Омске.

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    6 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Китайские ученые установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    SCMP: Ученые из Китая установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    Исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    Китайские ученые довели облако из тысячи атомов рубидия до температуры менее 10 триллионных градуса выше абсолютного нуля, побив предыдущие рекорды США и Германии, пишет South China Morning Post.

    По данным издания, этот прорыв позволит создать сверхточные космические датчики для поиска скрытых минералов, отслеживания изменения климата и проверки теории гравитации Эйнштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    В июне с орбитальной станции «Тяньгун» вернули партию экспериментальных биоматериалов весом более 41 кг для исследования воздействия невесомости на развитие клеток.

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    7 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Законодатели Китая предложили реформировать систему тайного задержания

    SCMP: В КНР предложили ограничить тайные задержания

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские парламентарии выступили с инициативой ограничить применение процедуры круглосуточной слежки и тайного содержания под стражей по месту жительства, сообщает South China Morning Post.

    Процедура «надзор по месту жительства в определенном полицией месте» применяется правоохранительными органами республики по делам о государственной безопасности и терроризме, передает РБК со ссылкой на South China Morning Post.

    Данная мера позволяет до полугода удерживать подозреваемых в изоляции с круглосуточным наблюдением до официального ареста. ООН и правозащитники неоднократно критиковали этот механизм за использование пыток для получения показаний.

    Проект поправок предлагает прямой запрет на презумпцию виновности и лишает полицию права самостоятельно назначать место надзора лицам без постоянного жительства. Также предусматривается усиление юридической поддержки для подозреваемых и запрет на продление срока задержания сверх установленных лимитов.

    Сотрудник Института права Китайской академии общественных наук Лю Жэньвэнь отметил направленность поправок на защиту законных прав граждан. Адвокат по уголовным делам Цзинь Хунвэй назвал возможные ограничения безусловным улучшением, однако выразил опасение насчет вероятного роста числа официальных арестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Китае анонсировали введение ограничений на выезд граждан из страны по технологическим причинам.

    Весной власти КНР запланировали ужесточение правил погребения для запрета захоронений в пустующих квартирах.

    В прошлом году Пленум Верховного суда России обязал судей уделять особое внимание срокам пребывания обвиняемых в следственных изоляторах.

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    6 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Китай решил развивать стратегическое партнерство с Грузией

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-президент Китая Хань Чжэн во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в пятницу заявил о намерении Пекина развивать стратегическое партнерство с республикой, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы хотим развивать и усиливать стратегическое партнерство с Грузией», – сказал вице-президент КНР, прибывший с первым официальным визитом в Грузию 6 ноября.

    По его словам, для открытия новых возможностей сотрудничества с Тбилиси у Пекина разработан соответствующий план.

    Кобахидзе назвал визит вице-президента Китая «очень важным» и отметил, что Грузия «придает большое значение усилению политического и экономического партнерства с Китаем».

    Две страны являются стратегическими партнерами с 2023 года, а в будущем году отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

    Вице-президент Китая также проведет переговоры с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

    Напомним, вице-президент Китая Хань Чжэн прибыл в пятницу в Тбилиси с трехдневным первым официальным визитом, в аэропорту его встретила вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

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    7 ноября 2026, 08:05 • Новости дня
    Китайская коммерческая ракета «Церера-2-Y3» вывела на орбиту четыре спутника

    Китайская ракета «Церера-2-Y3» вывела на орбиту четыре коммерческих спутника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разработанная компанией Galactic Energy ракета-носитель «Церера-2-Y3» успешно завершила испытательный полет, доставив на солнечно-синхронную орбиту высотой 535 км четыре космических аппарата.

    Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе страны. Испытательный полет аппарата признан успешным, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании-разработчика Galactic Energy.

    На орбиту доставлен экспериментальный аппарат «Гуаньлань», который стал самым маленьким и легким спутником-альтиметром в мире. Он предназначен для наблюдения за высотой поверхности моря. Также ракета вывела коммерческий метеорологический спутник «Юньяо-1-28», аппарат North China University-1 для мониторинга минеральных ресурсов и предупреждения о геологических катастрофах и спутник наблюдения за космической обстановкой «Цзюньтянь-1-06A».

    В компании подчеркнули, что точный вывод аппаратов стал значительным шагом в проверке надежности ракет данного типа. В январе первый испытательный полет «Цереры-2» завершился неудачей. Эта ракета-носитель средней грузоподъемности создана для коммерческих запусков и может доставлять до 1,3 т полезной нагрузки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли.

    Китайское предприятие Light Year Explorer изготовило головной обтекатель для ракет с обшивкой из дерева.

    В четверг исследователи из КНР завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в открытом космосе.

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    7 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Российские прыгуны на батуте завоевали серебро и бронзу чемпионата мира

    Пенкин и Бутько выиграли серебро и бронзу на ЧМ по прыжкам на батуте

    Tекст: Мария Иванова

    Россиянин Илья Пенкин завоевал серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе, его соотечественник Александр Бутько стал бронзовым призером.

    Соревнования проходят в китайском Нанкине, передает ТАСС.

    Победу одержал американец Уэст Фаулер.

    Российские спортсмены впервые с 2019 года выступают на чемпионате мира под флагом страны. В 2021 году россияне выходили на помост под флагом национальной федерации, мировые первенства 2022 и 2023 годов они были вынуждены пропустить, на чемпионате мира 2025 года в Испании выступили в нейтральном статусе.

    Атлеты из России на текущем турнире завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. Чемпионат мира завершится 8 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские спортсмены Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов стали победителями этапа Кубка мира в синхронных прыжках на батуте.

    Незадолго до этого российские прыгуны на батуте отказались от участия в заключительном этапе Кубка мира в Германии для лучшей подготовки к чемпионату мира в Китае.

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    7 ноября 2026, 12:24 • Новости дня
    Россиянка Бегим победила на двойном минитрампе на ЧМ по прыжкам на батуте

    Россиянка Галина Бегим завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте

    Tекст: Мария Иванова

    Российская спортсменка Галина Бегим завоевала золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходит в китайском Нанкине.

    Спортсменка в финале показала результат 26,200 балла. Второе место заняла новозеландка Бронуин Дибб (25,900), третье – американка Сьюзан Гилл (25,000), передает РИА «Новости».

    Чемпионат мира в Нанкине продлится до 8 ноября. Сборная России по прыжкам на батуте выступает с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу россиянин Илья Пенкин завоевал серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе.

    В пятницу российский самбист Демид Волков получил золотую медаль чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

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    6 ноября 2026, 06:07 • Новости дня
    Китай запустил три спутника дистанционного зондирования Земли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская народная республика успешно вывела на орбиту три спутника серии Yaogan-51 («Яогань-51»), предназначенных для дистанционного зондирования Земли.

    Космические аппараты под номерами 07, 08 и 09 были запущены с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в четверг в 23.58 по пекинскому времени (18.58 мск) с помощью ракеты-носителя Changzheng-2C («Чанчжэн-2-си»), передает ТАСС со ссылкой на заявление Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

    Спутники предназначены главным образом для проведения научных экспериментов и исследования электромагнитной обстановки. Для ракет серии Changzheng этот запуск стал 675-м.

    Changzheng-2C – одноразовая жидкостная двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Ее высота составляет 42 метра, диаметр – 3,35 метра, стартовая масса – около 230 т, а грузоподъемность достигает 3,85 т.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты. В сентябре Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-4В» с шестью спутниками дистанционного зондирования Земли. В августе Россия и Китай запланировали обсудить технологическое партнерство в космической сфере на форуме в Хабаровске.

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    9 ноября 2026, 00:05 • Новости дня
    Nvidia прокомментировала скандал с китайской шпионкой

    CNN: Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование информации, что гендиректор компании Дженсен Хуанг стал объектом операции китайской разведки, заявил представитель компании Джон Риццо.

    В Nvidia подчеркнули, что у совета директоров нет оснований полагать, что национальная безопасность США или секреты компании оказались под угрозой, передает CNN.

    «Сегодняшние новости не замедлят работу NVIDIA. Дженсен полон решимости продолжать руководить NVIDIA в качестве генерального директора без перерыва», – заявил представитель компании телеканалу.

    Отмечается, что Хуанг полностью поддерживает расследование и обязался сотрудничать.

    В воскресенье Nvidia объявила о начале независимого расследования в отношении Хуанга в связи с опасениями, что он стал «мишенью для иностранной разведывательной деятельности».

    Заявление на сайте компании появилось после того, как американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу романтических отношений Хуанга с руководителем сингапурской компании. Женщину, которую зовут Алиса Хуанг и которая не является родственницей основателя Nvidia, подозревают в контрабанде передовых чипов искусственного интеллекта в Китай.

    Nvidia – ведущий мировой производитель чипов на фоне бума ИИ.

    Компания Nvidia заявила, что расследование будет курировать комитет, состоящий из независимых директоров и внешних консультантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецслужбы США назвали подругу гендиректора Nvidia Хуанга шпионкой Министерства госбезопасности Китая.

    В октябре ЦРУ выявило тесные контакты Хуанга с предполагаемой шпионкой. В сентябре глава американской корпорации выступил против дополнительного контроля индустрии искусственного интеллекта.

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    7 ноября 2026, 15:05 • Новости дня
    Фигуристы Мишина и Галлямов победили на китайском этапе Гран-при

    Фигуристы Мишина и Галлямов завоевали золото на этапе Гран-при в Китае

    Tекст: Мария Иванова

    Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Гран-при в Шэньчжэне.

    Двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр заняли первое место среди спортивных пар на третьем этапе международной серии Гран-при в Китае, передает РИА «Новости».

    За произвольную программу российские спортсмены получили 135,15 балла. По сумме двух прокатов дуэт набрал 209,84 балла, обеспечив себе победу на турнире.

    Третий этап Гран-при проходит в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. С текущего сезона Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил фигуристам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу фигуристка Александра Игнатова завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Шэньчжэне.

    В пятницу во время разминки российских фигуристов зрители в Китае развернули на трибунах плакат «Русские, вперед!».

    В прошлом месяце Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на турнире в Батуми.

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