Рубио допустил невозможность дипломатического соглашения с Ираном

Госсекретарь США Рубио назвал невозможным соглашение с Ираном

Tекст: Катерина Туманова

Вашингтон по-прежнему готов изучать дипломатические пути урегулирования девятимесячного конфликта, однако переговоры оказались непродуктивными из-за позиции Тегерана, передает Anadolu слова Рубио.

«Ряд стран продолжают взаимодействовать с ними, предлагая различные идеи, но я бы не сказал, что мы стоим на пороге прорыва», – заявил госсекретарь США перед отъездом в Париж на встречу министров иностранных дел стран «Большой семерки».

Он выступил в защиту действий американской администрации, отметив, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия остается приоритетом для национальной безопасности. Он также прокомментировал недавние удары американских сил по иранским системам ПВО на острове Кешм в Ормузском проливе.

По словам Рубио, эти военные действия носили исключительно оборонительный характер. Американские войска имеют право на защиту в случае возникновения явной угрозы.

«Поэтому, если существует явная и непосредственная угроза судоходству или нашим силам в регионе, мы имеем право защищаться», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье администрация президента США обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

В субботу американские власти объявили награду в размере до 20 млн долларов за данные об иранской ядерной программе.

Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

