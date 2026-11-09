В АТОР опровергли угрозу массовой депортации российских туристов из Гоа

В АТОР опровергли массовую депортацию россиян из штата Гоа

Tекст: Катерина Туманова

«Организованных туристов из РФ данная проблема не касается. Клиенты российских туроператоров отдыхают в штате Гоа в среднем 10-14 дней, въезжают с целью пляжного отдыха по электронной визе, улетают по плану, не допуская просрочки виз, не занимаются нелегальной деятельностью», – заявили в пресс-службе АТОР РИА «Новости».

Представители отрасли подчеркнули, что отдых клиентов туроператоров проходит в штатном режиме и без каких-либо инцидентов.

Ранее сообщалось, что индийские власти якобы инициировали массовую депортацию россиян из Гоа. По предварительным данным, иммиграционная служба начала проверки гостевых домов и частного сектора в Кериме, Мандреме и Пернеме, откуда на родину уже отправили троих путешественников, а еще троих подготовили к высылке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Москва и Нью-Дели прекратили разработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп.

В сентябре пассажирский лайнер доставил 157 российских путешественников на побережье Аравийского моря для старта осенне-зимнего туристического сезона в Гоа.

Минтранс заявил в августе о готовности расширить авиасообщение с Индией.