  • Новость часаНа Украине раскрыли полный состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби
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    9 ноября 2026, 01:02 • Новости дня

    Эпидемиолог оценила эффективность вакцинации от гриппа в декабре

    Эпидемиолог Семейкина посоветовала прививаться от гриппа и в декабре

    Tекст: Катерина Туманова

    Вакцинация от гриппа в декабре обеспечит защиту организма в самый активный период эпидемического сезона, сообщила завотделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

    Прививка от гриппа в декабре имеет смысл, так как пик заболеваемости обычно смещается на конец декабря или начало января, передает РИА «Новости».

    «Да, смысл есть, и прививаться стоит. Эпидемия гриппа редко начинается строго 1 декабря и идет ровно по графику. Часто пик заболеваемости смещается на конец декабря – начало января. Вакцинация в декабре обеспечит защиту на оставшуюся, самую активную часть сезона», – отметила Семейкина.

    Специалист добавила, что сезонный подъем заболеваемости гриппом в России обычно начинается в декабре, достигает пика в январе и феврале и может продолжаться до марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД министр здравоохранения Мурашко призвал усилить прививочную кампанию в трудовых коллективах и назвал самые уязвимые к гриппу категории населения.

    Президент Владимир Путин рассказал о вакцинации от гриппа отечественным препаратом.


    8 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Политолог Корнилов: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби не подразумевает участие европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, Франция может надеяться заранее поговорить с украинской стороной, чтобы та с ее идеями пришла на переговоры. Ранее глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ.

    «Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт отметил, что пока сложно понять, что именно имел в виду глава французского МИД, говоря об участии европейцев в переговорах в Абу-Даби.

    «Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

    Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

    В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США. Но было бы хорошо, если бы МИД Франции пояснил, что именно скрывается за словами главы ведомства», – резюмировал политолог.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал дипломат.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече, а также в каком формате планируется участие.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал депутат.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, диалог состоится за закрытыми дверями и будет посвящен обсуждению вопросов безопасности и гарантиям безопасности.

    Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за последовательную помощь в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами.

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    8 ноября 2026, 14:55 • Новости дня
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал непредвиденной и тупиковой ситуацию, сложившуюся после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Песков прокомментировал журналисту программы Павлу Зарубину решение CAS о допуске российских хоккеистов к международным турнирам, передают «Вести».

    «Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая», – заявил представитель Кремля.

    По его словам, об этом говорит и сама Международная федерация хоккея. Он отметил, что пока никто не знает, что делать, но очевидно, что нужно продолжать терпеливо работать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу адвокат Дмитрий Аграновский назвал саботажем затягивание Международной федерацией хоккея исполнения решения CAS в пользу России.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров.

    В среду Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских спортсменов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков объяснил отказ от прививки против гриппа

    Песков рассказал, что не привился от гриппа из-за противопоказаний

    Песков объяснил отказ от прививки против гриппа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не сделал прививку от гриппа из-за наличия противопоказаний.

    Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, почему не сделал прививку против гриппа, передает «Вести».

    «Нет, я не сделал, у меня есть противопоказания. Если бы я мог, я бы сделал обязательно, потому что, действительно, это во многом снижает риск заболевания, а в случае заболевания это облегчает ход течения болезни. Это однозначно абсолютно», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

    В тот же день он посоветовал членам правительства сделать прививки от гриппа.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал усилить прививочную кампанию от гриппа в трудовых коллективах.

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    8 ноября 2026, 08:37 • Новости дня
    Долгожительница из США назвала русские корни причиной долголетия

    Американская долгожительница объяснила свое 103-летие русскими корнями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Старейшая представительница русской диаспоры в США Евгения Бейли, которой в ноябре исполнилось 103 года, заявила, что дожила до этого возраста благодаря русским корням.

    Родители Бейли, Мария и Павел Никоненко, были среди первых 526 русских, прибывших в Калифорнию на американском корабле «Мерритт» в июле 1923 года, передает РИА «Новости».

    «Знаете, интересно то, что я и не думала, что проживу такую долгую жизнь. Но в 2009 году я встретилась с родственницей моей матери в Петербурге, и она показала мне фото ее отца, который прожил до 103 лет. Так что в этом плане мои корни идут от моей русской родни», – заявила Бейли.

    Она также рассказала, что прожила достойную жизнь и преодолевала трудности благодаря вере в бога. Бейли назвала возможность дожить до 103 лет божьим даром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее старейшей представительнице русской диаспоры в США Евгении Бейли исполнилось 103 года.

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    8 ноября 2026, 10:36 • Новости дня
    МВД Грузии выслало свыше 100 россиян в третьем квартале

    Грузия выдворила 109 россиян с июля по сентябрь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МВД Грузии с июля по сентябрь депортировало 109 нелегальных мигрантов из России, что в полтора раза больше показателя за весь 2025 год.

    В третьем квартале из страны было выдворено 1 134 иностранца, из них 109 – граждане России, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД Грузии.

    За весь 2025 год власти Грузии депортировали 1 311 нелегальных мигрантов, в том числе 73 россиянина.

    Больше всего в третьем квартале было выдворено граждан Турции – 306 человек. Всего за три квартала за нарушение миграционного законодательства страну покинули 3 170 иностранцев, включая 791 гражданина Турции, 306 граждан Индии, 274 гражданина Ирана и 254 гражданина России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Единый реестр иностранцев заработал в Грузии для учета иностранных граждан и их трудового положения.

    Также Грузия выслала более 1,3 тыс. нелегалов, включая граждан России.

    Кроме того, Грузия выслала 37 граждан разных стран за нарушения правил пребывания.

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    8 ноября 2026, 22:58 • Новости дня
    В Подмосковье закрыли все автозаправки сети «Трасса»

    Лизинговая компания начала изъятие 57 АЗС сети «Трасса»

    Tекст: Катерина Туманова

    Деятельность всех автозаправочных станций бренда «Трасса» в Московской области приостановлена, а владельцу сети грозит процедура банкротства, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.

    В Московской области прекратили работу 53 автозаправочные станции ПАО «ЕвроТранс» под брендом «Трасса». Владелец имущества «Газпромбанк лизинг» осуществляет изъятие 57 заправок, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики региона.

    «Из 53 автозаправочных станций ПАО «ЕвроТранс» бренда «Трасса» не функционируют все 53 АЗС», – заявили в ведомстве. Там добавили, что 40 объектов уже опечатаны, а оставшиеся 17 изымут до конца недели. Компании грозит процедура банкротства.

    В пресс-службе уточнили, что 53 автозаправки находятся в Московской области, еще четыре – в субъектах России.

    Финансовые трудности у топливного оператора начались несколько месяцев назад. В августе Сбербанк сообщил о намерении подать заявление о банкротстве компании из-за неисполнения обязательств. В октябре Арбитражный суд Московской области назначил на 12 ноября проверку обоснованности этого требования. Позднее Альфа-банк, «Цифра банк» и «Солид банк» направили иски о взыскании с оператора около 213 млн рублей.

    Кроме того, в начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова и трех топ-менеджеров. Им вменяют хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Арбитражный суд Москвы обратил взыскание на бензин и дизельное топливо оператора «Евротранс» в счет погашения долга.

    Сбербанк направил в суд заявление о банкротстве топливного оператора. Летом антимонопольное ведомство заподозрило компанию в необоснованном завышении стоимости топлива на заправках Московского региона.

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    8 ноября 2026, 09:34 • Новости дня
    Индонезийский султан заявил о сходстве культур России и Индонезии

    Султан Банджара назвал культурное многообразие общей чертой России и Индонезии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Султан индонезийского султаната Банджар Чеви Юсуф Иснендар Аль-Банджари выразил глубокий интерес к российскому культурному ландшафту и назвал национальное и религиозное многообразие объединяющим фактором для двух стран.

    Традиционно мусульманские народы России веками сохраняют и чтят свои исламские традиции, оставаясь при этом неотъемлемой частью единого многонационального государства, передает РИА «Новости».

    «Мне интересно, как российская культура может быть такой разной», – сообщил Аль-Банджари.

    По его словам, национальное и религиозное многообразие сближает Россию и Индонезию, где бок о бок живут сотни этносов и представители разных вероисповеданий. Он подчеркнул, что, несмотря на различие культур, народы остаются едиными, и в этом заключается сходство с Россией.

    Султанат Банджар возник в начале XVI века на юге индонезийского острова Калимантан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу султан Банджара Чеви Юсуф Иснендар Аль-Банджар выступил за развитие культурного сотрудничества с Россией.

    Ранее президент Индонезии Прабово Субианто выразил признательность Москве за историческую поддержку.

    Министр обороны республики Шафри Шамсуддин заявил о намерении укреплять взаимодействие с Россией в оборонной промышленности.

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    8 ноября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВОЗ заявила о сходстве симптомов нового штамма COVID-19 с гриппом

    ВОЗ: Симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1 схожи с гриппом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Симптомы нового штамма COVID-19 PJ.2.1 могут напоминать простуду или грипп, поэтому для точной диагностики необходимо проводить тестирование, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

    «Симптомы COVID-19, гриппа и других респираторных инфекций могут совпадать. Таким образом, на основании одних лишь симптомов невозможно с уверенностью определить, какой именно респираторный вирус вызвал инфекцию», – заявили РИА «Новости» в ВОЗ.

    В организации отметили, что тестирование может потребоваться в случаях, когда установление причины заболевания влияет на тактику лечения или принятие решений в сфере общественного здравоохранения.

    Ранее в российском офисе ВОЗ сообщили о возрастающем риске распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире.

    По словам врача-инфекциониста, вирусолога Елены Малинниковой, новый штамм коронавируса PJ.2.1 может отличаться от других разновидностей сильными болями в горле и более длительным упадком сил после болезни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу врач-инфекционист Елена Малинникова назвала сильные боли в горле и длительный упадок сил отличительными признаками нового штамма коронавируса PJ.2.1.

     Экспертная группа ВОЗ анонсировала рекомендации по вакцинам из-за появления штамма PJ.2.1.

    Академик РАН Геннадий Онищенко исключил угрозу пандемии из-за этого варианта коронавируса.

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    8 ноября 2026, 05:01 • Новости дня
    Марочко назвал операцию НАБУ переделом доходов от украинских кол-центров

    Эксперт Марочко заявил о контроле офиса Зеленского над кол-центрами

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что операция Национального антикоррупционного бюро Украины никак не решит проблему незаконных кол-центров из-за их подконтрольности офису Владимира Зеленского.

    «Операция «Карфаген" абсолютно никак не решит проблему с незаконными украинскими кол-центрами», – заявил Марочко, передает ТАСС.

    По словам эксперта, под видом борьбы с преступностью происходит перераспределение финансовых потоков, а на место неугодных силовиков придут новые. Он подчеркнул, что деятельность телефонных мошенников выстроена по принципу финансовой пирамиды, верхушка которой ведет в офис Владимира Зеленского.

    На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины провело более 70 обысков в судах, полиции, прокуратуре и пунктах обмена валют.

    Ведомство объявило о разоблачении преступной организации, которая при поддержке высокопоставленных сотрудников спецслужб занималась мошенническими кол-центрами и продажей наркотиков. После этого Служба безопасности Украины уволила двух руководителей.

    Издание «Страна» отметило, что действия антикоррупционного бюро направлены на ослабление контроля Зеленского над силовыми структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины генерала Сергея Дуку арестовали по делу о мошеннических кол-центрах и наркоторговле.

    В четверг Национальное антикоррупционное бюро Украины выдвинуло обвинения против нескольких высокопоставленных представителей спецслужбы и полиции страны. В среду ведомство сообщило о выявлении 52 мошеннических кол-центров со штатом около 2,7 тыс. человек.

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    8 ноября 2026, 06:18 • Новости дня
    Посол России Мелик-Багдасаров обсудил сотрудничество с главой МИД Венесуэлы

    Посол России Мелик-Багдасаров и глава МИД Венесуэлы обсудили сотрудничество

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров и новый министр иностранных дел республики Оливер Бланко обсудили дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

    В Каракасе состоялась встреча дипломатов двух стран, посвященная расширению взаимодействия, передает ТАСС.

    «В ходе встречи стороны рассмотрели ключевые вопросы общей повестки дня, нацеленной на дальнейшее укрепление сотрудничества и взаимного уважения между двумя странами», – указал Мелик-Багдасаров.

    Дипломат подтвердил главе ведомства заинтересованность Москвы в сохранении преемственности конструктивного политического диалога и развитии традиционно дружественных отношений.

    Мелик-Багдасаров также поздравил Бланко с недавним назначением на пост и выразил благодарность за готовность провести переговоры в условиях крайне насыщенного графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил о передаче гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям Каракаса.

    Дипломат сообщил о срочной эвакуации российского посольства из-за мощных подземных толчков. Весной МИД России выступил за создание безопасных морских коридоров для Кубы и Венесуэлы.

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    8 ноября 2026, 22:27 • Новости дня
    Посол Копыркин заявил о выгоде железнодорожной концессии для Армении

    Посол России в Ереване назвал выгодными условия ж/д концессии

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что российская концессия на армянские железные дороги составлена на беспрецедентно благоприятных условиях для Еревана.

    «Я присутствовал на встречах руководителей наших крупных организаций с премьер-министром. Очень конструктивное и деловое, на мой взгляд, обсуждение, причем очень конкретное», – заявил Копыркин ТАСС.

    По его словам, российская сторона демонстрирует полную готовность к взаимодействию с учетом интересов и потребностей Армении в сфере транспорта и атомной энергетики.

    Дипломат добавил, что предметная работа над планом развития армянских железных дорог, который должен быть представлен в трехмесячный срок, уже идет.

    В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Москве продать концессию на железные дороги республики одному из дружественных государств, назвав среди вариантов Казахстан, ОАЭ и Катар.

    В апреле вице-премьер России Алексей Оверчук предупредил о серьезных последствиях такого шага, отметив отсутствие объективных причин для продажи концессии компании «Южно-Кавказская железная дорога».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, октябре Пашинян подписал решение о формировании совместной армяно-российской рабочей группы для обсуждения эффективности управления концессией «Южно-Кавказской железной дороги».

    Летом МИД России призвал Ереван обсуждать вопрос железнодорожной концессии за столом переговоров. Пашинян обратился к Москве с просьбой передать право концессионного управления железной дорогой третьей стране.

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    8 ноября 2026, 22:20 • Новости дня
    Россиянка Белых завоевала золото в фехтовании на юношеской Олимпиаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская спортсменка Ульяна Белых завоевала золотую медаль в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в сенегальском Дакаре.

    В финале 15-летняя Белых победила Сару Амр Хосни из Египта со счетом 15:8, передает РИА «Новости».

    Юношеские Олимпийские игры проходят в Дакаре с 31 октября по 13 ноября 2026 года. Россию на соревнованиях представляют 13 спортсменов в девяти видах спорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Ангелина Новолодская завоевала золотую медаль в соревнованиях по велоспорту на шоссе в рамках юниорских летних Олимпийских игр в Дакаре.

    В пятницу пловец Богдан Торопкин стал чемпионом летних юношеских Олимпийских игр. В среду Серафима Фокина стала победительницей финального заплыва на дистанции 50 метров на юношеских Олимпийских играх.

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    9 ноября 2026, 01:21 • Новости дня
    На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

    Ученые зафиксировали три сильные вспышки класса М на Солнце

    Tекст: Катерина Туманова

    В Институте прикладной геофизики сообщили о трех сильных солнечных вспышках класса М, которые произошли в воскресенье.

    Три сильные вспышки на Солнце были зафиксированы в 10:46, 18:37 и 21:27 мск воскресенья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Событиям присвоены баллы М1.7, М1.2 и М1.1.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где каждая следующая буква означает рост мощности излучения в десять раз.

    Вспышки класса M превосходят по мощности классы A, B и C, однако уступают экстремальному классу X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце. В субботу Солнце повторило рекорд XXI века по числу вспышек за сутки.

    В четверг на светиле зафиксировали самую сильную за четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.

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    8 ноября 2026, 23:42 • Новости дня
    Венгрия обсудила с Румынией поставки черноморского газа вместо российского

    Венгрия и Румыния обсудили закупки черноморского газа взамен российского

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань сообщил об обсуждении с Румынией поставок газа из Черноморского региона на фоне планов Будапешта отказаться от российских энергоресурсов к осени 2027 года.

    Будапешт и Бухарест ведут переговоры о диверсификации поставок природного газа и интеграции энергосистем за счет новых каналов закупок, передает РИА «Новости».

    «Мне было приятно встретиться с новым румынским министром энергетики, с которым мы обсудили те шаги, которые нам нужно предпринять, чтобы Венгрия также могла активно играть роль в закупке газа, добываемого в Черном море, и в его доставке в наш регион», – заявил Капитань в видеосообщении в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    Он добавил, что на встрече обсуждались возможности диверсификации за счет расширения сотрудничества с румынской и хорватской сторонами.

    Посол России в Венгрии Евгений Станиславов ранее подчеркнул, что Москва уважает право Будапешта определять энергетическую политику. При этом он выразил надежду на то, что Венгрия будет руководствоваться национальными интересами, а не политизированными установками Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Дмитрий Любинский назвал отказ Венгрии от российских энергоресурсов выстрелом себе в ногу.

    В среду глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила о планах отказаться от энергоносителей из России осенью 2027 года.

    В сентябре Иштван Капитань рассказал о готовности нового правительства Венгрии отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

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    9 ноября 2026, 00:25 • Новости дня
    На Западе предрекли скорый запуск российского аналога Starlink

    FT: Россия запустит спутниковую систему управления дронами в 2027 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Новая российская низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» позволит осуществлять массовое управление беспилотниками в режиме реального времени на больших расстояниях, пишет FT.

    Флагманский космический проект «Рассвет», использующий широкополосную сеть спутников, наземных станций и терминалов, может быть запущен в следующем году. Это сделает российские атаки более смертоносными, упростив передачу данных и управление дронами, а также нанесение ударов по движущимся целям, пишет Financial Times.

    «Ее главная опасность заключается не просто в том, что она предоставляет России альтернативу Starlink, а в том, что она превращает относительно недорогие ударные беспилотники в оружие, способное обнаруживать, отслеживать и поражать движущиеся цели глубоко на территории Украины», – заявил бывший советник по вопросам обороны и разведки Украины Александр Данилюк.

    По его словам, система может значительно повысить эффективность российских ударов и подорвать способность Киева защищать инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет».

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал российскую спутниковую систему «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания.

    Украина ввела санкции против России из-за системы спутников «Рассвет».

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