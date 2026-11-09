При обрушении дюны на палатки беженцев в Газе погибли пять человек

При обрушении дюны в Газе пять человек погибли и шесть пострадали

Tекст: Катерина Туманова

Тела пяти погибших и шесть раненых были извлечены после обрушения песчаной дюны на две семьи в убежище к югу от города, пишет агентство Safa. Некоторые из пострадавших – в критическом состоянии.

Гражданская оборона Газы сообщила о продолжении поисков пропавших без вести. Инцидент произошел на фоне проливных дождей, сильного ветра и области низкого давления, которые привели к затоплению десятков тысяч палаток.

Ранее сообщалось, что во время шторма было затоплено около 70 тыс. палаток, сотни семей остались без крова из-за смытого имущества.

«При этом ощущается острая нехватка ресурсов из-за разрушения инфраструктуры, продолжающейся израильской осады и невозможности доставки временного жилья и материалов для ремонта», – передает корреспондент информагентства с места трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в секторе Газа начали эвакуацию жителей из лагерей беженцев из-за затопления. ОАЭ 2 ноября отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи для сектора Газа.

В сентябре в результате трех прямых ударов израильских военных по Хан-Юнису и Дейр-эль-Балахе погибли четыре жителя палестинского полуэксклава.