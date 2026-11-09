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    9 ноября 2026, 00:14 • Новости дня

    При обрушении дюны на палатки беженцев в Газе погибли пять человек

    При обрушении дюны в Газе пять человек погибли и шесть пострадали

    Tекст: Катерина Туманова

    В Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа при обрушении песчаной дюны на палатки перемещенных лиц погибли пять человек, включая троих детей, еще шесть получили ранения.

    Тела пяти погибших и шесть раненых были извлечены после обрушения песчаной дюны на две семьи в убежище к югу от города, пишет агентство Safa. Некоторые из пострадавших – в критическом состоянии.

    Гражданская оборона Газы сообщила о продолжении поисков пропавших без вести. Инцидент произошел на фоне проливных дождей, сильного ветра и области низкого давления, которые привели к затоплению десятков тысяч палаток.

    Ранее сообщалось, что во время шторма было затоплено около 70 тыс. палаток, сотни семей остались без крова из-за смытого имущества.

    «При этом ощущается острая нехватка ресурсов из-за разрушения инфраструктуры, продолжающейся израильской осады и невозможности доставки временного жилья и материалов для ремонта», – передает корреспондент информагентства с места трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в секторе Газа начали эвакуацию жителей из лагерей беженцев из-за затопления. ОАЭ 2 ноября отправили корабль с 4,3 тыс. тонн гуманитарной помощи для сектора Газа.

    В сентябре в результате трех прямых ударов израильских военных по Хан-Юнису и Дейр-эль-Балахе погибли четыре жителя палестинского полуэксклава.

    8 ноября 2026, 14:22 • Новости дня
    Архивы ЦАХАЛ раскрыли сопротивление Бен-Гуриона аннексии Газы
    Архивы ЦАХАЛ раскрыли сопротивление Бен-Гуриона аннексии Газы
    @ Sven Simon/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион, как следует из рассекреченных архивов ЦАХАЛ, резко выступал против аннексии сектора Газа после Синайской войны 1956 года и предупреждал о росте террора и международной изоляции.

    В опубликованных Минобороны Израиля материалах беседы Давида Бен-Гуриона с офицерами после операции «Кадеш» приводятся его слова о секторе Газа: «Если бы я верил в чудо, я бы хотел, чтобы она была поглощена морем». Премьер объяснял, что захват анклава был военной необходимостью, но с самого начала возражал против его аннексии, указывая на угрозу внезапного удара египетских войск, диверсии фидаинов и уязвимость кибуцев у границы, передает Israel National News.

    По его данным, в Газе тогда проживали около 300 тыс. человек, включая до 190 тыс. беженцев из Израиля, и даже после ухода египетской армии в секторе, как он считал, продолжило бы действовать подполье, вынуждая Израиль годами бороться с террором. Бен-Гурион также предупреждал, что удержание Газы вопреки позиции ООН усилит международную изоляцию Израиля, осложнит закупку вооружений и может привести к войне против армий с более современными самолетами и танками.

    Бен-Гурион напоминал, что операция «Кадеш» планировалась с целью минимизировать потери, но в будущей войне под ударами окажутся и города: «Тель-Авив будет бомбиться, Хайфа будет бомбиться, и люди будут погибать. Не солдаты. Женщины, дети», – сказал он офицерам. В другой рассекреченной стенограмме тогдашний гендиректор Минобороны Шимон Перес описал трудности с получением оружия во время войны за независимость и подчеркнул оценку Бен-Гуриона: «Победа для нас в битве необязательно будет последней битвой. Но арабская победа может оказаться окончательной победой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле израильские власти перевели вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности перед возможным новым конфликтом с Ираном. В марте США и Израиль нанесли удары по целям на территории Ирана, ознаменовав новый виток противостояния на Ближнем Востоке. В прошлом году Израиль и Иран начали войну на Ближнем Востоке с масштабными ударами по объектам друг друга.

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    8 ноября 2026, 21:25 • Новости дня
    Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана

    Глава МИД Ирана Аркачи пригрозил США «адом огня» при отказе выполнить условия

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аркачи заявил, что двухдневный план открытия Ормузского пролива остается в силе, и пригрозил Соединенным Штатам «адом огня» в случае невыполнения требований Тегерана.

    Тегеран сохраняет в силе предложение американской стороне об открытии Ормузского пролива за два дня, передает РИА «Новости».

    «Наше двухдневное предложение остается в силе. Примите требования, в частности окончание войны на всех фронтах, и взгляните на результат», – написал Аббас Аркачи в социальной сети X.

    Глава ведомства подчеркнул, что в случае отказа Вашингтона выполнить условия исламской республики Иран обрушит на Соединенные Штаты «ад огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В пятницу Международная морская организация ООН заявила о гибели 25 моряков в результате вооруженного конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 14:59 • Новости дня
    Москвичей предупредили о выпадении половины месячной нормы осадков

    Синоптики спрогнозировали выпадение 50% месячной нормы осадков в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Около 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве с 13 по 14 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «За сутки, с 09:00 мск 13 ноября до 09:00 мск 14 ноября, в осадкомер попадет 28 литров небесной воды, что составляет около 50% месячной нормы осадков. В течение суток от плюс 1 до плюс 4», – рассказал Тишковец, передает РИА «Новости».

    Синоптик добавил, что в субботу с северо-запада придет холодный фронт. Ожидаются сильные ливни, которые затем перейдут в заряды мокрого снега.

    По его словам, в столице может образоваться символический снежный покров высотой не более одного сантиметра, который быстро растает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила об ожидаемом мокром снеге в Москве во второй половине недели.

    В субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал потепление до плюс 6 градусов и дождь со снегом.

    В пятницу Тишковец предупредил о снеге и гололедице в столице в выходные.

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    8 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    В Ормузском проливе подорвались три нефтяных танкера

    КСИР: Три перевозивших нефть танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ормузском проливе подорвались и загорелись три нефтяных танкера, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Инцидент произошел на несанкционированном маршруте, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    «Сегодня с раннего утра до настоящего времени на несанкционированном маршруте в Ормузском проливе подорвались и были охвачены сильным пожаром три перевозящих нефть танкера-нарушителя», – заявили в КСИР.

    Судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ, практически остановилось из-за неурегулированного конфликта Ирана и США, начавшегося с ударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе после столкновения с минами.

    В среду четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись.

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    8 ноября 2026, 10:51 • Новости дня
    Снаряд повредил высотное здание в финансовом районе Эр-Рияда

    Reuters: Снаряд повредил высотку в финансовом районе столицы Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высотное здание в финансовом районе столицы Саудовской Аравии получило повреждения в результате попадания неизвестного снаряда.

    Высотка в финансовом районе Эр-Рияда была повреждена в результате попадания снаряда, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Другие подробности инцидента в настоящий момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция перехватила две выпущенные в направлении столицы Саудовской Аравии ракеты.

    Очевидцы сообщили о нескольких громких взрывах в городе.

    В среду мятежное движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» атаковало баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида.

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    8 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    КСИР не поверил в способность США обрушить экономику Ирана

    КСИР: План «Железные ворота» не позволит США обрушить экономику Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Созданная Центральным командованием вооруженных сил США (CENTCOM) оперативная группа «Железные ворота» не позволит Вашингтону обрушить иранскую экономику, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби.

    «План «Железные ворота» – всего лишь игра слов, и американцы не смогут таким образом добиться своей цели: жесткого экономического давления ради обрушения и развала экономики Ирана», – заявил Мохеби, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    Он отметил, что США и раньше обещали экономический крах Ирана за две недели, но их прогнозы не сбылись.

    О формировании оперативной группы «Железные ворота» (Iron Gate) CENTCOM объявило 7 ноября. Базирующаяся во Флориде структура должна помешать перемещению передовых вооружений, подсанкционных материалов и технологий двойного назначения через Каспийское море и сухопутные границы Ирана, а также перекрыть нелегальные источники доходов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральное командование ВС США создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о запуске Вашингтоном масштабной кампании экономического давления для разрушения финансовой системы Ирана.

    Власти Ирана подготовили различные сценарии для противодействия объявленной Соединенными Штатами экономической войне.

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    8 ноября 2026, 08:20 • Новости дня
    В Эр-Рияде прогремело несколько взрывов

    В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очевидцы сообщили о нескольких громких взрывах в столице Саудовской Аравии.

    Местные жители услышали несколько громких взрывов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Другие подробности происшествия в настоящий момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную йеменскими мятежниками по Эр-Рияду крылатую ракету.

    В среду движение «Ансар Аллах» атаковало международный аэропорт в столице Саудовской Аравии.

    Ранее хуситы заявили об атаке на аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде.

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    8 ноября 2026, 16:46 • Новости дня
    В Иране казнили трех участников январских беспорядков

    IRIB: В Иране казнили трех участников беспорядков за связь с США и Израилем

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении трех мужчин, признанных виновными в участии в январских беспорядках и сотрудничестве с США и Израилем, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

    Мужчин обвинили в оперативных действиях против безопасности страны, сотрудничестве с американскими и израильскими спецслужбами, а также разрушении электроподстанции в Кередже, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Казненным вменяли создание и использование «коктейлей Молотова», ношение оружия, поджог государственного имущества и подстрекательство к беспорядкам.

    Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации валюты и переросли в беспорядки. Тегеран обвинил США и Израиль в их организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране казнили иностранца за убийство силовиков во время протестов.

    В Исламской республике привели в исполнение смертный приговор мужчине за связи с израильскими спецслужбами.

    Власти казнили двух организаторов январских беспорядков.

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    8 ноября 2026, 17:04 • Новости дня
    Машинист сошедшего с рельсов в Египте поезда скончался в больнице

    Машинист потерпевшего аварию в египетской Гизе поезда умер от полученных ран

    Tекст: Ольга Иванова

    Управлявший сошедшим с рельсов в египетской провинции Гиза поездом машинист скончался от полученных травм в медицинском учреждении.

    Машинист потерпевшего аварию на севере Египта поезда умер от ран в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на медицинский источник.

    Железнодорожное управление страны уточнило, что состав сошел с рельсов в районе сельскохозяйственной дороги Каир – Асуан недалеко от транспортной развязки Герза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в египетском Эль-Айяте четыре вагона поезда сошли с рельсов.

    Три человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком на трассе Рас-Гариб – Хургада.

    В конце октября мужчина выжил при столкновении микроавтобуса с пассажирским поездом в Еврейской автономной области.

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    8 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Алиев заявил о нерушимости союза Азербайджана и Турции

    Алиев: Азербайджано-турецкое единство невозможно пошатнуть

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше заявил о нерушимости братских отношений между странами.

    «Те, кто хочет пошатнуть их, никогда не добьются желаемого. Мы никому не позволим встать между нами или бросить тень на наше единство ради своих личных интересов», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    В последние месяцы между Анкарой и Баку возникли разногласия. В сентябре Азербайджан изменил правила внешнего вида для школьников, запретив одежду, не соответствующую единому стандарту и светскому характеру образования. Хотя хиджаб прямо не упоминался, новые требования затронули и его ношение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе.

    Советник турецкого лидера Октай Сарал покинул свой пост после критики новых правил внешнего вида для азербайджанских школьников.

    В том же месяце Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск семерых граждан Турции по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти в стране.

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    8 ноября 2026, 14:57 • Новости дня
    Эрдоган решил обсудить с кабмином переговорный процесс по Украине

    В Турции анонсировали обсуждение кабмином ситуации вокруг Украины и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обсудит с кабинетом министров переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине и ситуацию вокруг Ирана.

    Турецкий лидер планирует рассмотреть на заседании правительства шаги по разрешению кризиса на Украине и снижению напряженности между Вашингтоном и Тегераном, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

    «Анкара внимательно следит за продолжающимися контактами между Ираном и США, безусловно, в повестку заседания также войдет переговорный процесс вокруг Украины», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине.

    Источник в турецком правительстве сообщил о возможном обсуждении возобновления переговоров на встрече турецкого лидера с президентом США Дональдом Трампом.

    В правительстве Турции заявили о согласовании с Вашингтоном посреднических шагов по разрешению украинского кризиса.

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    8 ноября 2026, 08:34 • Новости дня
    Нацгвардия ОАЭ спасла 22 человека с загоревшегося в Оманском заливе судна

    Reuters: В Оманском заливе спасли 22 человека с загоревшегося грузового судна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы Национальной гвардии ОАЭ эвакуировали 22 гражданина арабских государств с грузового судна, на котором вспыхнул пожар в Оманском заливе.

    Национальная гвардия ОАЭ сообщила о спасении 22 человек после возгорания на грузовом судне в Оманском заливе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Все эвакуированные моряки являются гражданами арабских стран. Другие подробности инцидента не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о выводе из строя коммерческого судна в Оманском заливе.

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    8 ноября 2026, 08:53 • Новости дня
    Саудовская Аравия уничтожила две летевшие на Эр-Рияд ракеты хуситов

    Reuters: Саудовская Аравия перехватила две выпущенные хуситами ракеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция перехватила и уничтожила две ракеты, которые йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» выпустило в направлении столицы Саудовской Аравии.

    Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила две ракеты, запущенные хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах» в направлении Эр-Рияда, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Другие подробности инцидента не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила баллистическую ракету йеменского движения «Ансар Алла».

    В субботу силы противовоздушной обороны королевства уничтожили запущенную по Эр-Рияду крылатую ракету.

    В четверг хуситы нанесли удар беспилотником по международному аэропорту на востоке Саудовской Аравии.

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    8 ноября 2026, 14:54 • Новости дня
    Синоптик предупредил москвичей о шторме и падении давления 13 ноября

    Центр «Фобос» предупредил москвичей о падении давления и шторме 13 ноября

    Tекст: Ольга Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 13 ноября в Москве ожидается семибалльный шторм с порывами ветра до 15 метров в секунду и резкое снижение атмосферного давления.

    В пятницу, 13 ноября, в столице ожидается ухудшение погодных условий, сопровождаемое сильным ветром и падением атмосферного давления, передает РИА «Новости».

    «В пятницу, 13-го, погода решит не мелочиться и испортится без полутонов и предупреждений… По шкале Бофорта ветер сорвется в семибалльный шторм – его порывы будут достигать 15 метров в секунду», – рассказал Тишковец.

    Синоптик отметил, что атмосферное давление в городе упадет на 11 единиц и составит 736 миллиметров ртутного столба. По его словам, такие резкие изменения погодных условий негативно отразятся на самочувствии метеозависимых людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей столичного региона о возможных ночных заморозках и гололедице.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ожидаемом потеплении до плюс шести градусов в Москве на следующей неделе.

    В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и температуру воздуха до плюс четырех градусов в предстоящие выходные.

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    8 ноября 2026, 06:30 • Новости дня
    Арабская коалиция сбила запущенную хуситами по Саудовской Аравии ракету

    Арабская коалиция сбила запущенную хуситами баллистическую ракету

    Tекст: Денис Тельманов

    Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую йеменское движение «Ансар Алла» запустило по восточной части королевства.

    Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) запустило по восточной части королевства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья. Это произошло после того, как хуситы стали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, которую поддерживает Эр-Рияд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны перехватили запущенную йеменскими мятежниками по столице Саудовской Аравии крылатую ракету.

    В четверг йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии.

    В среду мятежники атаковали баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

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