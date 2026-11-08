IRNA: На иранском острове Кешм в Ормузском проливе прозвучали взрывы

IRNA: На острове Кешм в Ормузском проливе прозвучали взрывы

Tекст: Катерина Туманова

По данным агентства IRNA, на острове Кешм, вероятно, пострадали некоторые районы. Местные и провинциальные источники пока не прокомментировали этот момент.

В этот же день Белый дом заявил о контроле президентом Дональдом Трампом ситуации в конфликте с Ираном.



Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США сообщил об ударе по иранской зенитной установке в районе острова Кешм. В среду он назвал конфликт с Ираном главной причиной поражения республиканцев на выборах в Конгресс.

Иран 7 ноября заявил о том, что сбил американский беспилотник MQ-9. Кроме того, иранские военные уничтожили 16-й американский дрон MQ-1 над островом Кешм.

