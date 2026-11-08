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    8 ноября 2026, 22:49 • Новости дня

    IRNA: На иранском острове Кешм в Ормузском проливе прозвучали взрывы

    IRNA: На острове Кешм в Ормузском проливе прозвучали взрывы

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторое время назад на иранском острове Кешм были слышны четыре взрыва, сообщил корреспондент агентства IRNA.

    По данным агентства IRNA, на острове Кешм, вероятно, пострадали некоторые районы. Местные и провинциальные источники пока не прокомментировали этот момент.

    В этот же день Белый дом заявил о контроле президентом Дональдом Трампом ситуации в конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США сообщил об ударе по иранской зенитной установке в районе острова Кешм. В среду он назвал конфликт с Ираном главной причиной поражения республиканцев на выборах в Конгресс.

    Иран 7 ноября заявил о том, что сбил американский беспилотник MQ-9. Кроме того, иранские военные уничтожили 16-й американский дрон MQ-1 над островом Кешм.

    8 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра обороны России генерал-полковник Валерий Солодчук заявил о планах вернуть в армию схему одежды «лето – зима», убрав демисезонные комплекты.

    «Сейчас у солдат три комплекта формы одежды: зимняя, летняя и демисезонная. Мы хотим демисезонную убрать и вернуть схему «лето – зима», – заявил Солодчук в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

    Он пояснил, что для реализации этих планов требуются современные материалы, над которыми уже работают армия и промышленность.

    Для тестирования военнослужащие от Дальнего Востока до Калининграда получили 100 тыс. комплектов новой одежды. По словам замминистра, летний вариант формы ранее прошел испытания, после которых производители начали устранять выявленные замечания. Сами комплекты предназначены для умеренного климата, Крайнего Севера, а также особо жаркой и холодной местности, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр обороны Андрей Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку фондов военного ведомства к зиме.

    В феврале офицер Южной группировки войск с позывным Сокол сообщил о постоянной модернизации формы российских военнослужащих для выполнения специфических боевых задач.

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    8 ноября 2026, 21:25 • Новости дня
    Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана

    Глава МИД Ирана Аркачи пригрозил США «адом огня» при отказе выполнить условия

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аркачи заявил, что двухдневный план открытия Ормузского пролива остается в силе, и пригрозил Соединенным Штатам «адом огня» в случае невыполнения требований Тегерана.

    Тегеран сохраняет в силе предложение американской стороне об открытии Ормузского пролива за два дня, передает РИА «Новости».

    «Наше двухдневное предложение остается в силе. Примите требования, в частности окончание войны на всех фронтах, и взгляните на результат», – написал Аббас Аркачи в социальной сети X.

    Глава ведомства подчеркнул, что в случае отказа Вашингтона выполнить условия исламской республики Иран обрушит на Соединенные Штаты «ад огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В пятницу Международная морская организация ООН заявила о гибели 25 моряков в результате вооруженного конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 03:00 • Новости дня
    Толстой назвал неприемлемым план ЕС ввести войска на Украину при перемирии

    В Госдуме исключили возможность перемирия для ввода войск Европы на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Россия не допустит временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    Европейские страны вынашивали планы по вводу своих войск на Украину под флагом «коалиции желающих», рассчитывая на заключение временного перемирия с Россией, передает ТАСС.

    «У европейцев была очень глупая и наивная идея: они считали, что, добившись от России хотя бы временного прекращения огня, они смогут ввести на Украину войска под флагом «коалиции желающих». Для нас этот вариант неприемлем, и ничего подобного не будет», – заявил Толстой.

    Депутат допустил возможность учета позиции Евросоюза при решении украинского вопроса. При этом он подчеркнул отсутствие приоритетности мнения европейцев для Москвы, поскольку содержание позиции Брюсселя менялось уже трижды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

    В пятницу зять американского лидера Джаред Кушнер допустил расширение формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

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    8 ноября 2026, 03:26 • Новости дня
    США попросили Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Белый дом попросил Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    Министр финансов США Скотт Бессент при поддержке американского лидера попросил Пекин использовать свое влияние на Тегеран для прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

    «По словам осведомленного американского чиновника, Китай передал это послание Тегерану», – написал колумнист издания Дэвид Игнатиус.

    США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля, после чего последовал ответ Тегерана. В настоящее время в конфликте наблюдается затишье, однако сохраняется риск возобновления столкновений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал конфликт с Ираном главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом.

    В среду Трамп признал военное противостояние с Тегераном поводом для поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. В сентябре Вэнс заявил о скором переходе конфликта в новую фазу.

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    8 ноября 2026, 00:39 • Новости дня
    Сентком заявил о выводе из строя коммерческого судна в Оманском заливе

    Сентком: Военные США вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как его экипаж попытался нарушить морскую блокаду Ирана, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    «Силы СЕНТКОМ 7 ноября вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как гражданский экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения и несколько раз попытался нарушить морскую блокаду Ирана», – передает ТАСС со ссылкой на заявление командования.

    Отмечается, что удар был нанесен по корме судна при помощи высокоточных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    На прошлой неделе находившееся у берегов Омана судно получило пробоину из-за попадания неизвестного снаряда.

    В прошлом месяце военные Центрального командования США объявили об уничтожении связанного с Ираном судна в Оманском заливе.

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    8 ноября 2026, 05:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил недопуск прессы к тайной тюрьме Нацгвардии под Киевом

    Киев задержал допуск прессы к тайной тюрьме для фильтрации информации

    Tекст: Денис Тельманов

    Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что украинские власти намеренно ограничивали доступ журналистов к неофициальной тюрьме под Киевом для фильтрации информации.

    Власти Украины долго не пускали прессу на территорию частного дома в поселке Петропавловская Борщаговка, где обнаружили тайную тюрьму для бежавших военных и мобилизованных, чтобы успеть отфильтровать информацию, передает ТАСС.

    «Они вначале сами решали, что им делать дальше, как подавать прессе, какие срочные меры принимать, чтобы эта информация не расходилась», – отметил Дудчак.

    По словам эксперта, в итоге к месту событий допустили только подконтрольный властям пул журналистов. Он добавил, что западные издания уже начали освещать ситуацию в выгодном для Киева ключе.

    В начале ноября украинские СМИ сообщили об удержании вооруженными людьми около 40 человек в подвале частного дома под Киевом. Местные жители попытались выломать ворота, после чего против них применили слезоточивый газ.

    Позже полиция признала размещение в здании военнослужащих Нацгвардии Украины, а командующий ведомством Александр Пивненко назвал дом временным пунктом дислокации для мобилизованных и сбежавших военных.

    На фоне массовых протестов всех удерживаемых мужчин согласились отпустить для медицинского осмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг командование ВСУ откомандировало часть боевиков Нацгвардии Украины на усиление охраны секретных тюрем.

    В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании участников протестов у неофициальной тюрьмы под Киевом. В понедельник из подвала под Киевом освободили часть удерживаемых лиц.

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    8 ноября 2026, 00:32 • Новости дня
    Премьер Баварии призвал вернуть обязательный воинский призыв в Германии

    Премьер-министр Баварии Зедер потребовал вернуть воинский призыв в ФРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о необходимости восстановить обязательную военную службу для укрепления обороноспособности Германии.

    «Германия находится под такой угрозой, какой не было уже давно, поэтому мы должны и дальше укреплять Бундесвер», – заявил Зедер, передает ТАСС.

    По его словам, масштабных инвестиций в оснащение и инфраструктуру вооруженных сил недостаточно, поскольку новая концепция обороны требует увеличения численности военнослужащих. Тем самым политик поддержал позицию оппозиционного блока ХДС/ХСС, который последовательно выступает за возвращение воинской обязанности.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил возобновление дискуссии о принудительной службе. Он подчеркнул, что принятый закон опирается исключительно на принцип добровольности, однако при негативном развитии событий властям придется задуматься о выборочном призыве.

    Обязательный воинский призыв в Германии отменили в 2011 году. С начала 2026 года в стране вступил в силу закон о новой модели военной службы, обязывающий совершеннолетних мужчин проходить медицинское освидетельствование и заполнять анкеты о готовности присоединиться к армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил о способности Бундесвера комплектоваться добровольцами без возвращения всеобщей воинской обязанности. В сентябре в Германии стартовало обязательное медицинское освидетельствование совершеннолетних юношей для определения их годности к службе в вооруженных силах. В июле в ФРГ зафиксировали значительный рост количества заявлений об отказе от военной службы на фоне обсуждений возврата призыва.

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    8 ноября 2026, 00:23 • Новости дня
    Мюнхен стал главным европейским центром оборонных инвестиций

    Оборонные стартапы Мюнхена привлекли 2,65 млрд долларов в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Мюнхен занял второе место в мире после Лос-Анджелеса по объемам привлечения венчурного капитала в сектор военных технологий.

    По состоянию на октябрь стартапы Мюнхена и его окрестностей привлекли 2,65 млрд долларов, что почти в три раза превышает объем инвестиций за весь прошлый год. В глобальном масштабе город уступает лишь Лос-Анджелесу, который аккумулировал исторический максимум в 7,8 млрд долларов, пишет Handelsblatt со ссылкой на данные компании Pitchbook.

    Британский стартап Cambridge Aerospace, специализирующийся на разработке дронов-перехватчиков, открыл в столице Баварии первое зарубежное представительство и планирует развернуть научно-исследовательский центр. «Мюнхен ни в чем не уступает Кремниевой долине», – заявил генеральный директор компании Стивен Барретт.

    Главными бенефициарами стремительного развития экосистемы стали молодые компании-подрядчики Бундесвера. Разработчик технологий искусственного интеллекта Helsing привлек рекордный для европейского рынка раунд инвестиций, а производитель беспилотников Quantum Systems превысил оценку рыночной стоимости в 1 млрд долларов. Вторым по значимости центром развития военно-промышленных стартапов в Германии признан Берлин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкая оборонная компания Quantum Systems сообщила о намерении передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS. В сентябре международные разработчики открыли совместное предприятие возле Мюнхена для сборки крупной партии беспилотных летательных аппаратов. Неизвестные атаковали территорию технологической и оборонной компании Rohde & Schwarz в Мюнхене.

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    8 ноября 2026, 03:50 • Новости дня
    Марочко сообщил об усилении контратак ВСУ в Сумской области

    Марочко: ВСУ усилили контратаки у трех сел в Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) на минувшей неделе активизировали контратаки у населенных пунктов Хотень, Могрица и Юнаковка в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Противник начал активно контратаковать в районах Хотени, Юнаковки и Могрицы», – передает ТАСС слова Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие успешно удерживают занятые позиции и рубежи на этом направлении.

    «После того как противник выдохнется, мы продолжим формировать буферную зону на данном участке», – добавил эксперт.

    Ранее Марочко сообщал, что на сумском направлении ведутся активные боевые действия, а Вооруженные силы России развивают успех в районе Могрицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Марочко заявил об увеличении числа контратак украинской армии по всей линии фронта с привлечением иностранных наемников и резервов. В прошлом месяце он сообщил о переброске наименее подготовленных отрядов ВСУ на сумское направление. В августе военный эксперт сообщил о закреплении российских войск на границе двух стратегически важных сел в Сумской области.

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    8 ноября 2026, 01:59 • Новости дня
    Два отключивших навигацию танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщила, что два судна загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе при попытке пройти по запрещенному маршруту.

    Два судна загорелись после столкновения с минами при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту. Одно из них находилось к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «Несколько минут назад после столкновения с минами загорелись два судна, нарушивших правила – одно к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, они намеревались пройти по несанкционированному маршруту», – заявили в пресс-службе КСИР.

    В ведомстве добавили, что экипажи судов отключили системы навигации и опознавания, попытавшись выйти из пролива по запрещенному пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции рассказал о возгорании двух танкеров после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    В четверг Военно-морские силы Ирана заявили о подрыве на минах еще двух нефтяных танкеров.

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    8 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    В Ормузском проливе подорвались три нефтяных танкера

    КСИР: Три перевозивших нефть танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ормузском проливе подорвались и загорелись три нефтяных танкера, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Инцидент произошел на несанкционированном маршруте, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    «Сегодня с раннего утра до настоящего времени на несанкционированном маршруте в Ормузском проливе подорвались и были охвачены сильным пожаром три перевозящих нефть танкера-нарушителя», – заявили в КСИР.

    Судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ, практически остановилось из-за неурегулированного конфликта Ирана и США, начавшегося с ударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе после столкновения с минами.

    В среду четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись.

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    8 ноября 2026, 07:25 • Новости дня
    Авиаудар уничтожил в Харькове пункт дислокации отряда БПЛА «Птицы Мадяра»

    ВКС уничтожили в Харькове пункт дислокации отряда беспилотников «Птицы Мадяра»

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по Харькову, уничтожив пункт временной дислокации элитного подразделения украинских беспилотников «Птицы Мадяра».

    Командование украинской армии перебросило в Харьковскую область дополнительные расчеты элитных подразделений БПЛА «Птицы Мадяра» и «Ахиллес», пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Пункт временной дислокации одного из расчетов «Птиц Мадяра» уничтожен авиаударом в Харькове», – сообщил собеседник агентства.

    Он добавил, что российская авиация также поразила цели противника в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Макарово, Хатнее, Колодезное, Мерефа, Мартовое и Плоское в Харьковской области.

    Подразделение «Птицы Мадяра» было создано в 2022 году Робертом Бровди, который с лета 2025 года занимает должность командующего силами беспилотных систем украинских войск.

    В России он внесен в перечень террористов и экстремистов и заочно приговорен к пожизненному заключению за организацию теракта в Курской области, жертвой которого стала военкор Анна Прокофьева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинское командование направило расчеты элитных подразделений беспилотников в Харьковскую область для наращивания ударов по российскому приграничью.

    В понедельник командир орудия группировки войск «Север» с позывным Максилаб сообщил об использовании ВСУ ударных дронов из-за нехватки артиллерии в регионе.

    В прошлом месяце расчеты российских беспилотников уничтожили под Харьковом более 30 артиллерийских орудий и бронемашин противника.

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    8 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    КСИР не поверил в способность США обрушить экономику Ирана

    КСИР: План «Железные ворота» не позволит США обрушить экономику Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Созданная Центральным командованием вооруженных сил США (CENTCOM) оперативная группа «Железные ворота» не позволит Вашингтону обрушить иранскую экономику, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби.

    «План «Железные ворота» – всего лишь игра слов, и американцы не смогут таким образом добиться своей цели: жесткого экономического давления ради обрушения и развала экономики Ирана», – заявил Мохеби, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    Он отметил, что США и раньше обещали экономический крах Ирана за две недели, но их прогнозы не сбылись.

    О формировании оперативной группы «Железные ворота» (Iron Gate) CENTCOM объявило 7 ноября. Базирующаяся во Флориде структура должна помешать перемещению передовых вооружений, подсанкционных материалов и технологий двойного назначения через Каспийское море и сухопутные границы Ирана, а также перекрыть нелегальные источники доходов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральное командование ВС США создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о запуске Вашингтоном масштабной кампании экономического давления для разрушения финансовой системы Ирана.

    Власти Ирана подготовили различные сценарии для противодействия объявленной Соединенными Штатами экономической войне.

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    8 ноября 2026, 03:29 • Новости дня
    Хегсет отверг возможность досрочного ухода с поста главы Пентагона

    Глава Пентагона Хегсет исключил отставку на фоне угрозы импичмента

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Пентагона Пит Хегсет не собирается досрочно уходить в отставку из-за угрозы импичмента, сообщила газета «Wall Street Journal».

    Министр обороны США не планирует уходить со своего поста до завершения срока полномочий, пишет «Wall Street Journal».

    «Он намерен отработать все четыре года», – заявил советник Хегсета Тим Парлаторе.

    Как пишет издание, среди части республиканцев обсуждалась идея, что сенатор от Теннесси Марша Блэкберн, которая выиграла губернаторские выборы, могла бы назначить Хегсета на свое место. Однако, по информации газеты, Хегсет заверил своих сторонников, что не претендует на место Блэкберн в сенате, контроль над которым перейдет к демократам.

    Ранее CNN сообщил, что палата представителей на следующей неделе планирует голосование по импичменту главы Пентагона. Инициативу готовы поддержать и конгрессмены-республиканцы.

    Источники телеканала утверждают, что Хегсет преувеличил возможности США в конфликте с Ираном, так как атаки не принесли ожидаемых результатов.

    По данным CBS News, Дональд Трамп обсуждает с советниками целесообразность пребывания Хегсета на посту после поражения республиканцев на промежуточных выборах.

    По итогам выборов 3 ноября, по прогнозам CNN, демократы получат большинство в палате представителей. Bloomberg ожидает, что партия также установит контроль над сенатом, получив минимум 51 место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны США Пит Хегсет заявил о невозможности конгрессменов реализовать импичмент в его отношении.

    В четверг поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс и недовольство ходом конфликта с Ираном сделали Хегсета самым уязвимым членом администрации Дональда Трампа.

    В среду Трамп начал обсуждать с помощниками возможную отставку Хегсета на фоне крупных поражений партии.

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    8 ноября 2026, 16:46 • Новости дня
    В Иране казнили трех участников январских беспорядков

    IRIB: В Иране казнили трех участников беспорядков за связь с США и Израилем

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении трех мужчин, признанных виновными в участии в январских беспорядках и сотрудничестве с США и Израилем, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

    Мужчин обвинили в оперативных действиях против безопасности страны, сотрудничестве с американскими и израильскими спецслужбами, а также разрушении электроподстанции в Кередже, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Казненным вменяли создание и использование «коктейлей Молотова», ношение оружия, поджог государственного имущества и подстрекательство к беспорядкам.

    Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации валюты и переросли в беспорядки. Тегеран обвинил США и Израиль в их организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране казнили иностранца за убийство силовиков во время протестов.

    В Исламской республике привели в исполнение смертный приговор мужчине за связи с израильскими спецслужбами.

    Власти казнили двух организаторов январских беспорядков.

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