  • Новость часаНа Украине раскрыли полный состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби
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    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами
    Песков указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    ВС России поразили электроподстанцию под Днепропетровском
    Украина назвала состав делегации на переговоры в Абу-Даби
    Париж заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    Алиев назвал победу в войне в Карабахе символом справедливости
    Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля
    8 ноября 2026, 22:27 • Новости дня

    Посол Копыркин заявил о выгоде железнодорожной концессии для Армении

    Посол России в Ереване назвал выгодными условия ж/д концессии

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что российская концессия на армянские железные дороги составлена на беспрецедентно благоприятных условиях для Еревана.

    «Я присутствовал на встречах руководителей наших крупных организаций с премьер-министром. Очень конструктивное и деловое, на мой взгляд, обсуждение, причем очень конкретное», – заявил Копыркин ТАСС.

    По его словам, российская сторона демонстрирует полную готовность к взаимодействию с учетом интересов и потребностей Армении в сфере транспорта и атомной энергетики.

    Дипломат добавил, что предметная работа над планом развития армянских железных дорог, который должен быть представлен в трехмесячный срок, уже идет.

    В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Москве продать концессию на железные дороги республики одному из дружественных государств, назвав среди вариантов Казахстан, ОАЭ и Катар.

    В апреле вице-премьер России Алексей Оверчук предупредил о серьезных последствиях такого шага, отметив отсутствие объективных причин для продажи концессии компании «Южно-Кавказская железная дорога».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, октябре Пашинян подписал решение о формировании совместной армяно-российской рабочей группы для обсуждения эффективности управления концессией «Южно-Кавказской железной дороги».

    Летом МИД России призвал Ереван обсуждать вопрос железнодорожной концессии за столом переговоров. Пашинян обратился к Москве с просьбой передать право концессионного управления железной дорогой третьей стране.

    8 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Политолог Корнилов: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби не подразумевает участие европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, Франция может надеяться заранее поговорить с украинской стороной, чтобы та с ее идеями пришла на переговоры. Ранее глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ.

    «Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт отметил, что пока сложно понять, что именно имел в виду глава французского МИД, говоря об участии европейцев в переговорах в Абу-Даби.

    «Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

    Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

    В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США. Но было бы хорошо, если бы МИД Франции пояснил, что именно скрывается за словами главы ведомства», – резюмировал политолог.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал дипломат.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече, а также в каком формате планируется участие.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал депутат.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, диалог состоится за закрытыми дверями и будет посвящен обсуждению вопросов безопасности и гарантиям безопасности.

    Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за последовательную помощь в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами.

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    8 ноября 2026, 14:55 • Новости дня
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал непредвиденной и тупиковой ситуацию, сложившуюся после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Песков прокомментировал журналисту программы Павлу Зарубину решение CAS о допуске российских хоккеистов к международным турнирам, передают «Вести».

    «Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая», – заявил представитель Кремля.

    По его словам, об этом говорит и сама Международная федерация хоккея. Он отметил, что пока никто не знает, что делать, но очевидно, что нужно продолжать терпеливо работать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу адвокат Дмитрий Аграновский назвал саботажем затягивание Международной федерацией хоккея исполнения решения CAS в пользу России.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров.

    В среду Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских спортсменов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 08:37 • Новости дня
    Долгожительница из США назвала русские корни причиной долголетия

    Американская долгожительница объяснила свое 103-летие русскими корнями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Старейшая представительница русской диаспоры в США Евгения Бейли, которой в ноябре исполнилось 103 года, заявила, что дожила до этого возраста благодаря русским корням.

    Родители Бейли, Мария и Павел Никоненко, были среди первых 526 русских, прибывших в Калифорнию на американском корабле «Мерритт» в июле 1923 года, передает РИА «Новости».

    «Знаете, интересно то, что я и не думала, что проживу такую долгую жизнь. Но в 2009 году я встретилась с родственницей моей матери в Петербурге, и она показала мне фото ее отца, который прожил до 103 лет. Так что в этом плане мои корни идут от моей русской родни», – заявила Бейли.

    Она также рассказала, что прожила достойную жизнь и преодолевала трудности благодаря вере в бога. Бейли назвала возможность дожить до 103 лет божьим даром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее старейшей представительнице русской диаспоры в США Евгении Бейли исполнилось 103 года.

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    8 ноября 2026, 14:01 • Новости дня
    Алиев заявил о восстановлении исторической справедливости в 44-дневной войне

    Алиев: Азербайджан в 44-дневной войне восстановил историческую справедливость

    Алиев заявил о восстановлении исторической справедливости в 44-дневной войне
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что победа страны в 44-дневной войне в Карабахе стала символом восстановления исторической справедливости и территориальной целостности государства.

    Как сообщили в пресс-службе президента Азербайджана, торжественные мероприятия по случаю Дня Победы прошли в городе Ханкенди, где глава государства возложил венок к Памятнику победы, передает Anadolu.

    «Вооруженные силы Азербайджана на протяжении 44 дней демонстрировали героизм, доблесть, патриотизм, самоотверженность», – отметил Алиев. Он напомнил, что в ходе боевых действий от врага освободили свыше 300 городов и сел, после чего Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции.

    Президент подчеркнул, что оставшиеся территории вернулись под контроль Баку без единого выстрела. По его словам, армянская сторона возвела несколько линий обороны и заминировала территории, однако азербайджанский народ объединился в единый кулак и проявил стойкость.

    Также глава государства упомянул однодневную антитеррористическую операцию в сентябре 2023 года. Она парализовала 15-тысячный армянский корпус и привела ко второй капитуляции Еревана. Алиев добавил, что сейчас в Карабахе реализуется программа «Великое возвращение», благодаря которой на освобожденных территориях живут и работают 97 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд в Баку приговорил экс-лидера карабахских армян Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы по обвинениям в военных преступлениях.

    В январе президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о решении Баку и Еревана закрыть страницу войны.

    В 2025 году азербайджанский лидер сообщил о возвращении бывших вынужденно перемещенных лиц в населенные пункты Карабаха.

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    8 ноября 2026, 01:47 • Новости дня
    Россия увеличила закупку американского маргарина в 41 раз

    Импорт маргарина из США в Россию в сентябре вырос в 41 раз

    Tекст: Денис Тельманов

    В сентябре текущего года объем поставок маргарина из Соединенных Штатов на российский рынок достиг 184,7 тыс. долларов, что стало максимальным значением с 2001 года.

    В сентябре объем экспорта американского маргарина и спредов в Россию составил 184,7 тыс. долларов. Этот показатель стал рекордным как минимум с 2001 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные американской таможни.

    В годовом выражении поставки увеличились в 41 раз. В сентябре прошлого года они составляли всего 4,5 тыс. долларов. В июле и августе поставки отсутствовали, а в июне равнялись 102,8 тыс. долларов.

    За первые три квартала суммарный экспорт американского маргарина в Россию достиг 380,4 тыс. долларов по сравнению с 30,2 тыс. долларов за аналогичный период прошлого года.

    Всего за сентябрь Соединенные Штаты поставили маргарин на мировой рынок на сумму 39,3 млн долларов. Главными покупателями выступили Канада, Мексика, Нидерланды, Куба и Ирландия. За три квартала общие мировые поставки составили 305,8 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин сообщил об ответственности нефтяных компаний за импорт российского дизельного топлива.

    В августе Комиссия по международной торговле США начала процедуру пересмотра пошлин на импорт стальных труб из России.

    В мае Соединенные Штаты импортировали из России удобрения на рекордные 243,9 млн долларов.

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    8 ноября 2026, 10:36 • Новости дня
    МВД Грузии выслало свыше 100 россиян в третьем квартале

    Грузия выдворила 109 россиян с июля по сентябрь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МВД Грузии с июля по сентябрь депортировало 109 нелегальных мигрантов из России, что в полтора раза больше показателя за весь 2025 год.

    В третьем квартале из страны было выдворено 1 134 иностранца, из них 109 – граждане России, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД Грузии.

    За весь 2025 год власти Грузии депортировали 1 311 нелегальных мигрантов, в том числе 73 россиянина.

    Больше всего в третьем квартале было выдворено граждан Турции – 306 человек. Всего за три квартала за нарушение миграционного законодательства страну покинули 3 170 иностранцев, включая 791 гражданина Турции, 306 граждан Индии, 274 гражданина Ирана и 254 гражданина России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Единый реестр иностранцев заработал в Грузии для учета иностранных граждан и их трудового положения.

    Также Грузия выслала более 1,3 тыс. нелегалов, включая граждан России.

    Кроме того, Грузия выслала 37 граждан разных стран за нарушения правил пребывания.

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    8 ноября 2026, 03:50 • Новости дня
    Марочко сообщил об усилении контратак ВСУ в Сумской области

    Марочко: ВСУ усилили контратаки у трех сел в Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) на минувшей неделе активизировали контратаки у населенных пунктов Хотень, Могрица и Юнаковка в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Противник начал активно контратаковать в районах Хотени, Юнаковки и Могрицы», – передает ТАСС слова Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие успешно удерживают занятые позиции и рубежи на этом направлении.

    «После того как противник выдохнется, мы продолжим формировать буферную зону на данном участке», – добавил эксперт.

    Ранее Марочко сообщал, что на сумском направлении ведутся активные боевые действия, а Вооруженные силы России развивают успех в районе Могрицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Марочко заявил об увеличении числа контратак украинской армии по всей линии фронта с привлечением иностранных наемников и резервов. В прошлом месяце он сообщил о переброске наименее подготовленных отрядов ВСУ на сумское направление. В августе военный эксперт сообщил о закреплении российских войск на границе двух стратегически важных сел в Сумской области.

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    8 ноября 2026, 09:34 • Новости дня
    Индонезийский султан заявил о сходстве культур России и Индонезии

    Султан Банджара назвал культурное многообразие общей чертой России и Индонезии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Султан индонезийского султаната Банджар Чеви Юсуф Иснендар Аль-Банджари выразил глубокий интерес к российскому культурному ландшафту и назвал национальное и религиозное многообразие объединяющим фактором для двух стран.

    Традиционно мусульманские народы России веками сохраняют и чтят свои исламские традиции, оставаясь при этом неотъемлемой частью единого многонационального государства, передает РИА «Новости».

    «Мне интересно, как российская культура может быть такой разной», – сообщил Аль-Банджари.

    По его словам, национальное и религиозное многообразие сближает Россию и Индонезию, где бок о бок живут сотни этносов и представители разных вероисповеданий. Он подчеркнул, что, несмотря на различие культур, народы остаются едиными, и в этом заключается сходство с Россией.

    Султанат Банджар возник в начале XVI века на юге индонезийского острова Калимантан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу султан Банджара Чеви Юсуф Иснендар Аль-Банджар выступил за развитие культурного сотрудничества с Россией.

    Ранее президент Индонезии Прабово Субианто выразил признательность Москве за историческую поддержку.

    Министр обороны республики Шафри Шамсуддин заявил о намерении укреплять взаимодействие с Россией в оборонной промышленности.

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    8 ноября 2026, 00:44 • Новости дня
    Словацкий евродепутат поблагодарил русских за освобождение от фашизма

    Словацкий евродепутат Блаха поблагодарил русских за освобождение от фашизма

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европарламента от Словакии, зампред крупнейшей партии правящей коалиции республики Любош Блаха поблагодарил русских за освобождение от фашизма во время Второй мировой войны.

    «Это были прежде всего русские, кто освободил нас от фашизма во время Второй мировой войны, – сказал Блаха на митинге в городе Кошице. – Мы должны напоминать этот факт детям, потому что этот факт как будто забывается», – передает ТАСС.

    Евродепутат призвал к бережному отношению к исторической памяти. В связи с этим он напомнил, что для словаков героями-освободителями являются русские, такие полководцы, как маршал Советского Союза Иван Конев.

    «Скажем им спасибо, – подчеркнул политик. – Словаков никогда не заставят ненавидеть русских».

    Митинг в Кошице прошел под лозунгом «Словакия хочет мира!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутат Европейского парламента от Словакии Юдита Лашшакова оказалась внесена в базу данных украинского портала «Миротворец».

    В сентябре Блаха назвал Владимира Зеленского диктатором из-за ограничений в отношении бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. В августе политик раскритиковал Зеленского за отказ назначить выборы на Украине.

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    8 ноября 2026, 14:17 • Новости дня
    Эрдоган приехал на празднование победы Азербайджана в войне с Арменией

    Эрдоган посетил Азербайджан в годовщину победы в Карабахе

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные шестой годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе, что указывает на потенциальное смягчение недавней напряженности между союзниками.

    Эрдоган примет участие в празднованиях по случаю победы Азербайджана в 44-дневной войне с Арменией, пишет Bloomberg.

    Как отмечает издание, визит президента Турции проходит на фоне недавнего обострения отношений между Анкарой и Баку, несмотря на их давнее политическое, военное и стратегическое партнерство. Напряженность между странами вспыхнула в сентябре из-за запрета на ношение исламских платков в азербайджанских школах.

    Кроме того, трения вызвали тесные связи Баку с Израилем, а также отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева на октябрьском саммите региональных лидеров в Анкаре, куда он вместо себя отправил министра иностранных дел.

    Сообщается, что в ходе визита в Карабахский регион Эрдоган должен встретиться с Алиевым для переговоров о двустороннем сотрудничестве, а также о региональных и глобальных событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал победу страны в 44-дневной войне в Карабахе символом восстановления территориальной целостности государства. В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине. В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинского кризиса.

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    8 ноября 2026, 08:27 • Новости дня
    В «Автодоре» допустили использование новых мелодий для дорожной разметки

    В «Автодоре» назвали условие для появления новой музыкальной разметки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Использование других композиций для музыкальной разметки на российских скоростных трассах технически возможно, однако потребует сложного математического расчета.

    Использование других мелодий для музыкальной разметки на скоростных дорогах технически осуществимо, пишет ТАСС со ссылкой на госкомпанию «Автодор».

    «Возможность использования других произведений существует. При этом создание новой мелодии требует отдельного математического расчета», – пояснили в компании.

    Для каждой композиции необходимо разрабатывать уникальный «дорожный штрихкод», определяющий геометрию линий разметки, ширину полос и расстояние между ними. Именно эти параметры позволяют преобразовывать шум от движения автомобиля в мелодию.

    В настоящее время экспериментальная музыкальная разметка, воспроизводящая песню «Калинка-малинка», применяется на четырех участках трасс М-11 «Нева» и М-12 «Восток» в Ленинградской, Владимирской и Нижегородской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил о планах разместить музыкальную разметку на трассе М-12 «Восток» для снижения аварийности.

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    8 ноября 2026, 05:01 • Новости дня
    Марочко назвал операцию НАБУ переделом доходов от украинских кол-центров

    Эксперт Марочко заявил о контроле офиса Зеленского над кол-центрами

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что операция Национального антикоррупционного бюро Украины никак не решит проблему незаконных кол-центров из-за их подконтрольности офису Владимира Зеленского.

    «Операция «Карфаген" абсолютно никак не решит проблему с незаконными украинскими кол-центрами», – заявил Марочко, передает ТАСС.

    По словам эксперта, под видом борьбы с преступностью происходит перераспределение финансовых потоков, а на место неугодных силовиков придут новые. Он подчеркнул, что деятельность телефонных мошенников выстроена по принципу финансовой пирамиды, верхушка которой ведет в офис Владимира Зеленского.

    На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины провело более 70 обысков в судах, полиции, прокуратуре и пунктах обмена валют.

    Ведомство объявило о разоблачении преступной организации, которая при поддержке высокопоставленных сотрудников спецслужб занималась мошенническими кол-центрами и продажей наркотиков. После этого Служба безопасности Украины уволила двух руководителей.

    Издание «Страна» отметило, что действия антикоррупционного бюро направлены на ослабление контроля Зеленского над силовыми структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины генерала Сергея Дуку арестовали по делу о мошеннических кол-центрах и наркоторговле.

    В четверг Национальное антикоррупционное бюро Украины выдвинуло обвинения против нескольких высокопоставленных представителей спецслужбы и полиции страны. В среду ведомство сообщило о выявлении 52 мошеннических кол-центров со штатом около 2,7 тыс. человек.

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    8 ноября 2026, 20:29 • Новости дня
    Эрдоган посетил Шушинскую крепость в Азербайджане

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил Шушинскую крепость.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл с официальным визитом в Азербайджан по случаю дня победы над Арменией, сообщает Anadolu.

    Самолет с главой турецкого государства приземлился в Международном аэропорту Физули. В городе Шуше состоялась церемония официальной встречи турецкого лидера, прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

    Лидеры провели переговоры в формате тет-а-тет, после чего выступили с совместной пресс-конференцией, а по ее завершении посетили Шушинскую крепость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Эрдоган прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе. На встрече с турецким коллегой Алиев заявил о нерушимости братских отношений между странами. Он также выразил надежду на достижение конкретных результатов в процессе нормализации отношений с Арменией.

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    8 ноября 2026, 06:18 • Новости дня
    Посол России Мелик-Багдасаров обсудил сотрудничество с главой МИД Венесуэлы

    Посол России Мелик-Багдасаров и глава МИД Венесуэлы обсудили сотрудничество

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров и новый министр иностранных дел республики Оливер Бланко обсудили дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

    В Каракасе состоялась встреча дипломатов двух стран, посвященная расширению взаимодействия, передает ТАСС.

    «В ходе встречи стороны рассмотрели ключевые вопросы общей повестки дня, нацеленной на дальнейшее укрепление сотрудничества и взаимного уважения между двумя странами», – указал Мелик-Багдасаров.

    Дипломат подтвердил главе ведомства заинтересованность Москвы в сохранении преемственности конструктивного политического диалога и развитии традиционно дружественных отношений.

    Мелик-Багдасаров также поздравил Бланко с недавним назначением на пост и выразил благодарность за готовность провести переговоры в условиях крайне насыщенного графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил о передаче гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям Каракаса.

    Дипломат сообщил о срочной эвакуации российского посольства из-за мощных подземных толчков. Весной МИД России выступил за создание безопасных морских коридоров для Кубы и Венесуэлы.

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    8 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    Алиев выразил надежду на конкретный результат нормализации отношений с Арменией

    Алиев выразил надежду на скорое подписание мирного договора с Ереваном

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на достижение конкретных результатов в процессе нормализации отношений с Арменией и подписание мирного соглашения.

    «Сегодня между Арменией и Азербайджаном уже идет процесс нормализации отношений, и я надеюсь, что этот процесс приведет к конкретным результатам. Уже более года прошло с тех пор, как Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение, однако окончательные подписи под ним пока не поставлены», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    В августе 2025 года по итогам встречи лидеров двух стран с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании текста мирного договора. Ереван также согласился сотрудничать с Вашингтоном для создания «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания».

    Этот транспортный коридор должен обеспечить сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономией через Армению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил о готовности Тегерана дать жесткий ответ США в случае нарушения красных линий при реализации «Маршрута Трампа» в Армении.

    В прошлом месяце парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение с Вашингтоном о создании этого коридора.

    Летом заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил необходимость учета позиции Москвы при прокладке маршрута.

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