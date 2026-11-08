Британский король Карл III сменил позицию по отношению к Китаю

The Times: Карл III согласился совершить официальный визит в КНР

Tекст: Катерина Туманова

«Букингемский дворец открыл двери для возможной поездки британского монарха в Китай в случае поступления соответствующей просьбы от правительства страны. Король Карл III признал невозможность сохранения прежнего враждебного отношения к Пекину», – пишет The Times.

Газета напомнила, что неприязнь Карла III к китайскому правительству – факт хорошо известный. Во время визита в Гонконг в 1997 году будущий король сделал критические записи из-за передачи Гонконга под управление Китая.

Фрагменты записей в ноябре 2005 года опубликовала газета Mail on Sunday. Тогда двор инициировал громкий судебный процесс против издателя газеты, обвинив его в нарушении конфиденциальности и авторских прав.

Теперь старший помощник дворца пояснил изменение позиции монарха. В статусе принца Уэльского будущий король регулярно выступал с открытой критикой китайских властей, осуждая ситуацию с правами человека и политику в отношении Тибета.

После вступления на престол британский король Карл III пересмотрел дипломатический подход. Он пришел к выводу о несостоятельности дальнейшей изоляции Пекина и необходимости выстраивания отношений в новой роли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре монарх Карл III выразил намерение встретиться с главами крупнейших технологических корпораций. В мае король Британии сделал политизированные заявления о поддержке Украины и сохранении курса на НАТО. В апреле Карл III начал подготовку к визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений между странами.