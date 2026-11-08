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    8 ноября 2026, 22:10 • Новости дня

    Британский король Карл III сменил позицию по отношению к Китаю

    The Times: Карл III согласился совершить официальный визит в КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Король Британии Карл III выразил готовность посетить Китай с официальным визитом по запросу правительства, отказавшись от многолетней критики Пекина.

    «Букингемский дворец открыл двери для возможной поездки британского монарха в Китай в случае поступления соответствующей просьбы от правительства страны. Король Карл III признал невозможность сохранения прежнего враждебного отношения к Пекину», – пишет The Times.

    Газета напомнила, что неприязнь Карла III к китайскому правительству – факт хорошо известный. Во время визита в Гонконг в 1997 году будущий король сделал критические записи из-за передачи Гонконга под управление Китая.

    Фрагменты записей в ноябре 2005 года опубликовала газета Mail on Sunday. Тогда двор инициировал громкий судебный процесс против издателя газеты, обвинив его в нарушении конфиденциальности и авторских прав.

    Теперь старший помощник дворца пояснил изменение позиции монарха. В статусе принца Уэльского будущий король регулярно выступал с открытой критикой китайских властей, осуждая ситуацию с правами человека и политику в отношении Тибета.

    После вступления на престол британский король Карл III пересмотрел дипломатический подход. Он пришел к выводу о несостоятельности дальнейшей изоляции Пекина и необходимости выстраивания отношений в новой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре монарх Карл III выразил намерение встретиться с главами крупнейших технологических корпораций. В мае король Британии сделал политизированные заявления о поддержке Украины и сохранении курса на НАТО. В апреле Карл III начал подготовку к визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений между странами.

    6 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию

    SCMP: Евросоюз и Китай оказались на грани торговой войны из-за экспорта машин

    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин и Брюссель обменялись угрозами и продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию, несмотря на недавнее соглашение о сокращении поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны.

    Пекин и Брюссель не смогли преодолеть разногласия по поводу двусторонних отношений, что поставило под угрозу хрупкое торговое перемирие. Несмотря на заключенную несколько недель назад сделку, стороны активно готовятся к возможной торговой войне, пишет SCMP.

    Власти Китая предупредили о быстрых ответных ударах в случае эскалации конфликта. В свою очередь, Евросоюз приступил к подготовке ускоренных запретов на экспорт.

    Отмечается, что на недавнем мероприятии в Брюсселе представители обеих сторон обменялись угрозами. Напряженность сохраняется, хотя ранее Евросоюз и Китай достигли взаимопонимания по вопросу сокращения поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны более чем наполовину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил о риске втягивания Европы в торговую войну с США.

    Администрация Белого дома объявила о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о подготовке Евросоюза к возможной торговой войне с Вашингтоном.

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    6 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о хранении детской порнографии

    Daily Mail: Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о детской порнографии

    Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о хранении детской порнографии
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники ФБР задержали отца жены британского принца Гарри Меган Маркл в одном из домов престарелых в американском штате Флорида по подозрению в хранении детской порнографии.

    Томаса Маркла-старшего арестовали в связи с делом о предполагаемом хранении незаконных материалов, пишет Daily Mail. По данным газеты, 82-летний мужчина был задержан в штате Флорида.

    В конце октября в отношении Маркла начали расследование из-за архива детской порнографии в его доме на Филиппинах. Ожидалось, что расследование начнут и правоохранительные органы США, к которым обратился сын Маркла.

    Сама Меган Маркл заявила о глубоком потрясении. Она прекратила общение с отцом в 2018 году, когда получила информацию о его преступлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего по подозрению в хранении архива детской порнографии.

    Позже американского офицера вывезли из Британии до допроса полицией по делу о хранении детской порнографии.

    Британская полиция передала надзорному органу сведения о возможном нарушении со стороны Скотленд-Ярда в связи с обращением по делу отца Меган Маркл.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 01:33 • Новости дня
    В Британии сожгли чучело главы ФИФА Инфантино

    В английском Эденбридже сожгли 11-метровое чучело президента ФИФА Инфантино

    Tекст: Денис Тельманов

    В британском городке Эденбридж в честь ночи Гая Фокса сожгли гигантскую фигуру президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино из-за недовольства его политикой.

    Гигантскую 11-метровую фигуру спортивного функционера сожгли на традиционном празднике в честь ночи Гая Фокса на юге Англии, передает РИА «Новости».

    Выбор пал на Инфантино из-за недовольства футбольного сообщества его коммерческими планами. Из ушей чучела торчали денежные купюры, а в руках оно держало золотую статуэтку головы Дональда Трампа вместо кубка ФИФА.

    «Быть может, это конец Инфантино», – прокомментировал акцию представитель Общества костров Эденбриджа. В прошлом году аналогичной участи подверглась фигура бывшего премьер-министра Британии Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент ФИФА Джанни Инфантино запланировал провести переговоры с госсекретарем США Марко Рубио во избежание отставки.

    Попытка продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам лишила его поддержки европейских ассоциаций.

    В мае Инфантино безуспешно попытался организовать совместное фото представителей Израиля и Палестины на конгрессе в Ванкувере.

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    6 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц

    Газпром установил четвертый за ноябрь рекорд суточных поставок газа в Китай

    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» в очередной раз обновила абсолютный исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям по магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд суточного объема экспорта энергоносителей по газопроводу зафиксировали 5 ноября, сообщает Газпром.

    В корпорации уточнили, что этот абсолютный максимум стал уже четвертым с начала текущего месяца.

    Поставки российского топлива осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, который был заключен между Газпромом и китайской компанией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг энергетическая компания «Газпром» установила третий с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В среду компания обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай.

    В понедельник корпорация отчиталась об обновлении исторического максимума суточных поставок природного газа китайским потребителям по этой магистрали.

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    6 ноября 2026, 11:28 • Новости дня
    Китайская компания создала деревянный обтекатель для ракет-носителей

    SCMP: В Китае изготовили ракетный обтекатель из дерева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайское коммерческое предприятие Light Year Explorer изготовило головной обтекатель для ракет-носителей с наружной обшивкой из дерева ради снижения производственных затрат.

    Китайская коммерческая компания Light Year Explorer изготовила ракетный обтекатель с внешней оболочкой из дерева в рамках программы по созданию дешевых серийных ракет-носителей, пишет SCMP.

    Конструкция защитной оболочки выполнена из формованной аэродинамической фанеры низкой плотности. Она опирается на внутренний металлический каркас, который принимает на себя основные нагрузки при запуске.

    Базирующаяся в провинции Цзянсу компания заявила, что подобная конфигурация не уступает традиционным композитным обтекателям по весу, структурной жесткости, радиопрозрачности и уровню шумоподавления. При этом разработка позволяет значительно сократить время производства и снизить финансовые расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования «Яогань-40».

    Также частная аэрокосмическая компания LandSpace протестировала двигатели многоразовой ракеты-носителя Zhuque-3 Y-2.

    Кроме того, компания LandSpace успешно запустила усовершенствованную жидкотопливную ракету-носитель Zhuque-2 Y5.

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    7 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Апелляционный суд Лондона запретил кошкам испражняться в чужих дворах

    Британский суд обязал власти рассматривать жалобы на фекалии соседских кошек

    Tекст: Мария Иванова

    Британский Апелляционный суд постановил, что законное право кошек на свободное перемещение не позволяет животным оставлять свои фекалии на чужих участках.

    Британский закон о животных 1971 года не ограничивает свободу перемещения кошек, однако это не дает им право оставлять экскременты где угодно, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

    Житель южного Уэльса Ричард Уильямсон в 2024 году пожаловался местным властям на соседскую кошку, которая испражнялась на его участке. Он опасался за здоровье своего ребенка, но муниципалитет отказался принимать меры, сославшись на свободу передвижения животных.

    «Судья… постановил, что обстоятельства, на которые подана жалоба, в принципе могут считаться нарушением закона», – говорится в решении суда.

    Судья Роберт Майлз указал, что с точки зрения экологического законодательства кошачьи фекалии могут считаться отходами и представлять угрозу для здоровья. Муниципалитет не вправе автоматически отказывать в рассмотрении подобных жалоб.

    В декабре прошлого года Высокий суд Лондона обязал местные власти пересмотреть жалобу Уильямсона в соответствии с законом об охране окружающей среды, однако чиновники попытались обжаловать это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Окружной суд Амстердама отклонил запрос гражданина Нидерландов об установлении графика регулярных встреч с питомцем после развода.

    В 2025 году самым опасным преступникам Великобритании позволили заботиться о мелких домашних животных в тюрьмах строгого режима.

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    7 ноября 2026, 08:36 • Новости дня
    Китай одобрил полет первого иностранного космонавта на станцию «Тяньгун»

    Управление полетов КНР утвердило первый визит иностранца на станцию «Тяньгун»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление программы космических пилотируемых полетов КНР сообщило, что космонавт из Пакистана войдет в состав миссии «Шэньчжоу-24» и станет первым иностранцем на орбитальной станции «Тяньгун».

    Космонавт из Пакистана присоединится к экипажу миссии «Шэньчжоу-24» в качестве специалиста по полезной нагрузке и после кратковременного полета на орбиту вернется на Землю на корабле «Шэньчжоу-23», передает РИА «Новости» со ссылкой на Управление программы космических пилотируемых полетов КНР.

    В китайском ведомстве подчеркнули, что национальная орбитальная станция впервые в истории примет зарубежного космонавта. Сейчас на станции находится экипаж корабля «Шэньчжоу-23» из трех человек, прибывший туда в конце мая.

    В апреле Пекин завершил отбор двух пакистанских кандидатов для участия в программе пилотируемых полетов. Строительство станции «Тяньгун» стартовало весной 2021 года и завершилось осенью 2022 года. В базовую конфигурацию входят основной отсек «Тяньхэ» и два лабораторных модуля общим весом около 69 т. Станция способна вместить до шести человек, а ее эксплуатационный ресурс рассчитан до 2038 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    В четверг китайские ученые успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума.

    Ранее правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

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    7 ноября 2026, 13:23 • Новости дня
    Фигуристка Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

    Фигуристка Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

    Tекст: Мария Иванова

    Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебряную медаль на третьем этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне.

    В субботу Трусова за произвольный прокат получила 148,90 балла. По сумме двух программ россиянка заработала 221,27 очка, передает РИА «Новости».

    Третий этап Гран-при проходит в китайском Шэньчжэне 6–8 ноября.

    Международный союз конькобежцев (ISU) с текущего сезона разрешил российским и белорусским фигуристам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во время разминки фигуристов Евгения Семененко и Владислава Дикиджи на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне зрители развернули на трибунах плакат «Русские, вперед!».

    Во вторник российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) не выступили на заключительном этапе Гран-при России в Омске.

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    6 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Китайский электромобиль BYD разогнался до рекордных 503 км в час

    Kuai jishu: Электромобиль китайской BYD побил рекорд скорости для серийных машин

    Tекст: Мария Иванова

    Автомобиль Yangwang U9 Xtreme от китайского производителя BYD установил новый рекорд для серийных электромобилей, развив скорость более 503 км в час во время заездов в Абу-Даби.

    Машина смогла преодолеть отметку в 500 км в час, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Kuai jishu.

    «Yangwang U9 Xtreme завершил испытание максимальной скорости… в Абу-Даби в ОАЭ, показав подтвержденный результат в 503,17 км в час. Благодаря этому результату он побил свой предыдущий рекорд по максимальной скорости среди серийно производимых электромобилей», – говорится в сообщении.

    В сентябре 2025 года эта же модель разогналась до 496,22 км в час на полигоне в Германии. Таким образом, транспортное средство стало первым в мире серийным автомобилем, превысившим порог скорости в 500 км в час.

    Компания BYD выступает одним из мировых лидеров в области производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Предприятие также развивает направление городского рельсового транспорта, включая систему подвесного монорельса SkyRail.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом немецкой компании Quantum Systems развил скорость 777 км в час.

    В прошлом году китайская компания BYD запланировала оснастить европейские электромобили системой для увеличения запаса хода почти на 470 км за пять минут.

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    6 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Китайские ученые установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    SCMP: Ученые из Китая установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    Исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    Китайские ученые довели облако из тысячи атомов рубидия до температуры менее 10 триллионных градуса выше абсолютного нуля, побив предыдущие рекорды США и Германии, пишет South China Morning Post.

    По данным издания, этот прорыв позволит создать сверхточные космические датчики для поиска скрытых минералов, отслеживания изменения климата и проверки теории гравитации Эйнштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    В июне с орбитальной станции «Тяньгун» вернули партию экспериментальных биоматериалов весом более 41 кг для исследования воздействия невесомости на развитие клеток.

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    7 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Законодатели Китая предложили реформировать систему тайного задержания

    SCMP: В КНР предложили ограничить тайные задержания

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские парламентарии выступили с инициативой ограничить применение процедуры круглосуточной слежки и тайного содержания под стражей по месту жительства, сообщает South China Morning Post.

    Процедура «надзор по месту жительства в определенном полицией месте» применяется правоохранительными органами республики по делам о государственной безопасности и терроризме, передает РБК со ссылкой на South China Morning Post.

    Данная мера позволяет до полугода удерживать подозреваемых в изоляции с круглосуточным наблюдением до официального ареста. ООН и правозащитники неоднократно критиковали этот механизм за использование пыток для получения показаний.

    Проект поправок предлагает прямой запрет на презумпцию виновности и лишает полицию права самостоятельно назначать место надзора лицам без постоянного жительства. Также предусматривается усиление юридической поддержки для подозреваемых и запрет на продление срока задержания сверх установленных лимитов.

    Сотрудник Института права Китайской академии общественных наук Лю Жэньвэнь отметил направленность поправок на защиту законных прав граждан. Адвокат по уголовным делам Цзинь Хунвэй назвал возможные ограничения безусловным улучшением, однако выразил опасение насчет вероятного роста числа официальных арестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Китае анонсировали введение ограничений на выезд граждан из страны по технологическим причинам.

    Весной власти КНР запланировали ужесточение правил погребения для запрета захоронений в пустующих квартирах.

    В прошлом году Пленум Верховного суда России обязал судей уделять особое внимание срокам пребывания обвиняемых в следственных изоляторах.

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    7 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Британия вывела на орбиту второй военный спутник Titania

    Минобороны Британии сообщило о запуске второго военного спутника Titania

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Великобритании отчиталось о запуске на орбиту второго военного спутника Titania для наблюдения за поверхностью Земли.

    Пуск космического аппарата состоялся в октябре. Спутник весит около 100 кг и совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут со скоростью 27 тыс. км/ч, передает ТАСС.

    Спутник разработали в английском графстве Хэмпшир в рамках партнерства Лаборатории оборонных наук и технологий (DSTL) и компании BAE Systems. Первый британский военный спутник Tyche отправился на орбиту в августе 2024 года, а в следующем году ожидается запуск аппаратов Juno и Oberon.

    Кроме того, в рамках проекта Inaros Лондон проведет испытания трех нейроморфных сенсоров для отслеживания перемещений в космическом пространстве. Датчики разместят на объектах в Австралии, Британии и на Кипре для выявления угрожающей активности вблизи британских спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженные силы Британии создали первое специализированное подразделение военно-воздушных сил для защиты космической инфраструктуры королевства.

    В июле британская армия решила заменить устаревшие разведывательные беспилотники современными португальскими дронами.

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    7 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Британское МВД получило иск из-за лишения 1,5 тыс. граждан ЕС права проживания

    Guardian: К МВД Британии подан иск из-за лишения 1,5 тыс. граждан ЕС права жить

    Tекст: Мария Иванова

    Правозащитная организация The3million подала судебный иск к министерству внутренних дел Великобритании после лишения почти 1,5 тыс. граждан Евросоюза права на проживание в Соединенном Королевстве.

    Иск против британского ведомства подан из-за вероятного нарушения условий соглашения по выходу Великобритании из ЕС, пишет The Guardian. Заявление подано группой активистов организации The3million, защищающей права граждан Евросоюза.

    По мнению правозащитников, МВД приняло решение о лишении права на проживание «без соблюдения процессуальных гарантий», которые были предусмотрены соглашением о Brexit, передает РИА «Новости».

    Напомним, Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после того, как в 2016 году большинство британцев проголосовали за выход из объединения. С 1 января 2021 года действует соглашение о торговле и сотрудничестве между Лондоном и Брюсселем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета британская иммиграционная система перепутала гражданку Евросоюза с сестрой-близнецом и не позволила ей вернуться домой.

    В августе спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посоветовал европейским странам обратить внимание на запрещающие выдавать вид на жительство иностранцам с судимостью российские законы.

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    6 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Китай решил развивать стратегическое партнерство с Грузией

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-президент Китая Хань Чжэн во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в пятницу заявил о намерении Пекина развивать стратегическое партнерство с республикой, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы хотим развивать и усиливать стратегическое партнерство с Грузией», – сказал вице-президент КНР, прибывший с первым официальным визитом в Грузию 6 ноября.

    По его словам, для открытия новых возможностей сотрудничества с Тбилиси у Пекина разработан соответствующий план.

    Кобахидзе назвал визит вице-президента Китая «очень важным» и отметил, что Грузия «придает большое значение усилению политического и экономического партнерства с Китаем».

    Две страны являются стратегическими партнерами с 2023 года, а в будущем году отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

    Вице-президент Китая также проведет переговоры с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

    Напомним, вице-президент Китая Хань Чжэн прибыл в пятницу в Тбилиси с трехдневным первым официальным визитом, в аэропорту его встретила вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

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    7 ноября 2026, 19:09 • Новости дня
    Би-би-си подготовила план вещания при отключении связи и электричества

    Би-би-си создала план вещания на случай атаки на инфраструктуру Британии

    Tекст: Мария Иванова

    Британская вещательная корпорация Би-би-си разработала специальный план действий под кодовым названием «Черное небо» на случай масштабной атаки на национальную инфраструктуру или природного катаклизма.

    Сценарий предусматривает полное отключение электричества и воды, закрытие магазинов и прекращение работы средств связи. В этих условиях около 100 сотрудников корпорации обеспечат работу аварийной радиостудии с защищенными каналами связи без использования интернета, передает ТАСС.

    Специальная экстренная служба Би-би-си будет транслировать заранее записанные правительственные сообщения с инструкциями по нормированию потребления воды и правилам санитарии без использования водопровода. Для бесперебойной работы генераторов предусмотрены резервуары с дизельным топливом объемом до 40 тыс. литров, которых должно хватить на три дня автономной работы.

    Дополнительную информацию через спутниковые передвижные станции будут передавать журналисты из разных частей Великобритании. В конце октября британские власти запустили информационную кампанию для подготовки населения к возможной войне, посоветовав жителям сделать трехдневные запасы еды и воды, а также хранить дома наличные, медикаменты, фонарики и радиоприемники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце жители Великобритании массово раскупили радиоприемники и фонарики после начала правительственной кампании по подготовке к возможной войне.

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предупредил о необходимости подготовить страну к боевым действиям через тысячу дней.

    Весной власти Британии начали разработку экстренного плана на случай дефицита продовольствия.

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