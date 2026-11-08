В Германии выставили на продажу исторический замок за один евро

Tекст: Ольга Иванова

В немецком городе Бад-Дюбен выставили на продажу исторический замок Шнадиц площадью 1012 кв. метров за один евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. Крепости с рыцарским залом и двумя башнями около 800 лет, и она нуждается в масштабной реставрации, стоимость которой может составить 20 млн евро.

«Мне бы хотелось, чтобы замок был спасен. Это здание важно для региона и для Саксонии. Внешне оно, конечно, уже не выглядит особенно хорошо. Нужно многое сделать. Но крыша не протекает», – заявил глава местного района Маттиас Мит.

Ранее замок служил резиденцией семьи фон Цашниц. После Второй мировой войны поместье конфисковали, а во времена ГДР в нем разместили квартиры, почту и детский сад. В 2014 году инвесторы из США попытались открыть в здании отель и ресторан, но вложили лишь 400 тыс. евро вместо заявленных миллионов, после чего договор расторгли. Мит добавил, что обновленный замок можно использовать под дом престарелых или учебный центр, однако восстановительные работы придется согласовывать с ведомством по охране исторических памятников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Германии нашли элитную недвижимость стоимостью 1,5 млн евро семьи бывшего помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Летом исторический замок Вольфсбруннен в немецком Гессене выставили на продажу за 11 млн евро на фоне многомиллиардных финансовых претензий к его российским собственникам.