Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана

Глава МИД Ирана Аркачи пригрозил США «адом огня» при отказе выполнить условия

Tекст: Ольга Иванова

Тегеран сохраняет в силе предложение американской стороне об открытии Ормузского пролива за два дня, передает РИА «Новости».

«Наше двухдневное предложение остается в силе. Примите требования, в частности окончание войны на всех фронтах, и взгляните на результат», – написал Аббас Аркачи в социальной сети X.

Глава ведомства подчеркнул, что в случае отказа Вашингтона выполнить условия исламской республики Иран обрушит на Соединенные Штаты «ад огня».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

В пятницу Международная морская организация ООН заявила о гибели 25 моряков в результате вооруженного конфликта между Вашингтоном и Тегераном.