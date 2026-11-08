Захарова уличила секретаря Совбеза Армении в искажении истины

Захарова: Обвинения Совбеза Армении в адрес России искажают истину

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что слова секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о бездействии Москвы во время конфликта в Нагорном Карабахе искажают истину, сообщает МИД.

«Говорить о каких-то не сделанных Россией «действенных шагах» и при этом принижать усилия и жертвы российских миротворцев – значит искажать истину», – указала Захарова. По ее словам, именно Москва остановила кровопролитие в регионе.

Дипломат напомнила, что в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении осенью 2020 года было объявлено о полном прекращении огня. В результате в регионе развернули российский миротворческий контингент, который обеспечивал безопасность для мирного населения и оказывал гуманитарную помощь.

Захарова также отметила, что мирный процесс между Ереваном и Баку идет вперед, в том числе на основе предложений российских посредников. Она добавила, что осенью 2022 года премьер-министр Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Россия и Армения подтвердили взаимный настрой на углубление межгосударственного диалога.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о невозможности вступления Еревана в Европейский союз.

Президент Владимир Путин сообщил о намерении Москвы сохранить нормальные отношения с Ереваном независимо от его внешнеполитического выбора.