Эрдоган посетил Шушинскую крепость в Азербайджане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл с официальным визитом в Азербайджан по случаю дня победы над Арменией, сообщает Anadolu.
Самолет с главой турецкого государства приземлился в Международном аэропорту Физули. В городе Шуше состоялась церемония официальной встречи турецкого лидера, прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.
Лидеры провели переговоры в формате тет-а-тет, после чего выступили с совместной пресс-конференцией, а по ее завершении посетили Шушинскую крепость.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Эрдоган прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе. На встрече с турецким коллегой Алиев заявил о нерушимости братских отношений между странами. Он также выразил надежду на достижение конкретных результатов в процессе нормализации отношений с Арменией.