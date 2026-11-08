Politico: Ян Маршалек заявил о причастности к уходу Себастьяна Курца

Tекст: Игорь Иножарский

По данным документов, оказавшихся в распоряжении сети Axel Springer Global Reporters Network, в которую входит издание Politico, Ян Маршалек в сообщениях под псевдонимом Rupert Ticz называл операцию против Себастьяна Курца «успешно свалившей» канцлера и утверждал, что его структура участвовала в изъятии телефона приближенного к политику чиновника Томаса Шмида.

В переписке от октября 2021 года, адресованной лидеру шпионской сети Орлину Русеву, Маршалек писал о «парне», который «некоторое время работал на нас» и стал «жертвой охоты на ведьм команды бывшего канцлера», а затем заявил: «Мы успешно свалили бывшего канцлера, конфисковав мобильный телефон» друга Курца, который, по версии Маршалека, занимался его «секретным финансированием кампании». Он добавил, что остальные чаты «убили» канцлера, однако в документах нет независимых доказательств его участия в изъятии телефона, ставшего ключевой уликой в делах о коррупции.

Politico напоминает, что бывший топ-менеджер обанкротившегося в 2020 году немецкого финтех-гиганта Wirecard с «дырой» в отчетности на 1,9 млрд евро давно фигурирует как один из самых разыскиваемых в мире: его подозревают в работе на российские спецслужбы и в шпионаже в нескольких европейских странах, включая Австрию, а британская полиция говорит о шпионской деятельности «промышленных» масштабов. Русев и другие болгарские участники сети были задержаны в Великобритании и осуждены за шпионаж, тогда как Маршалек, по данным британских прокуроров, жил в Москве и работал прежде всего для ФСБ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил о подготовке соразмерного, но болезненного для Вены ответа на высылку российских дипломатов Австрией. В четверг замглавы МИД Дмитрий Любинский назвал неизбежным восстановление деловых и культурных связей между Россией и Австрией. В феврале европейские дипломаты в Брюсселе начали проводить закрытые совещания в защищенных помещениях для оперативной реакции на глобальные вызовы.