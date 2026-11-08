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    Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля
    8 ноября 2026, 20:22 • Новости дня

    Опрос показал недовольство израильтян итогами выборов в Кнессет

    В Израиле 62% граждан выразили недовольство результатами выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврейский институт политического планирования JPPI сообщил, что почти две трети израильтян остались недовольны итогами парламентских выборов, а из десяти возможных коалиций лишь вариант с участием «Ликуда», «Яшар», «Беяхад» и «Наш дом – Израиль» не отвергается большинством.

    Исследование «Индекс израильского общества», проведенное Еврейским институтом политического планирования после выборов, показало, что из десяти рассмотренных вариантов коалиции только правительство из «Ликуда», «Яшар», «Беяхад» и партии «Наш дом – Израиль» с общими 67 мандатами не отвергается большинством граждан, сообщает Israel National News. При этом такое правоцентристское правительство должно было бы обойтись без харедимских партий, «Оцмы Йехудит», «Религиозного сионизма» и арабских партий, а его создание осложняется предвыборными обещаниями части сил не входить в коалицию с «Ликудом».

    По данным индекса, 51% израильтян в целом и 57% еврейских респондентов не исключили коалицию четырех перечисленных партий, тогда как все остальные девять конфигураций были отвергнуты большинством. В целом 62% опрошенных заявили о недовольстве результатами выборов против 33%, которые выразили удовлетворение. Среди еврейских респондентов уровень неудовлетворенности достиг 73%, тогда как лишь 2% назвали себя «очень довольными», тогда как 75% арабских респондентов, наоборот, сообщили об удовлетворении итогами голосования на фоне рекордного успеха арабских партий и утраты прежней коалицией парламентского большинства.

    Вопрос о предпочтительном правительстве показал, что 36% респондентов выбрали кабинет оппозиционного блока с участием арабских партий, 23% поддержали правительство национального единства «Ликуда» и «Яшар» с добавлением других сил, 17% выступили за коалицию блока Биньямина Нетаньяху с одной партией из оппозиции, а 14% предпочли новые выборы, тогда как оппозиционный блок с харедимскими партиями собрал только 3% поддержки. Наибольшую готовность видеть в коалиции получили центристские оппозиционные партии: «Яшар» поддержали 65% опрошенных, «Беяхад» – 63%, «Наш дом – Израиль» – 59%; «Ликуд» поддержали 50%, «Религиозный сионизм» – 44%, «Демократов» – 42%. В то же время Объединенный список отвергли 62% респондентов, «Оцму Йехудит» – 50%, Раам – 45%, а также значительные доли опрошенных отвергли «Демократов», «Религиозный сионизм», «Ликуд» и харедимские партии, причем уровни отторжения заметно различались между еврейскими и арабскими избирателями и между сторонниками правительственного и оппозиционного блоков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Израиля Ицхак Герцог выдал лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового кабинета министров по итогам парламентских выборов, завершившихся без явного победителя, и тем самым запустил процедуру создания коалиции.

    Тогда выборы в Израиле, а также в Бразилии, Сербии и США британская газета The Guardian назвала ударом по авторитарным лидерам и сигналом устойчивости демократических институтов.

    В среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила окончательные итоги голосования в Кнессет, по которым ни одна из политических сил не получила решающего преимущества для одиночного формирования правительства.

    8 ноября 2026, 14:05 • Новости дня
    Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля

    Bloomberg: Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля

    Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля
    @ Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Израиля Ицхак Герцог поручил лидеру оппозиции Гади Айзенкоту попытаться сформировать новое правительство страны вместо премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Айзенкот получит до шести недель на создание коалиции, которая будет контролировать большинство из 120 мест в Кнессете, передает Bloomberg. В случае неудачи попытку сформировать правительство, вероятнее всего, получит Нетаньяху, который пока продолжает руководить страной в качестве временного премьера.

    «Это главный приоритет с учетом огромных и судьбоносных вызовов, стоящих перед Израилем как изнутри, так и извне», – заявил Айзенкот, добавив, что уже ведет переговоры о создании «правительства чрезвычайного положения» для отстранения Нетаньяху.

    Блок Айзенкота получил на выборах 48 мандатов против 53 у Нетаньяху, который обвинил соперника в намерении создать кабинет с «пособниками терроризма» и предложил ему вместо этого сформировать широкую коалицию вместе.

    По данным Al Jazeera, Айзенкот рассчитывает на поддержку хотя бы одной из ультраортодоксальных партий, которые требуют сохранения отсрочки от военной службы для своих сторонников, и опасается опоры на арабские партии.

    В субботу президент Израиля Ицхак Герцог объявил о намерении поручить формирование нового кабинета министров лидеру объединенной оппозиции Гади Айзенкоту. В пятницу Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета в качестве кандидата на пост премьер-министра страны. В среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты парламентских выборов, по итогам которых ни одна из политических сил не получила решающего преимущества.

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    8 ноября 2026, 14:22 • Новости дня
    Архивы ЦАХАЛ раскрыли сопротивление Бен-Гуриона аннексии Газы
    Архивы ЦАХАЛ раскрыли сопротивление Бен-Гуриона аннексии Газы
    @ Sven Simon/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион, как следует из рассекреченных архивов ЦАХАЛ, резко выступал против аннексии сектора Газа после Синайской войны 1956 года и предупреждал о росте террора и международной изоляции.

    В опубликованных Минобороны Израиля материалах беседы Давида Бен-Гуриона с офицерами после операции «Кадеш» приводятся его слова о секторе Газа: «Если бы я верил в чудо, я бы хотел, чтобы она была поглощена морем». Премьер объяснял, что захват анклава был военной необходимостью, но с самого начала возражал против его аннексии, указывая на угрозу внезапного удара египетских войск, диверсии фидаинов и уязвимость кибуцев у границы, передает Israel National News.

    По его данным, в Газе тогда проживали около 300 тыс. человек, включая до 190 тыс. беженцев из Израиля, и даже после ухода египетской армии в секторе, как он считал, продолжило бы действовать подполье, вынуждая Израиль годами бороться с террором. Бен-Гурион также предупреждал, что удержание Газы вопреки позиции ООН усилит международную изоляцию Израиля, осложнит закупку вооружений и может привести к войне против армий с более современными самолетами и танками.

    Бен-Гурион напоминал, что операция «Кадеш» планировалась с целью минимизировать потери, но в будущей войне под ударами окажутся и города: «Тель-Авив будет бомбиться, Хайфа будет бомбиться, и люди будут погибать. Не солдаты. Женщины, дети», – сказал он офицерам. В другой рассекреченной стенограмме тогдашний гендиректор Минобороны Шимон Перес описал трудности с получением оружия во время войны за независимость и подчеркнул оценку Бен-Гуриона: «Победа для нас в битве необязательно будет последней битвой. Но арабская победа может оказаться окончательной победой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле израильские власти перевели вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности перед возможным новым конфликтом с Ираном. В марте США и Израиль нанесли удары по целям на территории Ирана, ознаменовав новый виток противостояния на Ближнем Востоке. В прошлом году Израиль и Иран начали войну на Ближнем Востоке с масштабными ударами по объектам друг друга.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 21:25 • Новости дня
    Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана

    Глава МИД Ирана Аркачи пригрозил США «адом огня» при отказе выполнить условия

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аркачи заявил, что двухдневный план открытия Ормузского пролива остается в силе, и пригрозил Соединенным Штатам «адом огня» в случае невыполнения требований Тегерана.

    Тегеран сохраняет в силе предложение американской стороне об открытии Ормузского пролива за два дня, передает РИА «Новости».

    «Наше двухдневное предложение остается в силе. Примите требования, в частности окончание войны на всех фронтах, и взгляните на результат», – написал Аббас Аркачи в социальной сети X.

    Глава ведомства подчеркнул, что в случае отказа Вашингтона выполнить условия исламской республики Иран обрушит на Соединенные Штаты «ад огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    В пятницу Международная морская организация ООН заявила о гибели 25 моряков в результате вооруженного конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

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    8 ноября 2026, 03:26 • Новости дня
    США попросили Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Белый дом попросил Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    Министр финансов США Скотт Бессент при поддержке американского лидера попросил Пекин использовать свое влияние на Тегеран для прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

    «По словам осведомленного американского чиновника, Китай передал это послание Тегерану», – написал колумнист издания Дэвид Игнатиус.

    США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля, после чего последовал ответ Тегерана. В настоящее время в конфликте наблюдается затишье, однако сохраняется риск возобновления столкновений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал конфликт с Ираном главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом.

    В среду Трамп признал военное противостояние с Тегераном поводом для поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. В сентябре Вэнс заявил о скором переходе конфликта в новую фазу.

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    8 ноября 2026, 00:39 • Новости дня
    Сентком заявил о выводе из строя коммерческого судна в Оманском заливе

    Сентком: Военные США вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как его экипаж попытался нарушить морскую блокаду Ирана, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    «Силы СЕНТКОМ 7 ноября вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как гражданский экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения и несколько раз попытался нарушить морскую блокаду Ирана», – передает ТАСС со ссылкой на заявление командования.

    Отмечается, что удар был нанесен по корме судна при помощи высокоточных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    На прошлой неделе находившееся у берегов Омана судно получило пробоину из-за попадания неизвестного снаряда.

    В прошлом месяце военные Центрального командования США объявили об уничтожении связанного с Ираном судна в Оманском заливе.

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    8 ноября 2026, 08:20 • Новости дня
    В Эр-Рияде прогремело несколько взрывов

    В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очевидцы сообщили о нескольких громких взрывах в столице Саудовской Аравии.

    Местные жители услышали несколько громких взрывов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Другие подробности происшествия в настоящий момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную йеменскими мятежниками по Эр-Рияду крылатую ракету.

    В среду движение «Ансар Аллах» атаковало международный аэропорт в столице Саудовской Аравии.

    Ранее хуситы заявили об атаке на аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде.

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    8 ноября 2026, 01:59 • Новости дня
    Два отключивших навигацию танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщила, что два судна загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе при попытке пройти по запрещенному маршруту.

    Два судна загорелись после столкновения с минами при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту. Одно из них находилось к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «Несколько минут назад после столкновения с минами загорелись два судна, нарушивших правила – одно к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, они намеревались пройти по несанкционированному маршруту», – заявили в пресс-службе КСИР.

    В ведомстве добавили, что экипажи судов отключили системы навигации и опознавания, попытавшись выйти из пролива по запрещенному пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции рассказал о возгорании двух танкеров после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    В четверг Военно-морские силы Ирана заявили о подрыве на минах еще двух нефтяных танкеров.

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    8 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    Воспитательницы детского сада в Израиле сотни раз истязали младенцев

    Прокуратура: В Израиле выявили 400 эпизодов издевательств над младенцами в саду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Израиля подала обвинительное заключение против заведующей и двух воспитательниц частного детского сада в Ариэле за более чем 400 эпизодов насилия над детьми до трех лет.

    Израильская прокуратура выявила многочисленные эпизоды издевательств над 17 младенцами в одном из частных детских садов, передает РИА «Новости».

    «Прокуратура подала в суд обвинительное заключение против директора частного детского сада «Лучик» в Ариэле Натальи Кислевской (37 лет) и двух воспитательниц детского сада – Дарины Халупы (37 лет) и Анны Пегальской (40 лет), в котором фигурируют более 400 случаев жестокого обращения и насилия, совершенных ими в отношении 17 младенцев и детей ясельного возраста (от шести месяцев до трех лет), посещающих детский сад», – говорится в сообщении государственной прокуратуры страны.

    Согласно документу, в качестве наказания обвиняемые систематически перекрывали детям дыхательные пути руками, тканью или бумагой. Младенцев связывали, укладывали на живот без возможности пошевелиться и принудительно кормили в таком положении. Также малышей надолго запирали одних в темном помещении.

    Прокуратура попросила суд арестовать фигуранток до окончания судебного разбирательства и установила запрет на публикацию любых данных, которые позволили бы идентифицировать пострадавших детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывшую воспитательницу детского сада в Свердловской области приговорили к условному сроку за жестокое обращение с двухлетними близнецами.

    Ранее в Казахстане начали досудебное расследование после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг.

    Также фигурантов дела о жестоком обращении с воспитанниками дошкольного учреждения в Сочи отправили под стражу минимум до конца сентября.

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    8 ноября 2026, 10:51 • Новости дня
    Снаряд повредил высотное здание в финансовом районе Эр-Рияда

    Reuters: Снаряд повредил высотку в финансовом районе столицы Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высотное здание в финансовом районе столицы Саудовской Аравии получило повреждения в результате попадания неизвестного снаряда.

    Высотка в финансовом районе Эр-Рияда была повреждена в результате попадания снаряда, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Другие подробности инцидента в настоящий момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция перехватила две выпущенные в направлении столицы Саудовской Аравии ракеты.

    Очевидцы сообщили о нескольких громких взрывах в городе.

    В среду мятежное движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» атаковало баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида.

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    8 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    В Ормузском проливе подорвались три нефтяных танкера

    КСИР: Три перевозивших нефть танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ормузском проливе подорвались и загорелись три нефтяных танкера, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Инцидент произошел на несанкционированном маршруте, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    «Сегодня с раннего утра до настоящего времени на несанкционированном маршруте в Ормузском проливе подорвались и были охвачены сильным пожаром три перевозящих нефть танкера-нарушителя», – заявили в КСИР.

    Судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ, практически остановилось из-за неурегулированного конфликта Ирана и США, начавшегося с ударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе после столкновения с минами.

    В среду четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись.

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    8 ноября 2026, 08:34 • Новости дня
    Нацгвардия ОАЭ спасла 22 человека с загоревшегося в Оманском заливе судна

    Reuters: В Оманском заливе спасли 22 человека с загоревшегося грузового судна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы Национальной гвардии ОАЭ эвакуировали 22 гражданина арабских государств с грузового судна, на котором вспыхнул пожар в Оманском заливе.

    Национальная гвардия ОАЭ сообщила о спасении 22 человек после возгорания на грузовом судне в Оманском заливе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Все эвакуированные моряки являются гражданами арабских стран. Другие подробности инцидента не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о выводе из строя коммерческого судна в Оманском заливе.

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    8 ноября 2026, 08:53 • Новости дня
    Саудовская Аравия уничтожила две летевшие на Эр-Рияд ракеты хуситов

    Reuters: Саудовская Аравия перехватила две выпущенные хуситами ракеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция перехватила и уничтожила две ракеты, которые йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» выпустило в направлении столицы Саудовской Аравии.

    Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила две ракеты, запущенные хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах» в направлении Эр-Рияда, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Другие подробности инцидента не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила баллистическую ракету йеменского движения «Ансар Алла».

    В субботу силы противовоздушной обороны королевства уничтожили запущенную по Эр-Рияду крылатую ракету.

    В четверг хуситы нанесли удар беспилотником по международному аэропорту на востоке Саудовской Аравии.

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    8 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    КСИР не поверил в способность США обрушить экономику Ирана

    КСИР: План «Железные ворота» не позволит США обрушить экономику Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Созданная Центральным командованием вооруженных сил США (CENTCOM) оперативная группа «Железные ворота» не позволит Вашингтону обрушить иранскую экономику, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби.

    «План «Железные ворота» – всего лишь игра слов, и американцы не смогут таким образом добиться своей цели: жесткого экономического давления ради обрушения и развала экономики Ирана», – заявил Мохеби, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    Он отметил, что США и раньше обещали экономический крах Ирана за две недели, но их прогнозы не сбылись.

    О формировании оперативной группы «Железные ворота» (Iron Gate) CENTCOM объявило 7 ноября. Базирующаяся во Флориде структура должна помешать перемещению передовых вооружений, подсанкционных материалов и технологий двойного назначения через Каспийское море и сухопутные границы Ирана, а также перекрыть нелегальные источники доходов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральное командование ВС США создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о запуске Вашингтоном масштабной кампании экономического давления для разрушения финансовой системы Ирана.

    Власти Ирана подготовили различные сценарии для противодействия объявленной Соединенными Штатами экономической войне.

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    8 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Оппозиционер Айзенкот получил мандат на формирование правительства Израиля

    Президент Израиля Герцог поручил Айзенкоту сформировать новое правительство

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Израиля Ицхак Герцог выдал лидеру оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового кабинета министров по итогам недавних парламентских выборов.

    Торжественная церемония прошла в резиденции главы государства. Герцог передал политику полномочия для создания правящей коалиции по результатам голосования, состоявшегося 27 октября, передает ТАСС.

    «Вручаю вам мандат на формирование правительства и желаю вам успеха», – сказал Герцог Айзенкоту. Трансляцию мероприятия вела канцелярия президента.

    Согласно израильскому законодательству, с момента получения мандата у лидера оппозиции есть 28 дней для того, чтобы заручиться поддержкой большинства депутатов 120-местного Кнессета. Если в установленный срок политик не сможет сформировать коалицию, закон позволяет продлить этот период еще на 14 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Израиля Ицхак Герцог официально объявил о намерении поручить формирование нового кабинета министров лидеру объединенной оппозиции Гади Айзенкоту.

    В пятницу Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета в качестве кандидата на должность премьер-министра страны.

    В среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты прошедших выборов в парламент.

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    8 ноября 2026, 06:30 • Новости дня
    Арабская коалиция сбила запущенную хуситами по Саудовской Аравии ракету

    Арабская коалиция сбила запущенную хуситами баллистическую ракету

    Tекст: Денис Тельманов

    Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую йеменское движение «Ансар Алла» запустило по восточной части королевства.

    Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) запустило по восточной части королевства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья. Это произошло после того, как хуситы стали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, которую поддерживает Эр-Рияд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны перехватили запущенную йеменскими мятежниками по столице Саудовской Аравии крылатую ракету.

    В четверг йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии.

    В среду мятежники атаковали баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

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