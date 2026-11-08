«Росгранстрой»: Движение через «Верхний Ларс» закрыли для большегрузов

Самосвал обрушил пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье

Tекст: Вера Басилая

ДТП произошло около деревни Пешки в Московской области, сообщает Mash. По данным канала, самосвал с поднятым кузовом зацепил надземный пешеходный переход, после чего конструкция сорвалась с опор и рухнула на Ленинградское шоссе.

В результате аварии оказались перекрыты все полосы движения, образовалась четырехкилометровая пробка в обе стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в подмосковном Домодедово женщина и ребенок погибли при опрокидывании самосвала на легковой автомобиль.

В январе на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области грузовой самосвал поднятым кузовом задел пешеходный мост с причинением травм водителю.