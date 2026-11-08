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    8 ноября 2026, 20:21 • Новости дня

    «Росгранстрой»: Движение через «Верхний Ларс» закрыли для большегрузов

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение через автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России с Грузией приостановлено для большегрузного транспорта.

    «С 19:00 Военно-Грузинская дорога закрывается для большегрузного транспорта», – заявили в ФГКУ «Росгранстрой» в своем канале в «Макс».

    Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси. В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее – с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-грузинскую границу через КПП «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. граждан и свыше 33 тыс. автомобилей.

    Военно-Грузинская дорога закрылась для большегрузного транспорта.

    6 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Самосвал обрушил пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье
    Самосвал обрушил пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье
    @ soln360tv

    Tекст: Вера Басилая

    В районе подмосковного Солнечногорска самосвал с поднятым кузовом задел и обрушил надземный пешеходный мост на Ленинградское шоссе, из-за чего движение на трассе оказалось перекрыто.

    ДТП произошло около деревни Пешки в Московской области, сообщает Mash. По данным канала, самосвал с поднятым кузовом зацепил надземный пешеходный переход, после чего конструкция сорвалась с опор и рухнула на Ленинградское шоссе.

    В результате аварии оказались перекрыты все полосы движения, образовалась четырехкилометровая пробка в обе стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в подмосковном Домодедово женщина и ребенок погибли при опрокидывании самосвала на легковой автомобиль.

    В январе на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области грузовой самосвал поднятым кузовом задел пешеходный мост с причинением травм водителю.

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    6 ноября 2026, 19:08 • Новости дня
    Дептранс анонсировал новую систему въезда в «Москва-Сити» и «Сколково»

    Дептранс: Въезд в «Москва-Сити» и «Сколково» станет безбарьерным с 12 декабря

    Tекст: Валерия Городецкая

    Департамент транспорта Москвы сообщил о внедрении новой системы безбарьерного въезда в зоны «Москва-Сити» и «Сколково» с использованием автоматических камер с 12 декабря.

    Тарифы на въезд останутся прежними, однако система упростится за счет отказа от шлагбаумов в пользу автоматических камер фото- и видеофиксации, сообщается в Telegram-канале дептранса.

    В ведомстве пояснили, что нововведение позволит ликвидировать заторы на въездах и выездах. В будние дни в «Москва-Сити» находится свыше 150 тыс. человек, а в «Сколково» – более 30 тыс. человек.

    Кроме того, ожидается разгрузка прилегающих дорог, включая Третье транспортное кольцо, Пресненскую набережную, Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский проезд, а также Минское и Можайское шоссе. В следующем году аналогичную безбарьерную систему планируется внедрить на территории строящегося инновационного района «СберСити».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе столичный департамент транспорта сообщил об изменении цен на платную парковку в городе.

    Весной в Москве внедрили обязательную верификацию документов и автоматическую регулировку скорости для курьеров.

    В марте власти решили увеличить стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 19:28 • Новости дня
    Водитель грузовика погиб при обрушении пешеходного моста в Подмосковье

    МВД: Водитель грузовика погиб при обрушении пешеходного моста в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городском округе Солнечногорск Московской области на федеральной трассе М-10 «Россия» грузовик с открывшимся на ходу кузовом врезался в пешеходный мост, что привело к обрушению конструкции и гибели мужчины, сообщил подмосковный главк МВД.

    Авария произошла примерно в 18:30 на 57-м километре автодороги. Во время движения у большегруза самопроизвольно открылся кузов, который задел платформу надземного пешеходного перехода, после чего мост рухнул на проезжую часть, говорится в сообщении ГУ МВД по Московской области в Max.

    От полученных в результате инцидента травм водитель транспортного средства скончался на месте происшествия.

    Движение автомобилей по трассе временно перекрыто в обоих направлениях. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося для принятия процессуального решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самосвал с поднятым кузовом обрушил надземный пешеходный мост на Ленинградское шоссе в районе подмосковного Солнечногорска.

    В прошлом месяце в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Московской области погибли три несовершеннолетние пассажирки.

    В результате столкновения микроавтобуса и трех автомобилей в подмосковном Богородском пострадали четыре человека.

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    6 ноября 2026, 21:14 • Новости дня
    Объезды организованы после обрушения пешеходного перехода в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство транспорта сообщило об организации объездных путей для автомобилистов и общественного транспорта после аварии в городском округе Солнечногорск Московской области.

    Пути объезда организованы для водителей после дорожно-транспортного происшествия на 57-м километре автодороги М-10 «Россия» в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщает Минтранс в Max.

    «Для автомобилистов организованы объезды в сторону населенного пункта Савельево длиной около 10 км и в сторону трассы М-11 «Нева» протяженностью около 20 км», – говорится в сообщении.

    Дополнительно для общественного транспорта проезд по скоростной трассе М-11 сделали бесплатным. Уточняется, что дорожный инцидент произошел приблизительно в 18:30.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу грузовик с поднятым кузовом врезался в пешеходный мост на трассе М-10 в Подмосковье, водитель погиб. Движение по Ленинградскому шоссе из-за обрушения конструкции перекрыли.

    В прошлом месяце семь человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии на федеральной автодороге М-11 «Нева» в Тверской области.

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    7 ноября 2026, 02:50 • Новости дня
    Мэр Тбилиси Каладзе обвинил западных послов в поощрении беспорядков в Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    Дипломатические представители ряда западных государств способствовали насилию и поощряли беспорядки на территории Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    «Конкретные послы были вовлечены в ту беду, которая происходила в стране в течение определенного периода. Они не то чтобы осуждали насилие, наоборот, поощряли подобные факты и способствовали созданию экстремистских организаций, занимающихся насилием. Это были позорные действия, за которыми мы наблюдали, например, со стороны некоторых дипломатов», – заявил Каладзе.

    Для сравнения политик привел ситуацию с протестами в европейских государствах, где общество и власти резко осуждают нападения на сотрудников правоохранительных органов. По его словам, в Грузии профинансированные европейскими странами организации действовали иначе, одобряя броски коктейлей Молотова в полицейских, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе потребовал от западных послов не вмешиваться в работу Конституционного суда.

    Председатель комитета парламента республики по евроинтеграции Леван Махашвили заявил о росте числа недовольных политикой Брюсселя европейских стран.

    В прошлом месяце премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал требование европарламентариев отозвать иск о запрете радикальных оппозиционных партий грубым вмешательством в систему правосудия.

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    6 ноября 2026, 20:40 • Новости дня
    На дорогах Киева возник транспортный коллапс

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киеве возникли огромные пробки и перебои с общественным транспортом, пишут местные издания.

    На дорогах украинской столицы возник транспортный коллапс, передает ТАСС со ссылкой на издание «Инсайдер». Журналисты опубликовали видео с огромными пробками на дорогах Киева. Отмечается, что сложная транспортная ситуация сохраняется уже несколько недель. Дорога, ранее занимавшая 20 минут, теперь может занимать до двух часов.

    Кроме того, из-за пробок общественный транспорт ходит с перебоями и курсирует переполненным, а на остановках скапливаются толпы людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу жителям Киева из-за возникшего транспортного коллапса пришлось перестраивать привычные маршруты.

    В четверг мэр города Виталий Кличко сообщил об острой нехватке работников общественного транспорта.

    В понедельник Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила о пожаре на объекте транспортной инфраструктуры в Кировоградской области.

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    7 ноября 2026, 08:25 • Новости дня
    Движение на Ленинградском шоссе восстановили после обрушения моста

    Движение на Ленинградском шоссе восстановили после обрушения пешеходного моста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение на Ленинградском шоссе в районе деревни Пешки, где произошло ДТП с грузовиком и обрушился пешеходный мост, восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта.

    «Движение в Московской области, на Ленинградском шоссе в районе деревни Пешки восстановлено», – сообщает Дептранс.

    Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили ТАСС, что на 57-м км трассы М-10 «Россия» произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в районе подмосковного Солнечногорска самосвал с поднятым кузовом задел и обрушил надземный пешеходный мост на Ленинградское шоссе.

    Подмосковный главк МВД сообщил о гибели водителя грузовика.

    Министерство транспорта сообщило об организации объездных путей для автомобилистов и общественного транспорта.

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    6 ноября 2026, 17:30 • Новости дня
    В центре Москвы столкнулись три автомобиля

    Дептранс: В центре Москвы столкнулись три автомобиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей случилось в центре Москвы, сообщил столичный департамент транспорта.

    Авария произошла на улице Сергея Макеева в районе дома 5, строение 9. В результате движение в сторону области оказалось затруднено на один километр, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

    По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают оперативные службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на западе Москвы в результате наезда легкового автомобиля на препятствие погиб ребенок.

    В августе водитель грузовика, проехавший на запрещающий сигнал светофора, спровоцировал смертельную аварию с автобусом.

    Тогда же в ДТП с грузовым автомобилем на Третьем транспортном кольце погибла девушка.

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    6 ноября 2026, 21:10 • Новости дня
    Уголовное дело завели в Татарстане после гибели четырех человек в ДТП

    СК: Дело завели в Татарстане после гибели трех взрослых и ребенка в ДТП

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственное управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения грузовика и легкового автомобиля, в котором погибли четыре человека.

    Жертвами столкновения легкового автомобиля и грузовика в Татарстане стали трое взрослых и один ребенок, в связи с чем правоохранительные органы завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сообщило ведомство в Max.

    «6 ноября 2026 года в Сармановском районе в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика погибли четыре человека, в том числе малолетний ребенок. Кроме того, в больницу доставлена находившаяся в автомобиле несовершеннолетняя 2010 г. р. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)», – говорится в сообщении.

    В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства случившейся автокатастрофы. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, следователи допрашивают свидетелей и участников происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Сармановском районе Татарстана водитель и три пассажира автомобиля Lada Xray погибли при столкновении с грузовиком Volvo на встречной полосе.

    Летом следственные органы в республике начали расследование после автокатастрофы в Зеленодольске с гибелью нескольких человек.

    В апреле четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с тяжелым грузовиком на скоростной магистрали в Татарстане.

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    6 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Китай решил развивать стратегическое партнерство с Грузией

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-президент Китая Хань Чжэн во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в пятницу заявил о намерении Пекина развивать стратегическое партнерство с республикой, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы хотим развивать и усиливать стратегическое партнерство с Грузией», – сказал вице-президент КНР, прибывший с первым официальным визитом в Грузию 6 ноября.

    По его словам, для открытия новых возможностей сотрудничества с Тбилиси у Пекина разработан соответствующий план.

    Кобахидзе назвал визит вице-президента Китая «очень важным» и отметил, что Грузия «придает большое значение усилению политического и экономического партнерства с Китаем».

    Две страны являются стратегическими партнерами с 2023 года, а в будущем году отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

    Вице-президент Китая также проведет переговоры с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

    Напомним, вице-президент Китая Хань Чжэн прибыл в пятницу в Тбилиси с трехдневным первым официальным визитом, в аэропорту его встретила вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

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    6 ноября 2026, 15:11 • Новости дня
    Вице-президент Китая прибыл в Грузию

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-президент Китая Хань Чжэн прибыл в пятницу в Тбилиси с трехдневным первым официальным визитом, в аэропорту его встретила вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Хань Чжэн проведет переговоры с президентом Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

    Соглашение о стратегическом партнерстве две страны подписали в 2023 году, а в этом году председатель КНР Си Цзиньпин и президент Грузии Михаил Кавелашвили объявили о переходе к всеобъемлющему стратегическому партнерству.

    За первые девять месяцев этого года объем торговли между двумя странами вырос на 41% и составил 2,33 млрд долларов.

    Это второе место после Турции (3,1 млрд долларов).

    Грузия развивает отношения с Китаем и странами Центральной Азии на фоне бойкота Евросоюза, обвиняющего Тбилиси в «откате от демократии».

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    8 ноября 2026, 10:36 • Новости дня
    МВД Грузии выслало свыше 100 россиян в третьем квартале

    Грузия выдворила 109 россиян с июля по сентябрь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МВД Грузии с июля по сентябрь депортировало 109 нелегальных мигрантов из России, что в полтора раза больше показателя за весь 2025 год.

    В третьем квартале из страны было выдворено 1 134 иностранца, из них 109 – граждане России, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД Грузии.

    За весь 2025 год власти Грузии депортировали 1 311 нелегальных мигрантов, в том числе 73 россиянина.

    Больше всего в третьем квартале было выдворено граждан Турции – 306 человек. Всего за три квартала за нарушение миграционного законодательства страну покинули 3 170 иностранцев, включая 791 гражданина Турции, 306 граждан Индии, 274 гражданина Ирана и 254 гражданина России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Единый реестр иностранцев заработал в Грузии для учета иностранных граждан и их трудового положения.

    Также Грузия выслала более 1,3 тыс. нелегалов, включая граждан России.

    Кроме того, Грузия выслала 37 граждан разных стран за нарушения правил пребывания.

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    6 ноября 2026, 08:18 • Новости дня
    Начальник управления дорог Хабаровска получил штраф за ямы на улицах

    Начальника управления дорог Хабаровска оштрафовали на 20 тыс. рублей за ямы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд привлек к административной ответственности начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска за ненадлежащее содержание городских улиц.

    Суд назначил чиновнику штраф в размере 20 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

    Прокуратура Кировского района выявила повреждения дорожного покрытия на улицах Артиллерийской, Каспийской, Физкультурной и в Горном переулке.

    В связи с нарушениями прокурор внес представление, которое было удовлетворено. В отношении начальника управления возбудили административное дело о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Челябинске задержали сотрудников дорожных управлений по делу о нарушениях при реконструкции трассы М-5 «Урал».

     Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении директора фонда содействия капитальному ремонту в Ростовской области.

    Кроме того, заместителя председателя парламента Красноярского края Сергея Натарова признали виновным в растрате принадлежавших коммунальным предприятиям Игарки средств.

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    8 ноября 2026, 08:27 • Новости дня
    В «Автодоре» допустили использование новых мелодий для дорожной разметки

    В «Автодоре» назвали условие для появления новой музыкальной разметки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Использование других композиций для музыкальной разметки на российских скоростных трассах технически возможно, однако потребует сложного математического расчета.

    Использование других мелодий для музыкальной разметки на скоростных дорогах технически осуществимо, пишет ТАСС со ссылкой на госкомпанию «Автодор».

    «Возможность использования других произведений существует. При этом создание новой мелодии требует отдельного математического расчета», – пояснили в компании.

    Для каждой композиции необходимо разрабатывать уникальный «дорожный штрихкод», определяющий геометрию линий разметки, ширину полос и расстояние между ними. Именно эти параметры позволяют преобразовывать шум от движения автомобиля в мелодию.

    В настоящее время экспериментальная музыкальная разметка, воспроизводящая песню «Калинка-малинка», применяется на четырех участках трасс М-11 «Нева» и М-12 «Восток» в Ленинградской, Владимирской и Нижегородской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил о планах разместить музыкальную разметку на трассе М-12 «Восток» для снижения аварийности.

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    8 ноября 2026, 22:27 • Новости дня
    Посол Копыркин заявил о выгоде железнодорожной концессии для Армении

    Посол России в Ереване назвал выгодными условия ж/д концессии

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что российская концессия на армянские железные дороги составлена на беспрецедентно благоприятных условиях для Еревана.

    «Я присутствовал на встречах руководителей наших крупных организаций с премьер-министром. Очень конструктивное и деловое, на мой взгляд, обсуждение, причем очень конкретное», – заявил Копыркин ТАСС.

    По его словам, российская сторона демонстрирует полную готовность к взаимодействию с учетом интересов и потребностей Армении в сфере транспорта и атомной энергетики.

    Дипломат добавил, что предметная работа над планом развития армянских железных дорог, который должен быть представлен в трехмесячный срок, уже идет.

    В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Москве продать концессию на железные дороги республики одному из дружественных государств, назвав среди вариантов Казахстан, ОАЭ и Катар.

    В апреле вице-премьер России Алексей Оверчук предупредил о серьезных последствиях такого шага, отметив отсутствие объективных причин для продажи концессии компании «Южно-Кавказская железная дорога».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, октябре Пашинян подписал решение о формировании совместной армяно-российской рабочей группы для обсуждения эффективности управления концессией «Южно-Кавказской железной дороги».

    Летом МИД России призвал Ереван обсуждать вопрос железнодорожной концессии за столом переговоров. Пашинян обратился к Москве с просьбой передать право концессионного управления железной дорогой третьей стране.

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