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    8 ноября 2026, 19:50 • Новости дня

    Из торгового центра на юго-западе Москвы эвакуировали около 1,5 тыс. человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Из торгово-развлекательного центра на юго-западе Москвы из-за возгорания жировых отложений в вентиляционной шахте эвакуировали около 1,5 тыс. человек.

    «Произошло загорание жировых отложений в вентиляционной шахте на минус первом этаже торгово-развлекательного здания по адресу: улица Большая Черемушкинская, дом 1», – передает РИА «Новости» слова представителя экстренных служб столицы.

    Он отметил, что до прибытия дежурных подразделений спасателей из здания вывели почти 1,5 тыс. человек. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при пожаре в одноэтажном торговом павильоне на юге Москвы спасли пять человек.

     В понедельник из-за возгорания в здании торгового центра в Новой Москве эвакуировали порядка 150 человек.

    Пожар на втором этаже торгового центра в городе Всеволожске Ленинградской области локализовали на площади 2250 кв. метров.

    7 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей

    МВД: Мошенники выманили у москвички 450 млн рублей под видом сотрудников ФСБ

    Мошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Столичная полиция зафиксировала рекордное хищение средств дистанционными аферистами, которые выманили у жительницы Москвы 450 млн рублей под предлогом защиты от утечки данных.

    Злоумышленники похитили сбережения женщины, убедив ее в необходимости перевести деньги на безопасные счета из-за якобы произошедшей утечки информации с ее места работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

    Аферисты начали общение с потерпевшей в Telegram, написав ей с аккаунта, замаскированного под профиль ее коллеги. Они предупредили москвичку о скором контакте с куратором из правоохранительных органов. После этого женщине звонили неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников ФСБ и Банка России, угрожая уголовной ответственностью за разглашение деталей их беседы.

    Под предлогом спасения денег от компрометации счетов лжесотрудники убедили жертву обналичить все средства и передать их курьеру. В полиции подчеркнули, что пострадавшая полностью подходит под типичный профиль жертвы телефонных аферистов: это одинокая жительница города старше 45 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко рассказал о выманивании телефонными мошенниками денег у жителя Москвы на протяжении рекордных полутора лет.

    Также правительство Москвы сообщило о звонках злоумышленников столичным пенсионерам под видом сотрудников Социального фонда.

    Кроме того, жителям столицы напомнили об опасности передачи личных данных при телефонных обращениях от лжесотрудников медицинских учреждений.

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    6 ноября 2026, 19:08 • Новости дня
    Дептранс анонсировал новую систему въезда в «Москва-Сити» и «Сколково»

    Дептранс: Въезд в «Москва-Сити» и «Сколково» станет безбарьерным с 12 декабря

    Tекст: Валерия Городецкая

    Департамент транспорта Москвы сообщил о внедрении новой системы безбарьерного въезда в зоны «Москва-Сити» и «Сколково» с использованием автоматических камер с 12 декабря.

    Тарифы на въезд останутся прежними, однако система упростится за счет отказа от шлагбаумов в пользу автоматических камер фото- и видеофиксации, сообщается в Telegram-канале дептранса.

    В ведомстве пояснили, что нововведение позволит ликвидировать заторы на въездах и выездах. В будние дни в «Москва-Сити» находится свыше 150 тыс. человек, а в «Сколково» – более 30 тыс. человек.

    Кроме того, ожидается разгрузка прилегающих дорог, включая Третье транспортное кольцо, Пресненскую набережную, Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский проезд, а также Минское и Можайское шоссе. В следующем году аналогичную безбарьерную систему планируется внедрить на территории строящегося инновационного района «СберСити».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе столичный департамент транспорта сообщил об изменении цен на платную парковку в городе.

    Весной в Москве внедрили обязательную верификацию документов и автоматическую регулировку скорости для курьеров.

    В марте власти решили увеличить стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    Свидетельница рассказала об обрушении перехода на Ленинградском шоссе

    Жительница с ребенком еле спаслась при обрушении перехода на Ленинградском шоссе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница Подмосковья Оксана Соловьева, едва успевшая спуститься с дочерью с пешеходного перехода на Ленинградском шоссе перед его обрушением, рассказала о первых минутах после аварии.

    Семья оказалась в нескольких шагах от пешеходного перехода на Ленинградском шоссе, когда в него врезался самосвал, передает 360.ru.

    «Мы с дочкой только вышли из перехода в Пешках и сразу услышали грохот», – рассказала Соловьева.

    Женщина вызвала экстренные службы. По словам собеседницы издания, осознание близости к месту обрушения вызвало у нее сильный испуг. Она добавила, что они успели сделать всего около десяти шагов, и последствия могли быть трагическими, задержись они в переходе на несколько минут.

    Причиной смертельной аварии на трассе М-10 «Россия» стал поднявшийся на ходу кузов самосвала. По предварительным данным, грузовик задел платформу надземного перехода, после чего сооружение рухнуло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу столичный департамент транспорта сообщил о восстановлении движения на Ленинградском шоссе.

    В пятницу Министерство транспорта отчиталось об организации объездных путей для автомобилистов.

     Подмосковный главк МВД подтвердил гибель мужчины при обрушении конструкции.

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    8 ноября 2026, 14:23 • Новости дня
    На стройке в Москве нашли второй за два дня снаряд времен войны

    На северо-западе Москвы обнаружили второй за два дня боеприпас времен войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Второй за два дня боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ на строительной площадке на северо-западе Москвы.

    «Утром в воскресенье на Новохорошевском проезде, 15, при проведении земляных работ обнаружен второй снаряд времен войны», – рассказал представитель экстренных служб столицы, передает РИА «Новости».

    По его словам, на место обнаружения опасной находки прибыли специалисты соответствующих служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Москве на строительной площадке в Новохорошевском проезде рабочие обнаружили 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны.

    Пиротехники обезвредили 28 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны в подмосковной Коломне.

    Снаряд времен Великой Отечественной войны вывезли на утилизацию с территории военного училища на юго-востоке Москвы.

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    6 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    ФСБ: Москвич арестован за передачу данных о военной технике террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве по подозрению в передаче разведданных представителям украинской террористической организации арестован гражданин России, сообщает ФСБ.

    Житель Москвы вступил в ряды организации «Легион «Свобода России»» (признана террористической и запрещена в России) и передавал противнику сведения о местоположении техники Вооруженных сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление ФСБ.

    Задержанный через интернет связался с представителем украинского военизированного объединения. В июле 2026 года мужчина заполнил анкету через Telegram-бот и по заданию куратора фотографировал и снимал на видео места стоянки колонн транспорта Минобороны и другие военные объекты.

    Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Фигурант отправлен под стражу, по месту его жительства изъяты средства связи. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае мужчина в Ярославле по собственной инициативе собирал и отправлял украинским властям секретные сведения о российских военнослужащих.

    В феврале житель Тюменской области получил 15 лет лишения свободы за передачу фотографий и видеозаписей военных объектов Москвы участникам организации «Легион «Свобода России»».

    До этого суд назначил жителю Московской области 16 лет колонии за передачу координат курского аэродрома.

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    6 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Мусор и покрышки загорелись на 400 квадратных метрах на западе Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    На открытой площадке на западе Москвы вспыхнул пожар, в результате которого загорелись автомобильные покрышки и мусор на площади порядка 400 квадратных метров.

    Возгорание произошло на открытой площадке на Рябиновой улице, передает РИА «Новости». «Происходит возгорание мусора и автомобильных покрышек на открытой площадке на Рябиновой улице», – заявил агентству представитель экстренных служб столицы.

    В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что пожар вспыхнул по адресу: Рябиновая улица, дом 53А, строение 1. В настоящее время выясняется информация о возможных пострадавших в результате происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду источник в экстренных службах города сообщил о гибели двух человек при пожаре в жилом доме Москвы.

    Во вторник в Главном управлении МЧС по городу заявили о спасении пяти человек при возгорании в одноэтажном торговом павильоне.

    В понедельник из-за пожара в здании торгового центра в Новой Москве эвакуировали порядка 150 человек.

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    7 ноября 2026, 14:52 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал похитителей пакета с 7 млн рублей

    Прокуратура: В Москве арестовали отобравших у прохожего 7 млн рублей грабителей

    Tекст: Мария Иванова

    Столичный суд отправил под стражу двух молодых людей, которые вырвали из рук прохожего на проспекте Вернадского пакет с крупной суммой денег и скрылись.

    Злоумышленники заранее узнали о наличии у потерпевшего крупной суммы наличных и подкараулили его возле одного из жилых домов на проспекте Вернадского. Они вырвали у мужчины из рук пакет, в котором находилось более 7 млн рублей, после чего скрылись с места преступления, сообщает прокуратура Москвы.

    В надзорном ведомстве уточнили, что фигурантами уголовного дела стали двое юношей 2005 и 2008 годов рождения. Им предъявлено обвинение по статье о грабеже, дальнейшее расследование взято на контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу столичная полиция зафиксировала хищение дистанционными аферистами 450 млн рублей у жительницы Москвы.

    Ранее двое молодых людей в столичном парке под угрозой оружия похитили у сверстников карнавальные маски и аксессуары на 37 тыс. рублей.

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    7 ноября 2026, 23:43 • Новости дня
    Полиция задержала сотни подростков на Китай-городе из-за распития алкоголя

    В Москве задержали сотни подростков за распитие алкоголя на Китай-городе

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичная полиция провела профилактические мероприятия на Китай-городе в Москве, в результате которых в отделение были доставлены сотни подростков, в том числе за распитие спиртного в общественных местах.

    Сотрудники правоохранительных органов провели в центре Москвы профилактические мероприятия для предупреждения и пресечения административных правонарушений. В частности, рейды были направлены на борьбу с распитием спиртного в общественных местах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

    Для выяснения обстоятельств граждан доставили в отдел МВД по Басманному району. В полиции добавили, что в отношении нарушителей закона примут соответствующие меры.

    По данным правоохранительных органов, задержаны в основном подростки, а их общее число может достигать нескольких сотен. Работа по профилактике правонарушений в центре города продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в полицейское отделение после рейда правоохранителей в один из столичных хостелов доставили более 80 мигрантов.

    Весной того же года в Москве после проверки банного комплекса задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции.

    В 2024 году в столице закрыли ночные клубы после полицейских рейдов из-за жалоб на нелегальную продажу алкоголя.

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    6 ноября 2026, 17:30 • Новости дня
    В центре Москвы столкнулись три автомобиля

    Дептранс: В центре Москвы столкнулись три автомобиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей случилось в центре Москвы, сообщил столичный департамент транспорта.

    Авария произошла на улице Сергея Макеева в районе дома 5, строение 9. В результате движение в сторону области оказалось затруднено на один километр, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

    По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают оперативные службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на западе Москвы в результате наезда легкового автомобиля на препятствие погиб ребенок.

    В августе водитель грузовика, проехавший на запрещающий сигнал светофора, спровоцировал смертельную аварию с автобусом.

    Тогда же в ДТП с грузовым автомобилем на Третьем транспортном кольце погибла девушка.

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    6 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    Москвич раскаялся в передаче данных о военной технике украинским террористам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Москвы, задержанный за передачу данных военной техники запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России», признал вину и раскаялся.

    Москвич сознался на допросе, видео которого опубликовало управление ФСБ по Москве и Московской области, передает ТАСС.

    «В 2026 году, в июле, я попытался через телеграм-бот связаться с «Легионом «Свобода России». Я получил ответ, заполнил анкету, со мной связался человек. Он предложил мне произвести фото- и видеосъемки объектов, о которых я ему рассказывал раньше. Я произвел съемку. Я вину признаю, свою вину, и раскаиваюсь за все мной содеянное», – заявил задержанный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу гражданина России арестовали в Москве по подозрению в передаче разведданных представителям украинской террористической организации.

    В августе россиянина приговорили к 21 году тюрьмы за передачу данных о размещении Вооруженных сил России представителям запрещенной террористической организации «Легион «Свобода России».

    В феврале житель Тюменской области получил 15 лет лишения свободы за передачу ЛСР фотографий и видеозаписей трех военных объектов Москвы.

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    6 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве и Подмосковье

    Гидрометцентр: Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гидрометцентр предупредил об угрозе образования гололедицы в Москве и Подмосковье, в связи с чем в регионе третью ночь подряд будет действовать желтый уровень погодной опасности.

    Специальный режим, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, ввели с 21:00 пятницы до 09:00 субботы, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    Синоптики ожидают температуру воздуха в столице от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от минус 1 до минус 6 градусов. На фоне облачности прогнозируется небольшой снег и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

    Предстоящая ночь может стать самой холодной в Москве с начала осени. Пока этот статус принадлежит ночи на 1 ноября, когда температура на метеостанции ВДНХ опустилась до 0,8 градуса ниже нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снег и гололедицу в Москве в предстоящие выходные.

    В четверг Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе.

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    6 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Умер бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон

    Бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон умер в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве после продолжительной болезни скончался бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон (Удовенко).

    О смерти схимитрополита Платона сообщает Крымская митрополия в Max. Отмечается, что информация о дате, времени и месте отпевания новопреставленного владыки будет сообщена дополнительно.

    В декабре 2012 года решением Синода Украинской православной церкви митрополит Платон был назначен управляющим новообразованной Феодосийской епархией с титулом «Феодосийский и Керченский». В июне 2022 года Священный синод постановил принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви.

    Решением Священного синода владыка Платон был освобожден от управления Феодосийской епархией с выражением благодарности за понесенные многолетние архипастырские труды и почислен на покой 25 июля 2024 года.

    В клиническом центре имени И.М. Сеченова в Москве 23 июля 2026 года митрополит Платон был пострижен в великую схиму с наречением имени в честь мученика Платона Анкирского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Русской православной церкви сообщили о гибели клирика Ставропольской епархии иерея Александра Соловьева при ударе украинского беспилотника.

    В августе патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования из-за ранения митрополита Горловского и Славянского Митрофана при ударе ВСУ по собору в Горловке.

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    6 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    МИД пригласил директора УНП ООН в Москву

    МИД пригласил директора УНП ООН Монику Джуму посетить Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский пригласил исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) Монику Джуму посетить Москву.

    Встреча дипломатов прошла в Вене на полях специальной сессии конференции сторон конвенции ООН против коррупции, сообщает МИД России. Любинский и Джума обсудили борьбу с незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и коррупцией. Отдельное внимание участники уделили финансовой и кадровой ситуации в ООН и проектному сотрудничеству с Москвой.

    Замминистра подтвердил поддержку работы УНП ООН, в том числе за счет ежегодного добровольного взноса в фонд управления. С 2025 года вклад России увеличен до 3 млн долларов.

    Мероприятия в рамках сессии проходили в Вене с 2 по 6 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о намерении России добиваться восстановления авторитета ООН.

    Ранее Дмитрий Любинский обвинил западные страны в попытках узурпировать повестку дня ОБСЕ. До этого он рассказал о негласных контактах с европейцами в ОБСЕ.

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    7 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    В Москве на проспекте Буденного грузовик спровоцировал ДТП с трамваем

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве на проспекте Буденного произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и самосвала, который, как выяснилось, был перегружен щебнем на 15 т.

    Движение трамваев № 12 и 36 на проспекте Буденного в столице было кратковременно задержано из-за аварии с участием грузовика и трамвая, сообщает департамент транспорта Москвы.

    Отмечается, что водитель самосвала грубо нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу трамваю № 36 во время маневра. При этом грузовик перевозил щебень с превышением максимально разрешенной массы на 15 т. Московский метрополитен уже обратился в ГИБДД для проверки этой информации.

    Движение трамваев было оперативно восстановлено в течение 20 минут. Дептранс Москвы призвал водителей быть предельно внимательными вблизи трамвайных путей и соблюдать правила дорожного движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Ломоносовском проспекте курьер на электровелосипеде столкнулся с трамваем.

    В марте на северо-западе Москвы число пострадавших при ДТП с двумя трамваями достигло 22 человек. Причиной столкновения двух трамваев признали сбой системы управления.

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    7 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    Рабочие нашли минометную мину времен войны на стройплощадке в Москве

    На северо-западе Москвы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве на строительной площадке в Новохорошевском проезде рабочие обнаружили 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны.

    На северо-западе Москвы обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    «На территории стройки по адресу: Новохорошевский проезд, 16 обнаружена мина 82-го калибра времен Великой Отечественной войны», – рассказал представитель экстренных служб столицы.

    Он добавил, что опасное место оцеплено, на строительную площадку вызваны саперы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году найденный на юго-востоке Москвы снаряд времен Великой Отечественной войны вывезли на утилизацию. Боеприпас обнаружили на территории Московского высшего общевойскового командного училища.

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