Египет возобновил работу посольства в Триполи

Al Jazeera: Египет вновь открыл посольство в Триполи после 12-летнего перерыва

Tекст: Ольга Иванова

Возобновление работы посольства Египта в Ливии свидетельствует о кардинальных политических изменениях в стране и регионе, передает Al Jazeera.

Египет пересмотрел политику в отношении Ливии, поскольку ранее страна поддерживала восточные власти под руководством Халифы Хафтара. Каир посчитал, что ставка на одну сторону конфликта не отвечает стратегическим интересам государства.

Отмечается, что Египет обеспокоен развитием событий к югу от своих границ из-за расширения Сил быстрого реагирования в Судане. Во время визита Абдель Аты обсудил с ливийскими властями меморандум о взаимопонимании по морским границам, подписанный Триполи и Анкарой в 2019 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Алжира поддержал предложение о развертывании войск в Нигере в связи с борьбой за Ливию.

В Триполи произошла попытка покушения на командира Сил поддержки служб безопасности в регионах Али аль-Джабари.

В столице Ливии зафиксировали вооруженные столкновения.