  • Новость часаЭксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
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    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    ВС России поразили электроподстанцию под Днепропетровском
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    8 ноября 2026, 18:59 • Новости дня

    Пропалестинская группа взяла ответственность за инцидент с флагом у Рейхстага

    Tекст: Ольга Иванова

    Пропалестинское движение Peacefully against genocide сообщило о своей причастности к замене немецкого государственного флага на палестинский на флагштоке перед зданием Рейхстага в Берлине.

    В воскресенье неизвестный забрался на флагшток перед зданием немецкого парламента, спустил флаг Германии и водрузил вместо него палестинский. Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего, передает РИА «Новости».

    В заявлении движения Peacefully against genocide говорится, что именно они организовали эту акцию. «Сегодня мы подняли флаг Палестины перед бундестагом», – отметили активисты в социальных сетях.

    Ранее участники этой группы уже привлекали к себе внимание резонансными действиями. Летом они перекрыли основные дороги к международной аэрокосмической выставке ILA в Берлине, приклеив себя к проезжей части, а в прошлом году вывесили пропалестинский транспарант на Бранденбургских воротах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы Берлина задержали троих подозреваемых в снятии государственного флага Германии у Рейхстага.

    Власти французского Малакоффа столкнулись с санкциями после появления палестинского флага на здании администрации.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп отметил невозможность признания Палестины со стороны Германии до завершения мирного процесса.

    6 ноября 2026, 14:53 • Новости дня
    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России

    Кабмин ФРГ: Бойкот сборной РФ сделал невозможным проведение ЧМ-2027 по хоккею

    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России
    @ iihf.com

    Tекст: Мария Иванова

    Отказ ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России делает фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии, заявил представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

    «Восемь из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России на чемпионате мира 2027 года», – заявил Корнелиус.

    По его словам, переговоры ведомства канцлера с Федерацией хоккея Германии, Олимпийской спортивной конфедерацией и президентом Международной федерации хоккея (IIHF) показали, что участие России в свете широкого отказа делает невозможным проведение турнира в спортивном и экономическом плане, передает ТАСС.

    Корнелиус добавил, что правительство ФРГ поддерживает Федерацию хоккея Германии как организатора в поисках приемлемого решения. Целью остается проведение турнира по расписанию, поэтому власти хотят изучить возможности его организации в Германии путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев назвал отказ хоккейных ассоциаций от матчей с Россией недобросовестной конкуренцией.

    В среду Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых ассоциаций бойкотировать игры с российской командой.

    В тот же день Австрийский хоккейный союз сообщил об отсутствии планов играть с Россией на ЧМ-2027.

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    7 ноября 2026, 03:31 • Новости дня
    Германия отказалась передавать Украине новые системы Patriot

    Писториус: Германия не сможет поставлять Украине новые комплексы Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин не располагает возможностью осуществлять новые поставки систем противоракетной обороны Patriot Киеву из-за риска ослабления собственной безопасности, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Снабжение – и в первую очередь снабжение системами Patriot для противоракетной обороны – идет сложно», – заявил Писториус в интервью медиагруппе Funke.

    Министр напомнил, что Германия уже передала Украине несколько комплексов и значительное количество управляемых ракет к ним, передает РИА «Новости».

    «Больше сейчас не поставляется», – подчеркнул он.

    Писториус пояснил, что дальнейшие поставки вооружений подобного класса могут привести к появлению уязвимостей в национальной обороне самой Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о нехватке у западных стран достаточного количества ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

    В сентябре Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    В том же месяце Германия отказала Швейцарии в передаче комплектующих для ЗРК Patriot из-за необходимости восполнить собственные запасы.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Вандалы осквернили памятник советским воинам в Германии

    Вандалы осквернили памятник советским воинам в немецком Ангермюнде

    Вандалы осквернили памятник советским воинам в Германии
    @ rt_russian

    Tекст: Валерия Городецкая

    Неизвестные осквернили памятник советским воинам в немецком городе Ангермюнде, сбив с монумента звезду, пишут местные СМИ.

    Звезда на верхней части монумента была сбита и разбилась, передает RT со ссылкой на немецкие СМИ. Местные власти выступили с осуждением действий вандалов, ведутся поиски виновников.

    Памятник находится в парке Мира, где расположены захоронения советских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россия осудила политику Варшавы по насаждению русофобии из-за актов вандализма в отношении советских памятников.

    В сентябре глава комитета «Победа» Алексей Петрович призвал власти Молдавии заявить протест Польше из-за сноса обелиска на могилах красноармейцев.

    В августе заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о неминуемом ответе Москвы на снос советских памятников и другие антироссийские шаги Запада.

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    8 ноября 2026, 18:06 • Новости дня
    Минюст Германии допустил начало процедуры запрета партии АдГ

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила о необходимости создать правительственную рабочую группу для проверки оснований к запрету популярной оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    Для сбора и анализа доказательств, необходимых для возможного судебного разбирательства, целесообразно объединить усилия федерального правительства и властей земель, считает министр. Выводы рабочей группы лягут в основу окончательного политического и юридического решения. Хубиг отметила, что в качестве доказательств враждебности АдГ конституционному строю могут быть использованы сотни тысяч партийных электронных писем и документов, оказавшихся в открытом доступе после хакерской атаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Neue Osnabrucker Zeitung.

    Вопрос запрета АдГ имеет «экзистенциальное значение для демократии», подчеркнула глава Минюста. По ее мнению, возможное формирование партией земельного правительства в Саксонии-Анхальт станет серьезным испытанием для правового государства. Избрание представителя партии председателем земельного парламента уже стало переломным моментом для ФРГ.

    Хубиг напомнила, что подать заявление о запрете политической партии могут Бундестаг, Бундесрат и правительство, причем кабинет министров должен принять такое решение на основе консенсуса. Ранее за создание совместной рабочей группы по вопросу запрета АдГ выступили главы Мекленбурга – Передней Померании и Северного Рейна – Вестфалии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Свободной демократической партии Германии заявили о ежемесячной потере 15 тыс. рабочих мест в промышленном секторе страны.

    В субботу в партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложили Христианско-демократическому союзу баллотироваться на выборах на Украине.

    В тот же день рейтинг АдГ в Тюрингии вдвое превысил показатели ХДС.

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    6 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    Мерц назвал Трампу условие для мирного договора по Украине

    Handelsblatt: Мерц заявил Трампу о необходимости согласия НАТО на мир на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что мирное соглашение по Украине должно получить одобрение всех стран НАТО.

    Как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, Мерц и Трамп обсудили по телефону конфликт на Украине, пишет газета Handelsblatt.

    «Обе стороны согласились с тем, что война против Украины должна быть прекращена как можно скорее. Кроме того, любое мирное соглашение должно быть достигнуто при согласии всех партнеров по НАТО», – сказал Корнелиус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения за рамками украинского конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля подробностей этого документа.

    В среду Песков отметил отсутствие планов телефонного разговора между лидерами России и США Владимиром Путиным и Трампом.

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    7 ноября 2026, 03:59 • Новости дня
    Писториус заявил о способности Германии обойтись без всеобщего призыва в армию

    Tекст: Антон Антонов

    Бундесвер и дальше сможет комплектоваться добровольцами без возвращения всеобщей воинской обязанности, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, не исключив при этом выборочный призыв при ухудшении ситуации с кадрами.

    По словам Писториуса, минобороны делает ставку на добровольцев и меры нового закона о модернизации военной службы, уже давшие результат: численность бундесвера сейчас составляет около 190 тыс. военнослужащих, что стало самым высоким показателем за последние тринадцать лет, передает ТАСС со ссылкой на Funke.

    «Если этот курс продолжится, у нас не будет проблем с пополнением личного состава. Тогда отпадет и необходимость в дискуссиях о воинской повинности, в какой бы форме она ни предлагалась», – сказал министр, добавив, что в противном случае «придется задуматься о том, как мог бы выглядеть выборочный призыв по необходимости».

    Комментируя молодежные протесты, направленные, в том числе против обязательной службы, Писториус заявил, что понимает тревогу молодых людей, ранее не сталкивавшихся с такими вопросами.

    «Но когда на демонстрациях говорят: “Мы не хотим на фронт и гибнуть на войне”, – я могу сказать только одно: мы хотим ровно того же самого. Именно поэтому нам нужны сильные вооруженные силы, способные обеспечить сдерживание, чтобы мы вообще не оказались в ситуации, когда придется где-то воевать», – подчеркнул глава оборонного ведомства.

    Министр признал, что бундесвер остается преимущественно мужской структурой, но минобороны стремится увеличить долю женщин в армии. Он сообщил о росте числа заявлений от женщин на службу, однако нынешние показатели назвал неудовлетворительными. Для исправления ситуации скорректированы методы информационной работы и создан специальный отдел в кадровом управлении для целенаправленного привлечения женщин.

    Сейчас в вооруженных силах Германии служат около 25,5 тыс. женщин, что составляет примерно 14% военного персонала, тогда как в гражданском секторе бундесвера доля женщин достигает около 40%.

    Писториус также сообщил о росте числа правонарушений против половой неприкосновенности в бундесвере: в прошлом году зарегистрировали около 460 предполагаемых таких случаев. На следующей неделе минобороны планирует обнародовать результаты исследования уровня латентной преступности в этой сфере. Для поддержки пострадавших военнослужащих вне структуры военного командования уже создан независимый специализированный центр, переведенный на круглосуточный режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германии почти 15 тыс. человек подали ходатайства об отказе от службы в строевых частях при четырехкратном росте по сравнению с прошлым годом.

    Летом власти Германии разработали модель альтернативной гражданской службы на случай возобновления обязательного призыва из-за роста числа отказников.

    Писториус сообщил о росте численности бундесвера до максимального за двенадцать лет уровня.

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    5 ноября 2026, 22:45 • Новости дня
    На яхте «Андромеда» нашли следы удара после подрыва «Северных потоков»

    Полиция ФРГ: На яхте «Андромеда» нашли следы сильного удара

    Tекст: Вера Басилая

    На яхте «Андромеда», которую задействовали в подрыве газопроводов «Северный поток», обнаружены глубокие царапины и сколы от сильного удара, сообщил свидетель из ведомства уголовной полиции Германии.

    Сотрудник федерального ведомства уголовной полиции ФРГ выступил в Высшем земельном суде Гамбурга. Он показал снимки внешнего осмотра судна, сделанные криминалистами на сухой стоянке фирмы Mola, передает РИА «Новости».

    Повреждения зафиксированы на откидном борту для купания, через который спускаются на воду.

    «Несколько царапин глубиной до двух миллиметров были отчетливо видны при осмотре на месте», – сказал свидетель, отметив, что они стали результатом сильного внешнего воздействия.

    Судебный процесс по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова начался в Гамбурге 14 октября. Его обвиняют в координации подрыва «Северных потоков». Планируется более 40 заседаний до середины июня 2027 года.

    По версии следствия, бывший украинский военный вместе с другими военнослужащими по поручению государственных структур разработал план по уничтожению газопроводов. Прокуратура предъявила ему обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудник федерального ведомства уголовной полиции Германии сообщил о плате в 11 тыс. евро за аренду яхты «Андромеда» предполагаемыми диверсантами.

    Высший земельный суд Гамбурга запланировал десятки дополнительных слушаний по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    В прошлом месяце обвиняемый в подрыве «Северного потока» гражданин Украины Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.

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    7 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    Запасы газа в хранилищах Германии упали ниже 60%

    Запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%

    Tекст: Мария Иванова

    Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Германии опустились ниже 60%, свидетельствуют данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

    На конец газовых суток 5 ноября уровень заполненности ПХГ Германии опустился до 59,97%, передает РИА «Новости» данные GIE.

    Еще в двух странах Евросоюза уровень запасов также находится ниже 60%: в Латвии показатель составляет 51,09%, а в Словакии – 52,48%.

    Ранее Газпром сообщал, что уровень заполненности ПХГ Европы на начало сезона отбора 28 октября стал исторически минимальным и составил 74,9%. Германия впервые начала сезон отбора с запасом газа 61,6%, что стало новым историческим антирекордом.

    Газпром неоднократно обращал внимание, что высокие темпы отбора газа из европейских ПХГ ускоряют истощение запасов и создают риски для надежного газоснабжения потребителей зимой. Антирекорды по отбору газа из европейских ПХГ были зафиксированы 28–29 октября, 1–2, 4 и 5 ноября, а за семь дней с начала сезона отбора израсходовано уже 2,5% от объема, который страны ЕС закачали к наступлению холодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские страны отобрали из подземных хранилищ более 2 млрд кубометров газа с начала отопительного сезона.

    Во вторник государства Европы установили рекорды по отбору газа из резервуаров.

    В прошлом месяце расчеты показали достаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах примерно на 60–70 дней потребления зимой.

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    6 ноября 2026, 08:26 • Новости дня
    В АдГ заявили о недовольстве немцев расходами на Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Поездки Владимира Зеленского в Берлин и визиты членов правительства Германии в Киев обходятся немецким налогоплательщикам слишком дорого, заявил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

    «Можно сказать прямо: если член федерального правительства едет в Киев или, наоборот, Зеленский приезжает в Берлин, то мы знаем, что это обойдется слишком дорого», – заявил Крупалла в интервью, опубликованном на YouTube-канале фракции АдГ в бундестаге.

    Крупалла отметил, что немецкие налогоплательщики не понимают, почему власти ФРГ выделяют деньги Киеву, когда им самим приходится экономить. Политик добавил, что у многих немцев зимой батареи остаются холодными, потому что они не могут позволить себе заплатить за отопление, передает РИА «Новости».

    Сопредседатель АдГ раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, что финансирование Киева якобы не отражается на жизни немцев. Крупалла указал на то, что в реальности в ФРГ ради этого сокращаются расходы на социальную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер подверг жесткой критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    Во вторник Мерц в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским не стал отвечать на вопрос о дополнительной поддержке Киева.

    В понедельник внешнеполитическое крыло фракции АдГ в бундестаге выпустило программный документ с требованием полностью остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    7 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    В АдГ предложили партии канцлера Германии участвовать в выборах на Украине

    АдГ: ХДС следует участвовать в выборах на Украине из-за невнимания к немцам

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер раскритиковал Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца и предложил партии баллотироваться на выборах на Украине.

    «ХДС следует баллотироваться на выборах на Украине», – написал Фронмайер на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

    Политик обвинил ХДС в недостаточном внимании к финансовым трудностям граждан Германии, в частности к высоким расходам на отопление, передает RT.

    По его словам, многие немцы опасаются включать отопление из-за стоимости коммунальных услуг.

    «Что насчет страданий немцев?» – задался вопросом Фронмайер.

    Ранее лидер АдГ Тино Хрупалла заявлял, что визиты Владимира Зеленского в Берлин дорого обходятся немецким налогоплательщикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу поддержка партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии достигла 40%.

    В пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В среду Маркус Фронмайер подверг жесткой критике канцлера ФРГ за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

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    7 ноября 2026, 00:54 • Новости дня
    Чайка заявил об осуждении рядом политических сил Германии закрытия Русского дома

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд политических сил в Германии считают закрытие Русского дома в Берлине ошибочным и в случае прихода к власти намерены добиваться возобновления его работы, заявил глава Россотрудничества Игорь Чайка.

    «Мы видим, что ряд политических сил в Германии заявляют об ошибочности данного решения и готовы это решение в случае своего прихода к власти менять», – отметил Чайка.

    Руководитель Россотрудничества подчеркнул, что вопрос возобновления работы Русского дома является сложным и относится к плоскости двусторонних отношений России и Германии, передает ТАСС.

    Чайка выразил надежду, что в итоге «здравый смысл возобладает» и возвращение к полноценной работе Русского дома состоится, отметив, что решение о его закрытии было неоднозначно воспринято в немецком обществе и вызвало значительное недовольство граждан ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чайка заявил о сохранении культурно-гуманитарных связей с Германией после закрытия Русского дома в Берлине.

    В прошлом месяце советник президента России Елена Ямпольская выразила уверенность в будущем возобновлении работы Русского дома в Берлине.

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    6 ноября 2026, 13:14 • Новости дня
    Захарова назвала позорищем отказ ФРГ выплачивать компенсации всем блокадникам

    Захарова: Отказ Германии распространить выплаты на всех блокадников – позорище

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отказ властей Германии осуществлять компенсационные выплаты всем жителям блокадного Ленинграда вне зависимости от их происхождения является позорищем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Что это такое? Это же позорище», – заявила Захарова в ходе просветительского марафона «Знание. Единство», передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что российская сторона неоднократно поднимала вопрос о выплате компенсаций всем блокадникам в ходе контактов с Германией, однако Берлин всячески уходил от ответа.

    В июне Захарова уже обращала внимание на то, что власти ФРГ продолжают отказывать в выплатах компенсаций тем блокадникам, которые не имеют еврейского происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала циничными выплаты Германии исключительно блокадникам еврейского происхождения.

    В январе Захарова осудила решение Берлина об избирательных компенсациях.

    В прошлом году официальный представитель МИД России заявила о требовании ведомства расширить немецкие выплаты на всех переживших блокаду Ленинграда.

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    7 ноября 2026, 14:28 • Новости дня
    Рейтинг партии АдГ в Тюрингии вдвое превысил показатели ХДС

    Рейтинг «Альтернативы для Германии» в Тюрингии достиг 40%

    Tекст: Мария Иванова

    Поддержка партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Тюрингия достигла 40%, в то время как рейтинг правящего Христианско-демократического союза упал до 18%.

    Если бы выборы в земельный парламент Тюрингии состоялись в ближайшее время, за Христианско-демократический союз проголосовали бы всего 18% избирателей, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса социологического института INSA по заказу медиагруппы Funke.

    С большим отрывом лидирует «Альтернатива для Германии», набирая 40% голосов. На региональных выборах 2024 года партия получила 32,8%. В сумме правящая коалиция Тюрингии набирает лишь 28% голосов и полностью теряет парламентское большинство. Социал-демократическая партия Германии получает 8%, а политическая группа «Справедливая Тюрингия» – 2%.

    Левая партия набирает 17%, тогда как «Зеленые» с 4% не прошли бы в земельный парламент. Опрос проводился с 20 по 27 октября среди 1 тыс. респондентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце партия «Альтернатива для Германии» в рейтинге политических сил страны опередила блок ХДС/ХСС на 11 процентных пунктов.

    Представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр призвал канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку из-за провальной политики.

    Рейтинг популярности правящего блока ХДС/ХСС опустился до исторического минимума в 18%.

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    6 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Суд обязал Volkswagen выплатить 300 тыс. евро уволенному топ-менеджеру

    DPA: Суд обязал Volkswagen выплатить около 300 тыс. евро уволенному сотруднику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд по трудовым спорам Брауншвейга обязал германский автоконцерн Volkswagen выплатить около 300 тыс. евро компенсации бывшему топ-менеджеру, которого уволили из-за подозрений в передаче третьим лицам закрытой документации.

    Как сообщает агентство DPA, автопроизводитель должен компенсировать уволенному сотруднику оклад примерно за один год, передает ТАСС. Суд постановил, что у концерна не было законных оснований для расторжения контракта в экстренном порядке без предварительного уведомления, в то время как обычное, плановое увольнение признано юридически действительным.

    Ранее аналогичный вердикт был вынесен по делу второго топ-менеджера: в сентябре суд обязал VW выплатить ему около 200 тыс. евро. В обоих случаях речь идет о возмещении разницы в доходах, возникшей из-за неправомерного изменения статьи увольнения.

    В Volkswagen заявляют, что бывшие сотрудники пересылали представителям СМИ и государственным ведомствам отчеты департамента внутреннего аудита по коммерческим моделям Crafter и Grand California. В VW расценили эти действия как грубое нарушение трудовых обязанностей и пытались взыскать с ответчиков 380 тыс. евро на покрытие расходов на адвокатов, однако иск отклонили.

    Представители концерна заявили о намерении обжаловать вердикт. В свою очередь истцы настаивают на своей правоте и апеллируют к национальному Закону о защите осведомителей. Они настаивают, что столкнулись с давлением внутри компании после того, как попытались заявить о выявленных нарушениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Федеральное управление финансового надзора Германии оштрафовало Volkswagen на 1,2 млн евро за несвоевременное раскрытие информации.

    В июле руководство автоконцерна решило сократить до 120 тыс. рабочих мест на фоне кризиса в промышленности.

    В июне прошлого года сообщалось о согласии 20 тыс. сотрудников компании на увольнение.

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    7 ноября 2026, 12:43 • Новости дня
    Берлинские левые потребовали от депутата сдать мандат из-за позиции по Израилю

    Spiegel: Депутата в Берлине призвали сдать мандат из-за позиции по Израилю

    Tекст: Мария Иванова

    Руководство берлинского отделения партии «Левые» потребовало от депутата Ванессы Эмде отказаться от полномочий из-за ее антиизраильской позиции, поставившей под угрозу формирование правящей коалиции.

    Скандал вокруг Эмде, получившей прямой мандат в округе Нойкельн, парализовал финал переговоров о создании столичного правительства между «Левыми», «Зелеными» и Социал-демократической партией Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    Депутат отказалась подписывать обязательную часть будущего коалиционного соглашения с декларацией о защите еврейского населения Берлина и признании права Израиля на существование. Политик также поучаствовала в акции протеста против руководства партии и солидаризировалась с радикальными пропалестинскими активистами.

    «Мы больше ей не доверяем. Мандат – это не личная фирма», – заявили в берлинском правлении партии.

    Руководство дало Эмде одну неделю на удаление антиизраильских публикаций в социальных сетях и принесение извинений. В противном случае политика ожидает принудительное исключение из фракции в Палате депутатов Берлина.

    По итогам прошедших выборов партия «Левые» заняла первое место с 25,7% голосов и претендует на пост бургомистра в рамках коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Левая партия, «Зеленые» и Социал-демократическая партия Германии завершили предварительные консультации по формированию правительственной коалиции в палате депутатов Берлина.

    Социал-демократическая партия Германии и партия «Зеленые» временно отказались от переговоров с Левой партией о формировании правительства Берлина.

    В сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил социал-демократам «адом» в случае формирования правящей коалиции с Левой партией.

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