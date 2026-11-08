Оперштаб: В Белгородской области два человека погибли при атаках украинских БПЛА

Tекст: Ольга Иванова

Оперштаб Белгородской области сообщил, что в Белгороде ночью 7 ноября в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом погиб мужчина. Личность погибшего была установлена только сейчас после проведения судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке БПЛА в селе Нижняя Серебрянка Ровеньского округа 31 октября, сообщает оперштаб в Мах.

В городе Грайворон в результате атаки дрона получили повреждения частный дом и гараж. В селе Головчино из-за детонации FPV-дрона пострадали гараж и хозяйственная постройка. В селе Новостроевка-Первая беспилотник ударил по частному дому, повредив кровлю, остекление, фасад и ограждение. В поселке Хотмыжск при детонации БПЛА был поврежден легковой автомобиль.

В селе Ржевка Шебекинского округа атака дрона привела к возгоранию легкового автомобиля, а в Шебекино FPV-дроны повредили пять легковых машин.

В Валуйском округе, в селе Казинка, детонация БПЛА нанесла ущерб частному дому, гаражу, хозпостройке и линии электропередачи. В поселке Малиновка Белгородского округа и в селе Зозули Борисовского округа в результате ударов дронов были повреждены частные дома и легковой автомобиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье один мирный житель погиб и еще трое получили ранения в результате массированных атак Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области.

В субботу местная жительница получила множественные осколочные ранения при атаке украинского беспилотника в районе села Головчино Белгородской области.

В пятницу в Шебекинском округе местный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль.