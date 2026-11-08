Tекст: Ольга Иванова

Для сбора и анализа доказательств, необходимых для возможного судебного разбирательства, целесообразно объединить усилия федерального правительства и властей земель, считает министр. Выводы рабочей группы лягут в основу окончательного политического и юридического решения. Хубиг отметила, что в качестве доказательств враждебности АдГ конституционному строю могут быть использованы сотни тысяч партийных электронных писем и документов, оказавшихся в открытом доступе после хакерской атаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Neue Osnabrucker Zeitung.

Вопрос запрета АдГ имеет «экзистенциальное значение для демократии», подчеркнула глава Минюста. По ее мнению, возможное формирование партией земельного правительства в Саксонии-Анхальт станет серьезным испытанием для правового государства. Избрание представителя партии председателем земельного парламента уже стало переломным моментом для ФРГ.

Хубиг напомнила, что подать заявление о запрете политической партии могут Бундестаг, Бундесрат и правительство, причем кабинет министров должен принять такое решение на основе консенсуса. Ранее за создание совместной рабочей группы по вопросу запрета АдГ выступили главы Мекленбурга – Передней Померании и Северного Рейна – Вестфалии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Свободной демократической партии Германии заявили о ежемесячной потере 15 тыс. рабочих мест в промышленном секторе страны.

В субботу в партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложили Христианско-демократическому союзу баллотироваться на выборах на Украине.

В тот же день рейтинг АдГ в Тюрингии вдвое превысил показатели ХДС.