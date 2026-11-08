Электроподстанция в Ростовской области повреждена из-за атаки дронов

Слюсарь: Обломки сбитого БПЛА повредили подстанцию в Ростовской области

Tекст: Ольга Иванова

«В результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА в Миллеровском районе произошло повреждение и возгорание трансформатора на территории электроподстанции Сулин», – написал Слюсарь на платформе Мах. Перебои с электричеством затронули сельские поселения Сулинское, Волошинское и Титовское.

Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, после чего энергетики приступят к восстановлению.

Днем в воскресенье силы ПВО также уничтожили дроны в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о перекрытии движения на участке трассы Р-280 по направлению к мосту через реку Миус из-за атаки украинских беспилотников.

Обломки беспилотника повредили дорожное полотно моста.