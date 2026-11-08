Военные журналисты выиграли топор Лукашенко на чемпионате по колке дров

Tекст: Ольга Иванова

Победителем пятого чемпионата по колке дров среди средств массовой информации стала команда телекомпании министерства обороны Белоруссии «ВоенТВ», передает РИА «Новости» со ссылкой на близкий к пресс-службе главы государства канал «Пул Первого».

«Определился победитель пятого юбилейного чемпионата по колке дров. Золото у команды «ВоенТВ». Второй год подряд. Главный приз – рабочий топор президента с автографом. Да еще и перчатки от Первого», – говорится в публикации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко наколол дров в поддержку пятого чемпионата по колке дров среди представителей СМИ под Минском.

На встрече по развитию банковской системы Белоруссии белорусскому лидеру вручили уникальную золотую монету гомельского производства.

Глава государства провел вечер за колкой дров во дворе своего дома в разгар избирательной кампании.