Минобороны: ВСУ вылетели из Курской области как пробка

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнил Солодчук в эфире телеканала «Звезда», российские войска перерезали практически все логистические пути Вооруженных сил Украины в регионе. В результате противник более месяца находился без провизии и боеприпасов.

«Мы преподали противнику очень хороший урок, когда было вторжение в Курскую область. Что мы сделали? Мы обрубили противнику все маршруты снабжения, оставили только один – через Суджу – и перерезали его так, что противник больше месяца находился без воды, без продовольствия, без боеприпасов, без эвакуации и в итоге вылетел из Курской области как пробка», – отметил Солодчук.

Заместитель министра подчеркнул, что обеспечение собственного материально-технического снабжения и нарушение логистики противника остаются одними из важнейших оперативных и тактических задач армии.

Ранее губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о 267 сбитых украинских беспилотниках над Курской областью.

16 октября командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров сообщил, что за летне-осенний период группировка войск «Север» освободила 14 населенных пунктов на Курском направлении.