Устроивший стрельбу в Кракове оказался членом стрелкового клуба

Стрелок и его отец являлись членами стрелкового клуба «Свит», передает РИА «Новости».
«Последний раз Михаил О. был на стрельбище в конце августа, а в 2026 году – всего два раза», – рассказал представитель клуба.
Правление организации в официальном заявлении подчеркнуло, что клуб не ведет обучения тактической или боевой стрельбе. Учебно-спортивная деятельность охватывает только спортивную стрельбу в статичных дисциплинах, и нападавший никогда не проходил подготовку в области динамической стрельбы.
В субботу вечером в центре Кракова неизвестный открыл огонь из проезжающего автомобиля, убив шестерых и ранив 16 человек. Нападавший был ранен при задержании и доставлен в госпиталь, а при обыске в его доме обнаружили тела его сестры и родителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь управления местной полиции Анджей Фийолек сообщил об убийстве стрелком своих родителей и сестры в собственном доме.
Польская прокуратура возбудила дело по статье о терроризме.
Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая подтвердила наличие россиян среди погибших и пострадавших в результате стрельбы.