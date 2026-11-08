Умер актер из сериала «Жизнь, которой не было» Леонид Удалов

Умер 65-летний актер из сериала «Жизнь, которой не было» Леонид Удалов

Tекст: Дарья Григоренко

Смерть Удалова наступила по причине, связанной с состоянием здоровья, пишет ТАСС.

Леонид Удалов родился 20 августа 1961 года. В 1983 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. С 2002 года работал в Государственном театре киноактера, а в 2019 году присоединился к труппе Московского областного театра драмы и комедии.

Среди его театральных работ – роли в спектаклях «Корсиканка», «Бродвей, Бродвей», «Щелкунчик и Мышиный король», «Пять вечеров». Также он снимался в фильмах «Московская любовь», «Бесы» и сериале «Жизнь, которой не было».

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