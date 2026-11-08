В Берлине троих мужчин задержали за замену флага ФРГ на палестинский у Рейхстага

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет газета Bild, представитель полиции Берлина Мартин Хальвег отметил, что «примерно в 11:15 (13:15 мск) мужчина в возрасте 27 лет забрался на флагшток и поднял палестинский флаг», передает ТАСС.

Флаг развевался на глазах у туристов, пришедших на экскурсию. Двое соучастников координировали акцию с земли и снимали происходящее на видео. На место инцидента прибыли пожарные, которые выдвинули автолестницу, чтобы снять мужчину и палестинский флаг. К 12:30 нарушитель был спущен на землю, в настоящий момент все задержанные помещены под стражу.

Как уточнили в полиции, подозреваемые являются немцами без явных миграционных корней. Возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении государства и его символов. Кроме того, 27-летний мужчина заявил, что действовал из солидарности с Палестиной, поэтому правоохранительные органы также расценивают акцию как нарушение закона о собраниях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкая полиция начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге.

В Ганновере полиция задержала трех человек из-за наезда на людей в городе Нойштадт-на-Рюбенберге.