Организованных туристов из России не было в сошедшем с рельсов поезде в Египте

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в РСТ, организованных туристов из России не оказалось среди пассажиров поезда, сошедшего с рельсов в городе Эль-Айят на севере Египта, передает ТАСС.

«РСТ запросил информацию у туроператоров. По полученным на данный момент данным, организованных российских туристов среди пассажиров поезда не было», – заявили в организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в египетском Эль-Айяте четыре вагона поезда сошли с рельсов, в результате чего пострадали не менее 150 человек.

В прошлом месяце российское посольство в Мадриде сообщило об отсутствии информации о пострадавших гражданах России при столкновении поездов в Испании.