Умер снимавшийся в фильмах «Ширли-мырли» и «Орел и решка» каскадер Калмыков

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнил источник, причиной смерти стал обширный инфаркт, передает ТАСС. Калмыков умер 31 октября.

Анатолий Калмыков родился 5 января 1951 года на Сахалине. Он начал карьеру в кино в 1969 году как каскадер, приняв участие в съемках таких фильмов, как «Адъютант его превосходительства», «Освобождение» и «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».

В качестве актера Калмыков исполнил роли более чем в 160 кинопроектах. В их числе «Человек с бульвара Капуцинов», «Ширли-мырли», «Орел и решка», «Фонтан», «По ту сторону волков», а также сериалы «Не родись красивой», «Возвращение Мухтара», «Мосгаз. Дело № 2: Палач», «Отель Элеон» и «Настенька».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце актер мелиховского театра «Чеховская студия» Владимир Курочкин скончался в возрасте 41 года.

Летом на 60-м году жизни умер актер Мастерской Петра Фоменко Евгений Калинцев.

В марте советский актер Николай Гаро, сыгравший в фильмах «Кин-дза-дза» и «Кавказская пленница», скончался на 89-м году жизни.