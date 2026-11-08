Мэр Кракова выдвинул обезвредивших стрелка полицейских на почетные звания

Tекст: Ольга Иванова

«Я только что обратился со срочным запросом о присвоении звания почетного гражданина города Кракова двум полицейским – Артуру Мораньскому и Якубу Кулику, которые вчера в героических обстоятельствах обезвредили убийцу, спасая жизни других людей», – приводит слова Гибала РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что двое полицейских, которые обезвредили стрелявшего, получили огнестрельные ранения. Один из них находится в очень тяжелом состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил обнаружение еще трех тел в доме мужчины, устроившего стрельбу в Кракове.

Политолог Николай Межевич назвал одной из причин произошедшего нервный срыв стрелявшего на фоне информационной повестки в республике.

В субботу полиция опровергла информацию о втором нападавшем.