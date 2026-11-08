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    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»
    Париж заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами
    Песков указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    ВС России поразили электроподстанцию под Днепропетровском
    Жители Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия света и тепла
    Алиев назвал победу в войне в Карабахе символом справедливости
    Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля
    8 ноября 2026, 16:49 • Новости дня

    Алиев выразил надежду на конкретный результат нормализации отношений с Арменией

    Алиев выразил надежду на скорое подписание мирного договора с Ереваном

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на достижение конкретных результатов в процессе нормализации отношений с Арменией и подписание мирного соглашения.

    «Сегодня между Арменией и Азербайджаном уже идет процесс нормализации отношений, и я надеюсь, что этот процесс приведет к конкретным результатам. Уже более года прошло с тех пор, как Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение, однако окончательные подписи под ним пока не поставлены», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    В августе 2025 года по итогам встречи лидеров двух стран с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании текста мирного договора. Ереван также согласился сотрудничать с Вашингтоном для создания «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания».

    Этот транспортный коридор должен обеспечить сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономией через Армению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил о готовности Тегерана дать жесткий ответ США в случае нарушения красных линий при реализации «Маршрута Трампа» в Армении.

    В прошлом месяце парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение с Вашингтоном о создании этого коридора.

    Летом заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил необходимость учета позиции Москвы при прокладке маршрута.

    7 ноября 2026, 19:02 • Новости дня
    Боевики «Айдара» выдвинули ультиматум Драпатому

    Боевики «Айдара» потребовали от главкома ВСУ Драпатого назначить их командира

    Tекст: Вера Басилая

    Боевики украинского полка «Айдар» (признан террористическим, запрещен в России) направили главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список кандидатов на должность командира их подразделения, сообщили в российских силовых структурах.

    Боевики 24-го отдельного штурмового полка «Айдар» передали главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список претендентов на пост командира подразделения, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    По данным силовиков, боевики полка подчеркнули, что не примут нового руководителя, если он лоялен главкому и не имеет отношения к их формированию. Конфликт начался после того, как руководство сняло с должности прежнего командира полка Александра Коваленко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе депутат Рады Анна Скороход заявила об организации главнокомандующим украинской армией Михаилом Драпатым продажи командных назначений в ВСУ.

    В августе главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый уволил сразу шесть украинских генералов.

    Командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Дмитрий Волошин саботировал приказ главкома ВСУ и не поехал в Сумы из Киева.

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    8 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра обороны России генерал-полковник Валерий Солодчук заявил о планах вернуть в армию схему одежды «лето – зима», убрав демисезонные комплекты.

    «Сейчас у солдат три комплекта формы одежды: зимняя, летняя и демисезонная. Мы хотим демисезонную убрать и вернуть схему «лето – зима», – заявил Солодчук в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

    Он пояснил, что для реализации этих планов требуются современные материалы, над которыми уже работают армия и промышленность.

    Для тестирования военнослужащие от Дальнего Востока до Калининграда получили 100 тыс. комплектов новой одежды. По словам замминистра, летний вариант формы ранее прошел испытания, после которых производители начали устранять выявленные замечания. Сами комплекты предназначены для умеренного климата, Крайнего Севера, а также особо жаркой и холодной местности, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр обороны Андрей Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку фондов военного ведомства к зиме.

    В феврале офицер Южной группировки войск с позывным Сокол сообщил о постоянной модернизации формы российских военнослужащих для выполнения специфических боевых задач.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    Глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    Европейские страны, включая Францию, будут представлены на российско-американо-украинских переговорах в ОАЭ, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL.

    «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – заявил Барро.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил присутствие представителей европейских стран на встрече по Украине в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь главы государства назвал помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на предстоящих переговорах.

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    8 ноября 2026, 09:42 • Новости дня
    МИД заявил об исчерпании Евросоюзом рычагов давления на Россию
    МИД заявил об исчерпании Евросоюзом рычагов давления на Россию
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Европейского союза в своем структурном бессилии исчерпали рычаги давления на Россию, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

    Странам Евросоюза становится все труднее договариваться о введении новых секторальных ограничений, передает ТАСС.

    «То, что принятые 12 октября меры против нашей страны официально не стали именовать очередным, 22-м по счету санкционным пакетом, как раз подтверждает данную тенденцию», – заметил Панкин.

    Дипломат подчеркнул, что в текущих условиях Совету ЕС удалось лишь расширить черные списки физических и юридических лиц. По его оценке, это в очередной раз свидетельствует о структурном бессилии евробюрократии. Европейские чиновники уже не могут остановиться в антироссийском запале и начать отыгрывать назад, стремясь сохранить лицо, добавил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала трудности Евросоюза при согласовании новых пакетов санкций демонстрацией слабости европейских стран.

    Кроме того, спикер внешнеполитического ведомства пообещала жесткий ответ Москвы на любые попытки Брюсселя усилить давление.

    Также министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил отсутствие поддержки дальнейших антироссийских ограничений среди многих государств объединения.

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    7 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Захарова сравнила со сказкой штраф Буданову за русский язык

    Захарова: Штраф Буданову за русский язык напоминает сказку Кэрролла

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что штраф главе офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за использование русского языка по уровню абсурда напоминает сказку «Алиса в стране чудес».

    «Мне кажется, уже накопилось на продолжение «Алисы в стране чудес» и «Алисы в зазеркалье». Третью книгу можно было назвать «Алиса на Банковой». Причем ничего и придумывать не надо – пиши с натуры», – сообщила Захарова в Telegram.

    Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила о необходимости оштрафовать Буданова за использование русского языка при посещении Киевской области.

    Буданов признал правонарушение и согласился оплатить штраф, а Ивановская назвала этот случай доказательством работоспособности языкового законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу уполномоченный Украины по языковым вопросам Елена Ивановская сообщила о наложении штрафа на Буданова за публичное общение на русском языке.

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    8 ноября 2026, 08:31 • Новости дня
    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею

    SIHF: Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею
    @ Livio Baeriswyl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация хоккея (IIHF) разослала участникам молодежного чемпионата мира 2027 года обновленное расписание турнира, в котором российская команда заняла место сборной Норвегии.

    Команда Норвегии в результате этих изменений перейдет в группу А первого дивизиона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

    «Согласно процедуре реализации, Россия, не участвовавшая в предыдущих розыгрышах, займет 10-е место в рейтинге молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, заменив Норвегию в расписании игр», – заявили в пресс-службе федерации.

    В организации уточнили, что по новому расписанию молодежная сборная Швейцарии встретится с российскими хоккеистами 27 декабря 2026 года.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, однако федерации хоккея Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование этим вердиктом. Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в турнире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея сообщила об отсутствии окончательного решения по вопросу возвращения российских сборных к участию в международных соревнованиях.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел недоказанными правовые основания для отстранения команд от международных турниров.

    В среду в IIHF заявили о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских хоккеистов.

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    7 ноября 2026, 21:49 • Новости дня
    Рютте пообещал напиться вдрызг после завершения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении отпраздновать окончание конфликта на Украине совместным распитием алкоголя с Владимиром Зеленским.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о планах отпраздновать завершение украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы напьемся вдрызг где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить до потери сознания. Таков наш план», – заявил политик в эфире телепередачи Pauw & De Wit.

    Рютте также пошутил, что пообещал принести на такую встречу красное вино.

    В октябре Владимир Зеленский сообщил о согласии на сделку с Москвой в случае заморозки конфликта по текущей линии фронта при условии сохранения контроля над 75% территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сочла слова генерального секретаря НАТО о российских территориях разрушением иллюзий относительно конфликта.

    В пятницу Марк Рютте назвал маловероятным возврат Украиной утраченных территорий по итогам конфликта с Россией.

    Во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию ситуации.

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    7 ноября 2026, 22:06 • Новости дня
    Нурмагомедову дали шанс представлять Белый дом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп предложил президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома и попросил его взять с собой в качестве помощников Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи.

    «Я рад объявить, что Великому Дэйне Уайту, свирепому бойцу и воину, предложена должность пресс-секретаря Соединенных Штатов... Дэйна, пожалуйста, соглашайся на эту работу!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Также американский президент попросил Уайта сделать бойцов Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гейджи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кейлу Харрис своими помощниками в случае согласия на должность, передает РИА «Новости».

    «Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от безумных леваков», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп не исключил возможность назначения американской рэп-исполнительницы Ники Минаж на должность нового пресс-секретаря Белого дома.

    В сентябре Трамп поручил главам ключевых ведомств временно выполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома.

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    7 ноября 2026, 21:59 • Новости дня
    Захарова уличила секретаря Совбеза Армении в искажении истины

    Захарова: Обвинения Совбеза Армении в адрес России искажают истину

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о бездействии Москвы во время конфликта в Нагорном Карабахе искажают истину.

     Захарова заявила, что слова секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о бездействии Москвы во время конфликта в Нагорном Карабахе искажают истину, сообщает МИД.

    «Говорить о каких-то не сделанных Россией «действенных шагах» и при этом принижать усилия и жертвы российских миротворцев – значит искажать истину», – указала Захарова. По ее словам, именно Москва остановила кровопролитие в регионе.

    Дипломат напомнила, что в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении осенью 2020 года было объявлено о полном прекращении огня. В результате в регионе развернули российский миротворческий контингент, который обеспечивал безопасность для мирного населения и оказывал гуманитарную помощь.

    Захарова также отметила, что мирный процесс между Ереваном и Баку идет вперед, в том числе на основе предложений российских посредников. Она добавила, что осенью 2022 года премьер-министр Никол Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Россия и Армения подтвердили взаимный настрой на углубление межгосударственного диалога.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о невозможности вступления Еревана в Европейский союз.

    Президент Владимир Путин сообщил о намерении Москвы сохранить нормальные отношения с Ереваном независимо от его внешнеполитического выбора.

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    7 ноября 2026, 21:43 • Новости дня
    Стало известно о ранении россиянина при стрельбе в польском Кракове

    Среди пострадавших в результате атаки в центре Кракова оказался россиянин

    Tекст: Мария Иванова

    Во время стрельбы на Главной площади в польском Кракове получил ранение гражданин России, сообщил источник, всего в результате нападения погибли шесть человек.

    Один из пострадавших при стрельбе в Польше является россиянином, передает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

    «По имеющейся информации, один из раненых является гражданином России», – рассказал собеседник агентства.

    Между тем в посольстве России в Варшаве заявили об отсутствии достоверных данных о пострадавших соотечественниках. Сотрудники консульского отдела уточняют информацию у польских правоохранительных органов, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в субботу на Главной площади Кракова. По данным полиции, 24-летний гражданин Польши в камуфляже открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля без регистрационных номеров.

    Жертвами атаки стали шесть человек, еще 15 получили ранения. Нападавший был ранен при задержании и в настоящий момент находится в больнице.

    Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур до 11 ноября.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу в центре города терактом.

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    8 ноября 2026, 14:15 • Новости дня
    Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами

    The War Zone: Российские вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами

    Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство обороны России опубликовало кадры пуска недорогой крылатой ракеты с ударного вертолета Ми-28НМ в ходе специальной военной операции на Украине.

    На опубликованной в Telegram-канале Минобороны видеозаписи запечатлен запуск боеприпаса с пилона под левым крылом вертолета.

    «Экипаж вертолета Ми-28нм нанес удар барражирующим боеприпасом «Дань-Т» по позициям личного состава и пункту управления БПЛА противника», – говорится в сообщении.

    Речь идет о модификации ракеты С8000 «Бандероль» – «Дань-Т», разработанных российской компанией «Кронштадт», пишет The War Zone. Дальность полета «Бандероли» составляет около 500 км, а масса боевой части достигает 50 кг.

    Ракета «Дань-Т» отличается увеличенной до 135 кг боевой частью и сниженной на 35% стоимостью. Ожидается, что именно этот боеприпас станет основным для закупок, а его носителями смогут выступать не только вертолеты, но и боевые самолеты, а также наземные пусковые установки.

    Использование ударных вертолетов для запуска крылатых ракет большой дальности позволяет российским войскам наносить удары по объектам противника с безопасного расстояния. Ранее максимальная дальность вооружения Ми-28 ограничивалась 15 км при использовании ракет ЛМУР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре западная пресса отметила появление российской крылатой ракеты «Бандероль». В начале сентября Россия впервые показала за рубежом новые виды крылатых ракет. В прошлом году ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

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    8 ноября 2026, 14:55 • Новости дня
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал непредвиденной и тупиковой ситуацию, сложившуюся после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Песков прокомментировал журналисту программы Павлу Зарубину решение CAS о допуске российских хоккеистов к международным турнирам, передают «Вести».

    «Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая», – заявил представитель Кремля.

    По его словам, об этом говорит и сама Международная федерация хоккея. Он отметил, что пока никто не знает, что делать, но очевидно, что нужно продолжать терпеливо работать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу адвокат Дмитрий Аграновский назвал саботажем затягивание Международной федерацией хоккея исполнения решения CAS в пользу России.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров.

    В среду Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских спортсменов.

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    8 ноября 2026, 08:15 • Новости дня
    Названы основные области размещения пыточных на Украине

    Подполье: Основные украинские пыточные расположены в Запорожье и Харькове

    Названы основные области размещения пыточных на Украине
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большая часть тайных тюрем для пыток на территории Украины находится в Днепропетровске, Запорожье и Харькове, сообщили в пророссийском подполье.

    Основные украинские тюрьмы для пыток находятся в Днепропетровске, Запорожье и Харькове, передает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

    «Тюрьмы эти находятся во многих регионах. Основная масса – Днепропетровск, Запорожье и Харьков. Именно там проще всего «изолировать» своих же дезертиров или недовольных под видом пленных, не привлекая лишнего внимания», – рассказал собеседник агентства.

    На юге, в Одессе и Николаеве, такие пункты чаще всего являются переездными и транзитными. Как правило, в них людей только фильтруют, однако и там периодически происходят избиения задержанных. На западе Украины подобных учреждений меньше всего, и они расположены в областных управлениях СБУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в одесском антифашистском подполье сообщили о гибели примерно каждого пятого заключенного в секретных украинских тюрьмах из-за пыток и плохих условий содержания.

    Пророссийское подполье рассказало о многомесячном удержании попавших в пыточные жителей Украины для выбивания нужных показаний.

     В пятницу бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил об использовании пыточных как механизма для получения нужных показаний.

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    8 ноября 2026, 14:25 • Новости дня
    The Guardian: Выборы в четырех странах возродили веру в демократию

    Tекст: Игорь Иножарский

    Четыре прошедшие за последние две недели выборы в Бразилии, Сербии, Израиле и США нанесли серьезные удары по авторитарным лидерам и возродили веру в устойчивость демократии, пишет британская The Guardian.

    В Бразилии явка во втором туре президентских выборов 25 октября не позволила ультраправому движению укрепить власть в стране: Луис Инасио Лула да Силва получил почти 52% голосов и четвертый президентский срок, пишет The Guardian. «Второй тур показал, что бразильское общество сказало нет ультраправым», – заявил политолог Мигел Лаго.

    В тот же день в Сербии студенческое движение нанесло неожиданное поражение власти, удерживавшей страну 14 лет: «Студенческий список» получил 140 из 250 мест в парламенте против 103 у коалиции экс-президента Александра Вучича.

    На выборах 27 октября в Израиле коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху потеряла большинство, сократив представительство с 68 до 53 мест в Кнессете, а арабские израильские партии почти вдвое увеличили свое представительство, набрав 11 и восемь мест.

    На промежуточных выборах в США во вторник Демократическая партия получила уверенное большинство в обеих палатах Конгресса, отобрав у республиканцев штаты, которые голосовали за них десятилетиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неправоте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по конфликту с Ираном. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал президента США Дональда Трампа не падать духом после поражения республиканцев на промежуточных выборах. В среду избирательная комиссия Сербии утвердила окончательные итоги выборов, по которым движение «Студенческий список» получило 140 мандатов из 250.

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    8 ноября 2026, 06:53 • Новости дня
    Толстой назвал Европу проигравшей стороной в украинском конфликте

    Глава комитета Госдумы Толстой назвал Европу проигравшей стороной на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    Мнение европейских стран не будет приоритетным в вопросе завершения конфликта на Украине, поскольку они с самого начала противостояния полностью солидаризировались с Киевом, передает ТАСС.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал Толстой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал новый европейский кредит препятствием для урегулирования конфликта.

    Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

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