Алиев выразил надежду на конкретный результат нормализации отношений с Арменией

Алиев выразил надежду на скорое подписание мирного договора с Ереваном

Tекст: Ольга Иванова

«Сегодня между Арменией и Азербайджаном уже идет процесс нормализации отношений, и я надеюсь, что этот процесс приведет к конкретным результатам. Уже более года прошло с тех пор, как Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение, однако окончательные подписи под ним пока не поставлены», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

В августе 2025 года по итогам встречи лидеров двух стран с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании текста мирного договора. Ереван также согласился сотрудничать с Вашингтоном для создания «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания».

Этот транспортный коридор должен обеспечить сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономией через Армению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил о готовности Тегерана дать жесткий ответ США в случае нарушения красных линий при реализации «Маршрута Трампа» в Армении.

В прошлом месяце парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение с Вашингтоном о создании этого коридора.

Летом заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил необходимость учета позиции Москвы при прокладке маршрута.