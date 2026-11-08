В 25-этажной новостройке на севере Москвы загорелся утеплитель

Tекст: Дарья Григоренко

В строящемся 25-этажном здании на севере Москвы произошел пожар, передает РИА «Новости».

«Произошло загорание утеплителя в строящемся 25-этажном жилом доме по адресу: улица Веткина, дом 2, строение 1», – рассказал представитель экстренных служб столицы.

По его словам, очаг возгорания находится в пристройке на уровне второго этажа. В настоящее время площадь пожара и информация о возможных пострадавших уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве загорелась квартира на втором этаже 17-этажного жилого дома.

В апреле МЧС сообщило о гибели пяти человек в результате пожара в жилом комплексе на севере столицы.

Три человека пострадали при сильном пожаре на пятом этаже жилого дома.