В Иране казнили трех участников январских беспорядков

IRIB: В Иране казнили трех участников беспорядков за связь с США и Израилем

Tекст: Ольга Иванова

Мужчин обвинили в оперативных действиях против безопасности страны, сотрудничестве с американскими и израильскими спецслужбами, а также разрушении электроподстанции в Кередже, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

Казненным вменяли создание и использование «коктейлей Молотова», ношение оружия, поджог государственного имущества и подстрекательство к беспорядкам.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации валюты и переросли в беспорядки. Тегеран обвинил США и Израиль в их организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране казнили иностранца за убийство силовиков во время протестов.

В Исламской республике привели в исполнение смертный приговор мужчине за связи с израильскими спецслужбами.

Власти казнили двух организаторов январских беспорядков.