В Иране казнили трех участников январских беспорядков

Мужчин обвинили в оперативных действиях против безопасности страны, сотрудничестве с американскими и израильскими спецслужбами, а также разрушении электроподстанции в Кередже, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.
Казненным вменяли создание и использование «коктейлей Молотова», ношение оружия, поджог государственного имущества и подстрекательство к беспорядкам.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации валюты и переросли в беспорядки. Тегеран обвинил США и Израиль в их организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране казнили иностранца за убийство силовиков во время протестов.
В Исламской республике привели в исполнение смертный приговор мужчине за связи с израильскими спецслужбами.
Власти казнили двух организаторов январских беспорядков.