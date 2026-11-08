Пропавшие в Чите мать и четырехлетняя дочь найдены живыми

Волонтеры нашли живыми пропавших в Чите мать с четырехлетней дочерью

Tекст: Дарья Григоренко

В Чите Забайкальского края волонтеры нашли живыми пропавших четыре дня назад мать с четырехлетней дочерью. «Найдены. Живы», – сообщил поисковый отряд имени Кости Долгова на платформе Max.

Ранее стало известно об исчезновении жительницы Читы и ее ребенка после того, как они ушли из дома в неизвестном направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре спасатели нашли живой пенсионерку после четырех дней выживания в тайге Иркутской области.

В том же месяце сотрудники полиции завершили поиски пропавших в Карачаево-Черкесии сестер и брата.

В августе спасатели обнаружили тело подростка на реке Ингоде в Забайкальском крае.