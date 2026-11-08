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    Алиев назвал победу в войне в Карабахе символом справедливости
    Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля
    8 ноября 2026, 16:26 • Новости дня

    Алиев заявил о нерушимости союза Азербайджана и Турции

    Алиев: Азербайджано-турецкое единство невозможно пошатнуть

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше заявил о нерушимости братских отношений между странами.

    «Те, кто хочет пошатнуть их, никогда не добьются желаемого. Мы никому не позволим встать между нами или бросить тень на наше единство ради своих личных интересов», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    В последние месяцы между Анкарой и Баку возникли разногласия. В сентябре Азербайджан изменил правила внешнего вида для школьников, запретив одежду, не соответствующую единому стандарту и светскому характеру образования. Хотя хиджаб прямо не упоминался, новые требования затронули и его ношение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе.

    Советник турецкого лидера Октай Сарал покинул свой пост после критики новых правил внешнего вида для азербайджанских школьников.

    В том же месяце Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск семерых граждан Турции по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти в стране.

    7 ноября 2026, 23:02 • Новости дня
    Президент Израиля поручил Айзенкоту формирование правительства

    Президент Израиля поручил оппозиционеру Айзенкоту сформировать правительство

    Президент Израиля поручил Айзенкоту формирование правительства
    @ Tomer Neuberg/IMAGO//Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Израиля Ицхак Герцог официально объявил о намерении поручить формирование нового кабинета министров лидеру объединенной оппозиции Гади Айзенкоту.

    Лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот, выступивший главным соперником премьер-министра Биньямина Нетаньяху на недавних парламентских выборах, займется формированием нового израильского правительства, передает РИА «Новости».

    В канцелярии главы государства сообщили, что Ицхак Герцог уже официально уведомил руководителя объединенной оппозиции о решении поручить эту задачу именно ему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидер оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета на должность премьер-министра Израиля.

    Во вторник Биньямин Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с призывом не создавать коалицию с арабскими партиями.

    В прошлом месяце приближенные премьер-министра продвигали план создания правительства национального единства с лидером партии «Яшар».

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    7 ноября 2026, 22:48 • Новости дня
    Посол Джалали анонсировал строительство газопровода между Ираном и Россией

    Иран и Россия запланировали строительство газопровода на 110 млрд кубометров

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о планах построить совместно с Россией трубопровод для перекачки природного газа с целевой мощностью 110 млрд кубометров.

    Проект создания новой газовой магистрали рассчитан на долгосрочную перспективу, передает РИА «Новости».

    «В долгосрочной перспективе запланировано строительство специальной линии газопровода между Ираном и Россией с целевой мощностью 110 млрд кубометров и на первом этапе, в течение двух-трех лет, мощностью 55 млрд кубометров», – сказал Джалали.

    Дипломат добавил, что сотрудничество Москвы и Тегерана в газовой сфере разделено на краткосрочный и долгосрочный этапы. В ближайшее время планируется использовать существующие трубопроводы, однако они требуют реконструкции и взаимодействия с Азербайджаном.

    В качестве наиболее быстрого решения рассматривается сценарий своповых поставок российского газа из северного Азербайджана и аналогичного объема из южного Азербайджана в Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным строительства газопровода из России в Иран.

    В марте посол Ирана в Москве Казем Джалали подтвердил продолжение реализации соглашения о поставках российского газа вопреки внешним вызовам.

    В прошлом году посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о готовности инфраструктуры для транзита российского газа через территорию исламской республики.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 19:15 • Новости дня
    Посол России в Турции призвал задуматься о причинах трагедий на Донбассе

    Посол Вершинин призвал понять причины трагедий на Донбассе и Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Трагедии мирных жителей, ставших жертвами вооруженных конфликтов на Донбассе и Ближнем Востоке, должны заставлять международное сообщество задуматься об их причинах, заявил посол России в Турции Сергей Вершинин.

    «Это кадры большой трагедии. Надо не только остановить трагедию, но и понять, почему это происходит», – заявил Вершинин на открытии фестиваля документального кино «RT. Док: Время наших героев» в Русском доме в Анкаре.

    По словам дипломата, представленные на фестивале фильмы объединяет судьба невинных людей, которые оказываются жертвами вооруженных конфликтов. Вершинин обратил внимание на трагические события в Старобельске, где ВСУ нанесли террористический удар по учащимся техникума, передает РИА «Новости».

    Он также упомянул трагедии в Иране, Ливии и секторе Газа. Дипломат подчеркнул, что стремление мирных жителей к нормальной жизни невозможно остановить силовыми и террористическими методами.

    Отдельно Вершинин указал на лицемерие западных столиц, представители которых часто заявляют о приверженности гуманитарным ценностям. Посол также обратил внимание на информационное противостояние и попытки заглушить голоса тех, кто представляет альтернативную точку зрения.

    Фестиваль, посвященный судьбам детей, столкнувшихся с войной на Донбассе и Ближнем Востоке, открылся в субботу при участии посольства России в Турции и Русского дома.

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как прямую агрессию коллективного Запада против Москвы с использованием украинских властей.

    Также Владимир Путин назвал попытку втягивания Украины в НАТО первопричиной нынешних трагических событий.


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    7 ноября 2026, 20:59 • Новости дня
    Гол Батракова помог «Галатасараю» обыграть «Амед» в чемпионате Турции

    «Галатасарай» обыграл «Амед» со счетом 4:3 благодаря голу россиянина Батракова

    Tекст: Мария Иванова

    Футболисты стамбульского «Галатасарая» одержали победу над «Амедом» в 11-м туре чемпионата Турции благодаря результативным действиям российского полузащитника Алексея Батракова.

    Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля, передает ТАСС.

    В составе победителей мячи забили Рафаэл Леау, Барыш Йылмаз и российский полузащитник Алексей Батраков, который поразил ворота соперника на 59-й минуте. В конце первого тайма вратарь «Амеда» Альбан Ляфон забил гол в свои ворота после удара Батракова. Россиянина заменили на 83-й минуте.

    Российский футболист отличился во втором матче подряд. В прошлом туре Батраков отметился голом в гостевой встрече с «Коньяспором». Всего в текущем сезоне чемпионата Турции игрок забил два мяча и отдал три голевые передачи в девяти играх.

    По итогам тура «Галатасарай» с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Амед» с 23 очками располагается на второй строчке. В следующем матче 21 ноября стамбульский клуб примет «Самсунспор».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков попали в окончательную заявку сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

    В четверг Батраков вошел в число претендентов на звание лучшего футболиста четвертого тура Лиги чемпионов.

    В среду российского полузащитника признали лучшим игроком матча Лиги чемпионов против немецкого «Штутгарта».

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    8 ноября 2026, 03:26 • Новости дня
    США попросили Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Белый дом попросил Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    Министр финансов США Скотт Бессент при поддержке американского лидера попросил Пекин использовать свое влияние на Тегеран для прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

    «По словам осведомленного американского чиновника, Китай передал это послание Тегерану», – написал колумнист издания Дэвид Игнатиус.

    США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля, после чего последовал ответ Тегерана. В настоящее время в конфликте наблюдается затишье, однако сохраняется риск возобновления столкновений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал конфликт с Ираном главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом.

    В среду Трамп признал военное противостояние с Тегераном поводом для поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. В сентябре Вэнс заявил о скором переходе конфликта в новую фазу.

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    7 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Эрдоган заявил о готовности продолжить работу по урегулированию на Украине

    Эрдоган заявил о готовности Турции помогать урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с главой американского государства Дональдом Трампом заявил о намерении Анкары и дальше вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом в субботу. Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные события, передает РИА «Новости».

    «Президент Эрдоган заявил, что турецкая сторона будет и впредь вносить вклад в работу по этому вопросу, а также подчеркнул важность расширения контактов как с Украиной, так и с Россией», – сообщила канцелярия турецкого лидера.

    Также президент Турции выразил надежду на то, что активизация дипломатических усилий по прекращению конфликта принесет положительные результаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Эрдоган заявил о желании в ближайшее время провести переговоры с президентом Владимиром Путиным для обсуждения украинского кризиса.

    В сентябре источник в турецком правительстве сообщил о возможности обсуждения инициатив по возобновлению переговоров по урегулированию конфликта на Украине на встрече Эрдогана с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

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    7 ноября 2026, 21:17 • Новости дня
    Жертвами саудовских ударов по Сане стали 27 человек

    При ударах Саудовской Аравии по Сане погибли 27 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по жилым домам в йеменской провинции Сана погибли более 25 мирных жителей.

    Жертвами бомбардировки деревни Аш-Шария в районе Бани-Хушайш на востоке столичной провинции стали преимущественно женщины и дети, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    «Погибли 27 граждан, преимущественно женщины и дети, еще десятки получили ранения в результате бойни, устроенной авиацией коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая нанесла удары по жилым домам в деревне Аш-Шария в районе Бани-Хушайш провинции Сана», – заявили в министерстве здравоохранения созданного хуситами правительства.

    Ведомство распространило видеокадры из больниц с погибшими и ранеными.

    Саудовская Аравия возобновила удары по подконтрольным хуситам территориям Йемена в августе. Это произошло после того, как мятежники объявили блокаду портов королевства и начали атаковать саудовские суда. Действия движения стали ответом на удары по аэропорту Саны в момент приземления иранского гражданского самолета с делегацией руководства хуситов на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель Минздрава в правительстве мятежников Анис аль-Асбахи заявил о гибели и ранении более 30 человек в результате авиаудара по рынку в йеменской провинции Таиз.

    В четверг йеменское мятежное движение «Ансар Алла» нанесло удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии.

    Движение хуситов выставило Саудовской Аравии требование выплатить десятки миллиардов долларов для заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий.

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    8 ноября 2026, 00:39 • Новости дня
    Сентком заявил о выводе из строя коммерческого судна в Оманском заливе

    Сентком: Военные США вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как его экипаж попытался нарушить морскую блокаду Ирана, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    «Силы СЕНТКОМ 7 ноября вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как гражданский экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения и несколько раз попытался нарушить морскую блокаду Ирана», – передает ТАСС со ссылкой на заявление командования.

    Отмечается, что удар был нанесен по корме судна при помощи высокоточных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    На прошлой неделе находившееся у берегов Омана судно получило пробоину из-за попадания неизвестного снаряда.

    В прошлом месяце военные Центрального командования США объявили об уничтожении связанного с Ираном судна в Оманском заливе.

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    8 ноября 2026, 01:59 • Новости дня
    Два отключивших навигацию танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщила, что два судна загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе при попытке пройти по запрещенному маршруту.

    Два судна загорелись после столкновения с минами при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту. Одно из них находилось к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «Несколько минут назад после столкновения с минами загорелись два судна, нарушивших правила – одно к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, они намеревались пройти по несанкционированному маршруту», – заявили в пресс-службе КСИР.

    В ведомстве добавили, что экипажи судов отключили системы навигации и опознавания, попытавшись выйти из пролива по запрещенному пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции рассказал о возгорании двух танкеров после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    В четверг Военно-морские силы Ирана заявили о подрыве на минах еще двух нефтяных танкеров.

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    7 ноября 2026, 23:58 • Новости дня
    Девять человек погибли в ДТП на юго-востоке Турции

    Девять человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в провинции Ван на юго-востоке Турции погибли девять человек и пятеро пострадали, сообщил губернатор региона Озан Балджи.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу на трассе Ван – Озальп вскоре после дождя, передает ТАСС.

    «По предварительным данным, в аварии погибли девять наших граждан, из которых пятеро – женщины. Еще пять человек получили травмы и были госпитализированы», – заявил Балджи.

    В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Анкаре сообщило об отсутствии российских граждан среди пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в турецкой провинции Конья. В результате опрокидывания этого транспортного средства пострадали 45 человек.

    В мае на западе Турции 46 человек получили травмы в ДТП с туристическим автобусом.

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    8 ноября 2026, 06:37 • Новости дня
    Нацгвардия ОАЭ спасла 22 человека с загоревшегося судна в Оманском заливе

    Силы ОАЭ эвакуировали 22 человека с горящего судна в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы национальной гвардии ОАЭ эвакуировали 22 человека с борта грузового судна, на котором начался пожар в Оманском заливе.

    Национальная гвардия Объединенных Арабских Эмиратов заявила о спасении 22 человек с загоревшегося грузового судна в Оманском заливе, передает Reuters.

    В ночь на воскресенье Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщало о выведении из строя торгового судна, которое пыталось прорвать морскую блокаду Ирана в Оманском заливе.

    Позднее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщало об инциденте с балкером в Оманском заливе. Агентство Tasnim передавало, что два танкера подорвались и загорелись в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после попытки экипажа нарушить блокаду Ирана.

    На прошлой неделе Военно-морские силы Омана провели эвакуацию 25 членов экипажа с загоревшегося коммерческого танкера.

    Тогда в Ормузском проливе произошло возгорание на судне.

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    8 ноября 2026, 06:30 • Новости дня
    Арабская коалиция сбила запущенную хуситами по Саудовской Аравии ракету

    Арабская коалиция сбила запущенную хуситами баллистическую ракету

    Tекст: Денис Тельманов

    Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую йеменское движение «Ансар Алла» запустило по восточной части королевства.

    Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) запустило по восточной части королевства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья. Это произошло после того, как хуситы стали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, которую поддерживает Эр-Рияд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны перехватили запущенную йеменскими мятежниками по столице Саудовской Аравии крылатую ракету.

    В четверг йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии.

    В среду мятежники атаковали баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

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    8 ноября 2026, 08:20 • Новости дня
    В Эр-Рияде прогремело несколько взрывов

    В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очевидцы сообщили о нескольких громких взрывах в столице Саудовской Аравии.

    Местные жители услышали несколько громких взрывов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Другие подробности происшествия в настоящий момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную йеменскими мятежниками по Эр-Рияду крылатую ракету.

    В среду движение «Ансар Аллах» атаковало международный аэропорт в столице Саудовской Аравии.

    Ранее хуситы заявили об атаке на аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде.

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    8 ноября 2026, 08:34 • Новости дня
    Нацгвардия ОАЭ спасла 22 человека с загоревшегося в Оманском заливе судна

    Reuters: В Оманском заливе спасли 22 человека с загоревшегося грузового судна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы Национальной гвардии ОАЭ эвакуировали 22 гражданина арабских государств с грузового судна, на котором вспыхнул пожар в Оманском заливе.

    Национальная гвардия ОАЭ сообщила о спасении 22 человек после возгорания на грузовом судне в Оманском заливе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Все эвакуированные моряки являются гражданами арабских стран. Другие подробности инцидента не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о выводе из строя коммерческого судна в Оманском заливе.

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    8 ноября 2026, 10:51 • Новости дня
    Снаряд повредил высотное здание в финансовом районе Эр-Рияда

    Reuters: Снаряд повредил высотку в финансовом районе столицы Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высотное здание в финансовом районе столицы Саудовской Аравии получило повреждения в результате попадания неизвестного снаряда.

    Высотка в финансовом районе Эр-Рияда была повреждена в результате попадания снаряда, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Другие подробности инцидента в настоящий момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция перехватила две выпущенные в направлении столицы Саудовской Аравии ракеты.

    Очевидцы сообщили о нескольких громких взрывах в городе.

    В среду мятежное движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» атаковало баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида.

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