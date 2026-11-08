Алиев заявил о нерушимости союза Азербайджана и Турции

Алиев: Азербайджано-турецкое единство невозможно пошатнуть

Tекст: Ольга Иванова

«Те, кто хочет пошатнуть их, никогда не добьются желаемого. Мы никому не позволим встать между нами или бросить тень на наше единство ради своих личных интересов», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

В последние месяцы между Анкарой и Баку возникли разногласия. В сентябре Азербайджан изменил правила внешнего вида для школьников, запретив одежду, не соответствующую единому стандарту и светскому характеру образования. Хотя хиджаб прямо не упоминался, новые требования затронули и его ношение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан на мероприятия, посвященные годовщине победы в войне в Нагорном Карабахе.

Советник турецкого лидера Октай Сарал покинул свой пост после критики новых правил внешнего вида для азербайджанских школьников.

В том же месяце Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск семерых граждан Турции по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти в стране.