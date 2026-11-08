В Египте сошел с рельсов поезд

При сходе поезда с рельсов в Египте пострадали не менее 150 человек

Tекст: Дарья Григоренко

Подсчет пострадавших и жертв не является окончательным. На месте работает не менее 50 машин скорой помощи, пишет ТАСС.

Правоохранительные органы выясняют причины инцидента и размер ущерба в результате аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в результате схода с рельсов пассажирского поезда в пакистанском Мултане погибли пять человек.

В сентябре во Франции 44 человека пострадали при сходе поезда с рельсов.

Летом в Хорватии 19 человек получили травмы при столкновении поездов.