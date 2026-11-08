Поезд Деда Мороза отправился в новогоднее путешествие по России

Поезд Деда Мороза отправился в шестое путешествие по 65 городам России

Tекст: Ольга Иванова

«Сказка Вологодчины объединяет всю страну! Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в шестое путешествие по России», – говорится в сообщении в канале Деда Мороза в Мах.

Отмечается, что зимний волшебник лично проверил готовность состава и остался доволен. «Новогодние чудеса, радость, вера в добро и исполнение заветных желаний гарантированно будут доставлены в самые дальние уголки России», – сообщается в канале.

На остановках запланированы праздничные программы. В этом сезоне поезд посетит 65 городов, включая более 10 населенных пунктов, где он еще не был, в том числе Нягань, Новый Уренгой и Сызрань. Путешествие завершится 9 января 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил о предстоящем отправлении поезда Деда Мороза 8 ноября из Великого Устюга в 65 городов России.

В январе поезд Деда Мороза остановился на Киевском вокзале в Москве.